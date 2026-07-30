Prof. Dr. Yusuf Dinç: Jeoekonomi, ekonomik güç ve güvenlik çalışmasıdır
bölgenin kalbi
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İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü Başkanı ve Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Yusuf Dinç, mayıs ayında kurulan enstitüyle ilgili konuştu. Dinç, “Jeoekonomi, ekonomik güç ve güvenlik çalışmasıdır” ifadelerini kullandı.
İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü Başkanı ve Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Yusuf Dinç, jeoekonominin ekonomik güç ve güvenlik ekseninde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin dünyanın önemli jeoekonomik merkezlerinden biri olmasına rağmen bu alanda yeterli çalışma yapılmadığını söyledi.
Dinç, Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü'nün kuruluş amacına ve jeoekonominin küresel güç mücadelesindeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
“Türkiye, dünyanın en önemli jeoekonomik merkezlerinden biri”
Dinç şunları söyledi:
"Biz artık ekonominin güç ve güvenlik tarafının Türkiye'de çalışılması gerektiğini düşünüyoruz. Birçok ülkede jeoekonomi enstitüleri var ve çalışmalarını yapıyorlar. Türkiye, dünyanın en önemli jeoekonomik merkezlerinden biri olduğu halde bu gayreti henüz ortaya koymamıştı. Biz de o boşluğu doldurduk, küresel sistemde eksik halkayı tamamlamış olduk."
“Ekonomi artık büyüme ve kalkınmadan ibaret değil”
Ekonominin artık yalnızca büyüme ve kalkınma çalışmalarından ibaret olmadığını ifade eden Dinç, yaptırımlar ve ödeme sistemlerinin yanı sıra ticaret güzergâhlarının kontrolü ve gümrüklerin de jeoekonomik rekabetin unsurları haline geldiğini belirtti.
Dinç şöyle konuştu:
"Sovyetler Birliği'nin dağılmasına giden süreçte ve yeni dünya düzeninin başında artık ekonominin bir silah olarak tanımlandığını, barışın araçlarını savaşın enstrümanı gibi kullanma yaklaşımının geliştiğini gördük. Yaptırımlar, ödeme sistemlerindeki kabuller veya dışlamalar, ticaret güzergâhlarının kontrolü, gümrükler gibi konular hep jeoekonomi başlığı altında rekabetçi bir zaviyeden ele alındı. Çok özetle, ekonomik güç ve güvenlik çalışmasıdır jeoekonomi."
“Trump ikinci döneminde neredeyse tamamen jeoekonomi yapıyor”
ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının da jeoekonomik yaklaşım üzerinden okunabileceğini savunan Dinç, Trump'ın ikinci döneminde bu yöntemin daha yoğun biçimde uygulandığını söyledi.
Dinç şunları söyledi:
"Trump bunu el kitabı olarak uyguluyor. Luttwak diye emekli bir asker var. İlk defa onun çalışmasıyla gündeme geliyor. Trump, ilk döneminde o kadar yoğun başvurmamış olsa da ikinci döneminde neredeyse tamamen jeoekonomi yapıyor. Bu konularda uzmanlığı olanlar, Trump'ın neler yapabileceğini çok öngörebilirler. Trump'ın öngörülemez olduğu iddiası da biraz jeoekonomi okuryazarlığımızın azlığından kaynaklanıyor küresel olarak."
“Jeoekonomiyi rekabetçi değil, dayanışmacı bir zaviyeden ele alıyoruz”
Dinç, İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü'nün jeoekonomiyi rekabet yerine dayanışma perspektifiyle ele alacağını belirterek, Türkiye'nin coğrafi konumu ve ekonomik ihtiyaçlarının bu yaklaşımı gerekli kıldığını ifade etti.
Dinç sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz konuyu rekabetçi değil, dayanışmacı bir zaviyeden ele alıyoruz. Biraz romantik geliyor olabilir ama bizim ontolojik varlığımız; Türkiye'nin coğrafyası, imkânları, ihtiyaçları, bağımlılıkları ve Türkiye'ye karşı bağımlılıklar bunun böyle olmasını gerektiriyor."