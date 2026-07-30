Telefon firmaları yapay zeka firmasına dönüşüyor

“Biz Honor olarak sadece tablet ve telefon yapan bir firmaydık. Daha sonra 10 milyar dolarlık bir yapay zeka yatırımı yapacağımızı açıkladık. Artık bizim için mesele bir cihaz üretmek değil, bizim açımızdan yapay zeka kullanıcıların deneyimleriyle geliştirip oluşturduğumuz bir olay olacak. Yapay zekanın hızlıca hayatımıza girmesi ve bizim bunu gündeliğe çevirmemizle birlikte inanılmaz bir etken doğrulttu. Ağustos’ta yeni cihazımız robot fonu tanıtıyoruz. Üzerinde bir ajan bulunuyor ve bu yapay zekalı bir şekilde arka taraftan yukarı çıkan bir gimbal kamera. Sizin söylediklerinize tepki verip kafasını sallıyor, aynı zamanda sinematik çekim yapabilen bir kamera. Telefonun kalıcı bir parçası. İlk önce Çin’de satışa sunulacak, oradan gelen dönüşler sonrasında Avrupa tarafında satışa sunulacak. Çin’de yapılan robot maratonunda birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci olan robotların hepsi Honor’a aitti. Çin’de dans eden robot da Honor’a aitti. Şu an tamamen yapay zeka ve robotik alana fokuslanmış durumdayız