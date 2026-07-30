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Prof. Dr. Yusuf Dinç: Jeoekonomi, ekonomik güç ve güvenlik çalışmasıdır

Prof. Dr. Yusuf Dinç: Jeoekonomi, ekonomik güç ve güvenlik çalışmasıdır

Sputnik Türkiye

İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü Başkanı ve Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Yusuf Dinç, mayıs ayında kurulan enstitüyle ilgili konuştu. Dinç, “Jeoekonomi... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T14:35+0300

2026-07-30T14:35+0300

2026-07-30T14:35+0300

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İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü Başkanı ve Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Yusuf Dinç, jeoekonominin ekonomik güç ve güvenlik ekseninde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin dünyanın önemli jeoekonomik merkezlerinden biri olmasına rağmen bu alanda yeterli çalışma yapılmadığını söyledi.Dinç, Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü'nün kuruluş amacına ve jeoekonominin küresel güç mücadelesindeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.“Türkiye, dünyanın en önemli jeoekonomik merkezlerinden biri”Dinç şunları söyledi:“Ekonomi artık büyüme ve kalkınmadan ibaret değil”Ekonominin artık yalnızca büyüme ve kalkınma çalışmalarından ibaret olmadığını ifade eden Dinç, yaptırımlar ve ödeme sistemlerinin yanı sıra ticaret güzergâhlarının kontrolü ve gümrüklerin de jeoekonomik rekabetin unsurları haline geldiğini belirtti.Dinç şöyle konuştu:“Trump ikinci döneminde neredeyse tamamen jeoekonomi yapıyor”ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının da jeoekonomik yaklaşım üzerinden okunabileceğini savunan Dinç, Trump'ın ikinci döneminde bu yöntemin daha yoğun biçimde uygulandığını söyledi.Dinç şunları söyledi:“Jeoekonomiyi rekabetçi değil, dayanışmacı bir zaviyeden ele alıyoruz”Dinç, İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü'nün jeoekonomiyi rekabet yerine dayanışma perspektifiyle ele alacağını belirterek, Türkiye'nin coğrafi konumu ve ekonomik ihtiyaçlarının bu yaklaşımı gerekli kıldığını ifade etti.Dinç sözlerini şöyle sürdürdü:

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