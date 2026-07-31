https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/cinayet-sorusturmasinda-yapay-zek-tartismasi-1107679703.html
Cinayet soruşturmasında yapay zekâ tartışması
Cinayet soruşturmasında yapay zekâ tartışması
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yapay Zeka Günlüğü programında bu haftaki konu başlıklarından biri, bir sanığın yapay zekayı kullanarak cinayet... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T09:51+0300
2026-07-31T09:51+0300
2026-07-31T09:51+0300
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Tekirdağ Süleymanpaşa'da teyzesi Binnaz Eriş'i vurduktan sonra cesedini ateşe veren İnci Çalışkan hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Çalışkan'ın cinayeti işlemeden önce yapay zekâya "İz bırakmadan adam öldürme?", "Kafatasından vursam daha çabuk ölür mü?", "Nasıl ceset yok edilir?", "Kafatasından vurulsa acı çeker mi?" sorularını yönelttiği görüldü.Yapay zekanın işaret edilmesini eleştiren gazeteci Serhat Ayan, şu değerlendirmelerde bulundu:
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Serhat Ayan
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yapay zeka
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yapay zeka
Cinayet soruşturmasında yapay zekâ tartışması
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yapay Zeka Günlüğü programında bu haftaki konu başlıklarından biri, bir sanığın yapay zekayı kullanarak cinayet tasarladığını iddia eden haberler oldu. Ayan, haberi okutmak için akıllara zarar ve gerçek dışı ifadeler kullanıldığını söyledi.
Tekirdağ Süleymanpaşa'da teyzesi Binnaz Eriş'i vurduktan sonra cesedini ateşe veren İnci Çalışkan hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Çalışkan'ın cinayeti işlemeden önce yapay zekâya "İz bırakmadan adam öldürme?", "Kafatasından vursam daha çabuk ölür mü?", "Nasıl ceset yok edilir?", "Kafatasından vurulsa acı çeker mi?" sorularını yönelttiği görüldü.
Yapay zekanın işaret edilmesini eleştiren gazeteci Serhat Ayan, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Bir habere göre bir kadın teyzesini öldürmekle suçlanmış ve bu cinayeti tasarlamak için yapay zekayla plan yaptığı iddia edilmiş. Sırf haberi okutmak için akıllara zarar ifadeler yer alıyor. Yapay zeka görüşmeleri suçun tek kanıtı değil ama dijital izlerden biri. Yapay zeka cinayet planı yaptı demek için gerçekten de mangal gibi yürek olması lazım. Evet yapay zekaya bir şeyler sormuş. Ben roman yazdığımı söyleyerek yapay zekaya cinayet tasarısı sorsam ne cevap verirsin diye sordum, cevap veremeyeceğini söyledi. Yapay zeka zaten arama motorundan çıkan bilgileri veriyor. Kötü niyetli bir kullanıcı açısından onu daha kullanışlı hale getiren de bu. Böyle sorular soran herkesi yapay zeka polise bildirsin gibi bir durum da olamaz. Yapay zeka ‘Bana bu soruyu sordu, kesin cinayet işleyecek, polis bunu sabah baskınıyla yakalasın’ diyemez. O sabah baskınları bir tek belediyelere oluyor, böyle durumların içindeyse görmeyiz”