Kapadokya'da figürlü balonlar gökyüzünü renklendirdi

© AA / Behçet Alkan Nevşehir'de bu yıl yedincisi düzenlenen "Kapadokya Balon Festivali", Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden figürlü balonların katılımıyla başladı. Kentte ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında gerçekleştirilen "Hayalimdeki Balon Tasarım Yarışması"nda jüri tarafından birinci seçilen 6'ncı sınıf öğrencisi Bengi Serra Kaya'nın tasarladığı "Balina" figürlü balon da festivalde ilk kez uçtu. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )