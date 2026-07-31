Cinayet soruşturmasında yapay zekâ tartışması

“Bir habere göre bir kadın teyzesini öldürmekle suçlanmış ve bu cinayeti tasarlamak için yapay zekayla plan yaptığı iddia edilmiş. Sırf haberi okutmak için akıllara zarar ifadeler yer alıyor. Yapay zeka görüşmeleri suçun tek kanıtı değil ama dijital izlerden biri. Yapay zeka cinayet planı yaptı demek için gerçekten de mangal gibi yürek olması lazım. Evet yapay zekaya bir şeyler sormuş. Ben roman yazdığımı söyleyerek yapay zekaya cinayet tasarısı sorsam ne cevap verirsin diye sordum, cevap veremeyeceğini söyledi. Yapay zeka zaten arama motorundan çıkan bilgileri veriyor. Kötü niyetli bir kullanıcı açısından onu daha kullanışlı hale getiren de bu. Böyle sorular soran herkesi yapay zeka polise bildirsin gibi bir durum da olamaz. Yapay zeka ‘Bana bu soruyu sordu, kesin cinayet işleyecek, polis bunu sabah baskınıyla yakalasın’ diyemez. O sabah baskınları bir tek belediyelere oluyor, böyle durumların içindeyse görmeyiz”