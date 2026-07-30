https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/telefon-firmalari-yapay-zeka-firmasina-donusuyor-1107656374.html
Telefon firmaları yapay zeka firmasına dönüşüyor
Telefon firmaları yapay zeka firmasına dönüşüyor
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında konuğu Honor Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Hüseyin Kaan Karaca oldu. Karaca... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T12:03+0300
2026-07-30T12:03+0300
2026-07-30T12:03+0300
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Honor’un yapay zeka ve robotik alanındaki yatırımları hız kazanırken, teknoloji şirketlerinin gelecekte yalnızca telefon ve tablet üretmekle sınırlı kalmayacağı öngörülüyor. Honor Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Hüseyin Kaan Karaca, şirketin yapay zeka yatırımlarından robotik çalışmalarına kadar yeni dönem hedeflerini anlattı.Yeni Şeyler Rehberi'nde gazeteci Serhat Ayan'a konuk olan ve sorularını yanıtlayan Karaca, şöyle konuştu:
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Serhat Ayan
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, çin, yapay zeka, yeni̇ şeyler rehberi̇
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, çin, yapay zeka, yeni̇ şeyler rehberi̇
Telefon firmaları yapay zeka firmasına dönüşüyor
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında konuğu Honor Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Hüseyin Kaan Karaca oldu. Karaca, Honor’un yapay zeka ve robotik alandaki gelişme ve başarılarını anlattı.
Honor’un yapay zeka ve robotik alanındaki yatırımları hız kazanırken, teknoloji şirketlerinin gelecekte yalnızca telefon ve tablet üretmekle sınırlı kalmayacağı öngörülüyor.
Honor Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Hüseyin Kaan Karaca, şirketin yapay zeka yatırımlarından robotik çalışmalarına kadar yeni dönem hedeflerini anlattı.
Yeni Şeyler Rehberi'nde gazeteci Serhat Ayan'a konuk olan ve sorularını yanıtlayan Karaca, şöyle konuştu:
“Biz Honor olarak sadece tablet ve telefon yapan bir firmaydık. Daha sonra 10 milyar dolarlık bir yapay zeka yatırımı yapacağımızı açıkladık. Artık bizim için mesele bir cihaz üretmek değil, bizim açımızdan yapay zeka kullanıcıların deneyimleriyle geliştirip oluşturduğumuz bir olay olacak. Yapay zekanın hızlıca hayatımıza girmesi ve bizim bunu gündeliğe çevirmemizle birlikte inanılmaz bir etken doğrulttu. Ağustos’ta yeni cihazımız robot fonu tanıtıyoruz. Üzerinde bir ajan bulunuyor ve bu yapay zekalı bir şekilde arka taraftan yukarı çıkan bir gimbal kamera. Sizin söylediklerinize tepki verip kafasını sallıyor, aynı zamanda sinematik çekim yapabilen bir kamera. Telefonun kalıcı bir parçası. İlk önce Çin’de satışa sunulacak, oradan gelen dönüşler sonrasında Avrupa tarafında satışa sunulacak. Çin’de yapılan robot maratonunda birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci olan robotların hepsi Honor’a aitti. Çin’de dans eden robot da Honor’a aitti. Şu an tamamen yapay zeka ve robotik alana fokuslanmış durumdayız