Kapadokya'da figürlü balonlar gökyüzünü renklendirdi

Nevşehir'de bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Kapadokya Balon Festivali, farklı ülkelerden gelen figürlü sıcak hava balonlarının katılımıyla başladı. Festival kapsamında gökyüzü, birbirinden renkli balonlarla görsel bir şölene dönüştü.
Kültür ve Turizm Bakanlığının organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Brezilya, Slovakya, Avusturya ve Polonya'dan gelen 30 figürlü balon yer aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Brezilya, Slovakya, Avusturya ve Polonya'dan gelen 30 figürlü balon yer aldı.
Göreme beldesindeki festival alanında gün doğumuyla birlikte hazırlıklarını tamamlayan balonlar, peribacalarıyla çevrili Kapadokya semalarında uçuş gerçekleştirdi. Kalp, baykuş, civciv, kurt, ördek, papağan, ahtapot, roket, dünya ve palyaço gibi farklı tasarımlara sahip balonlar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekti.
Göreme beldesindeki festival alanında gün doğumuyla birlikte hazırlıklarını tamamlayan balonlar, peribacalarıyla çevrili Kapadokya semalarında uçuş gerçekleştirdi. Kalp, baykuş, civciv, kurt, ördek, papağan, ahtapot, roket, dünya ve palyaço gibi farklı tasarımlara sahip balonlar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekti.
Balon gösterilerini izlemek için Ankara başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Katılımcılar, figürlü balonların peribacalarıyla birleşen görüntüsünün unutulmaz bir manzara oluşturduğunu söyledi.
Balon gösterilerini izlemek için Ankara başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Katılımcılar, figürlü balonların peribacalarıyla birleşen görüntüsünün unutulmaz bir manzara oluşturduğunu söyledi.