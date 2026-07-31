Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/kapadokyada-figurlu-balonlar-gokyuzunu-renklendirdi-1107697084.html
Kapadokya'da figürlü balonlar gökyüzünü renklendirdi
Kapadokya'da figürlü balonlar gökyüzünü renklendirdi
Sputnik Türkiye
Nevşehir'de bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Kapadokya Balon Festivali, farklı ülkelerden gelen figürlü sıcak hava balonlarının katılımıyla başladı. Festival... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T19:28+0300
2026-07-31T19:28+0300
türki̇ye
nevşehir
nevşehir belediyesi
kapadokya
uluslararası kapadokya sıcak hava balon festivali
ürgüp
göreme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1f/1107695352_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18ff9c795e5d81d59f57b3a64ec85c5c.jpg
türki̇ye
nevşehir
kapadokya
ürgüp
göreme
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1f/1107695352_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_92cfdf56bf681984ce3fd3f61dfe7a41.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, nevşehir, nevşehir belediyesi, kapadokya, uluslararası kapadokya sıcak hava balon festivali, ürgüp, göreme
фото, nevşehir, nevşehir belediyesi, kapadokya, uluslararası kapadokya sıcak hava balon festivali, ürgüp, göreme

Kapadokya'da figürlü balonlar gökyüzünü renklendirdi

19:28 31.07.2026
Abone ol
Nevşehir'de bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Kapadokya Balon Festivali, farklı ülkelerden gelen figürlü sıcak hava balonlarının katılımıyla başladı. Festival kapsamında gökyüzü, birbirinden renkli balonlarla görsel bir şölene dönüştü.
© AA / Behçet Alkan

Kültür ve Turizm Bakanlığının organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Brezilya, Slovakya, Avusturya ve Polonya'dan gelen 30 figürlü balon yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte Türkiye&#x27;nin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Brezilya, Slovakya, Avusturya ve Polonya&#x27;dan gelen 30 figürlü balon yer aldı. - Sputnik Türkiye
1/10
© AA / Behçet Alkan

Kültür ve Turizm Bakanlığının organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Brezilya, Slovakya, Avusturya ve Polonya'dan gelen 30 figürlü balon yer aldı.

© AA / Behçet Alkan

Göreme beldesindeki festival alanında gün doğumuyla birlikte hazırlıklarını tamamlayan balonlar, peribacalarıyla çevrili Kapadokya semalarında uçuş gerçekleştirdi. Kalp, baykuş, civciv, kurt, ördek, papağan, ahtapot, roket, dünya ve palyaço gibi farklı tasarımlara sahip balonlar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Göreme beldesindeki festival alanında gün doğumuyla birlikte hazırlıklarını tamamlayan balonlar, peribacalarıyla çevrili Kapadokya semalarında uçuş gerçekleştirdi. Kalp, baykuş, civciv, kurt, ördek, papağan, ahtapot, roket, dünya ve palyaço gibi farklı tasarımlara sahip balonlar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekti. - Sputnik Türkiye
2/10
© AA / Behçet Alkan

Göreme beldesindeki festival alanında gün doğumuyla birlikte hazırlıklarını tamamlayan balonlar, peribacalarıyla çevrili Kapadokya semalarında uçuş gerçekleştirdi. Kalp, baykuş, civciv, kurt, ördek, papağan, ahtapot, roket, dünya ve palyaço gibi farklı tasarımlara sahip balonlar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekti.

© AA / Behçet Alkan

Balon gösterilerini izlemek için Ankara başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Katılımcılar, figürlü balonların peribacalarıyla birleşen görüntüsünün unutulmaz bir manzara oluşturduğunu söyledi.

Balon gösterilerini izlemek için Ankara başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Katılımcılar, figürlü balonların peribacalarıyla birleşen görüntüsünün unutulmaz bir manzara oluşturduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye
3/10
© AA / Behçet Alkan

Balon gösterilerini izlemek için Ankara başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Katılımcılar, figürlü balonların peribacalarıyla birleşen görüntüsünün unutulmaz bir manzara oluşturduğunu söyledi.

© AA / Behçet Alkan

Kapadokya Balon Festivali, 2 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Kapadokya Balon Festivali, 2 Ağustos Pazar günü sona erecek. - Sputnik Türkiye
4/10
© AA / Behçet Alkan

Kapadokya Balon Festivali, 2 Ağustos Pazar günü sona erecek.

© AA / Behçet AlkanNevşehir'de bu yıl yedincisi düzenlenen "Kapadokya Balon Festivali", Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden figürlü balonların katılımıyla başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen festivale, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Brezilya, Slovakya, Avusturya ve Polonya'dan 30 figürlü sıcak hava balonu katıldı. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )
Kapadokya'da figürlü balonlar gökyüzünü renklendirdi - Sputnik Türkiye
5/10
© AA / Behçet Alkan
© AA / Behçet AlkanNevşehir'de bu yıl yedincisi düzenlenen "Kapadokya Balon Festivali", Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden figürlü balonların katılımıyla başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen festivale, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Brezilya, Slovakya, Avusturya ve Polonya'dan 30 figürlü sıcak hava balonu katıldı. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )
Kapadokya'da figürlü balonlar gökyüzünü renklendirdi - Sputnik Türkiye
6/10
© AA / Behçet Alkan
© AA / Behçet AlkanNevşehir'de bu yıl yedincisi düzenlenen "Kapadokya Balon Festivali", Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden figürlü balonların katılımıyla başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen festivale, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Brezilya, Slovakya, Avusturya ve Polonya'dan 30 figürlü sıcak hava balonu katıldı. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )
Kapadokya'da figürlü balonlar gökyüzünü renklendirdi - Sputnik Türkiye
7/10
© AA / Behçet Alkan
© AA / Behçet AlkanNevşehir'de bu yıl yedincisi düzenlenen "Kapadokya Balon Festivali", Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden figürlü balonların katılımıyla başladı. Kentte ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında gerçekleştirilen "Hayalimdeki Balon Tasarım Yarışması"nda jüri tarafından birinci seçilen 6'ncı sınıf öğrencisi Bengi Serra Kaya'nın tasarladığı "Balina" figürlü balon da festivalde ilk kez uçtu. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )
Kapadokya'da figürlü balonlar gökyüzünü renklendirdi - Sputnik Türkiye
8/10
© AA / Behçet Alkan
© AA / Behçet AlkanNevşehir'de bu yıl yedincisi düzenlenen "Kapadokya Balon Festivali", Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden figürlü balonların katılımıyla başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen festivale, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Brezilya, Slovakya, Avusturya ve Polonya'dan 30 figürlü sıcak hava balonu katıldı. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )
Kapadokya'da figürlü balonlar gökyüzünü renklendirdi - Sputnik Türkiye
9/10
© AA / Behçet Alkan
© AA / Behçet AlkanNevşehir'de bu yıl yedincisi düzenlenen "Kapadokya Balon Festivali", Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden figürlü balonların katılımıyla başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen festivale, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Brezilya, Slovakya, Avusturya ve Polonya'dan 30 figürlü sıcak hava balonu katıldı. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )
Kapadokya'da figürlü balonlar gökyüzünü renklendirdi - Sputnik Türkiye
10/10
© AA / Behçet Alkan
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала