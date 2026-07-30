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OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/ogrenci-affi-ve-akademiye-yeni-kurallar-maddeler-neler-getiriyor--1107664054.html
Öğrenci affı ve akademiye yeni kurallar: Maddeler neler getiriyor?
Öğrenci affı ve akademiye yeni kurallar: Maddeler neler getiriyor?
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında yükseköğretime ilişkin yeni kanun teklifine dair aktarımlarda bulundu. Aslan; azami süresini... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T15:43+0300
2026-07-30T15:43+0300
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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda (TBMM) kabul edilen ve yükseköğretime ilişkin kritik düzenlemeleri içeren yeni kanun teklifinin ilk 13 maddesiyle ilgili önemli aktarımlarda bulundu.Azami öğrenim süresi sonunda mezun olabilmek için intörnlük hariç son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları veya alamadıkları tüm dersler için iki ek sınav veya tekrar hakkı tanındığını belirten Aslan, intörnlük eğitimi eksik kalan veya başarısız olanlara da eğitimlerini tamamlama imkanı sunulduğunu fakat azami süreyi dolduran ara sınıf öğrencilerinin bu haklardan yararlanamayacağını vurguladı.Sert yaptırımlar geliyorAkademik sahteciliğe karşı son derece sert yaptırımların hayata geçirildiğine dikkat çeken Aslan, tez, makale veya projelerini başkasına yazdıranların ya da bu yolla unvan ve diploma alanların üniversite öğretim mesleğinden çıkarılarak edindikleri tüm akademik unvanlar ile diplomaların geri alınacağını, bu tür bilimsel yayınları ücretli ya da ücretsiz yazan, üreten, aracılık eden veya kullanan kişilere ise 5 bin günden 20 bin güne kadar adli para cezası uygulanacağını dile getirdi.Düzenlemeyle birlikte yaş haddinden emekli olacak öğretim üyelerinin YÖK kararı ve üniversite onayıyla 75 yaşını geçmemek şartıyla ikişer yıllık sürelerle sözleşmeli çalıştırılabileceğini aktaran Aslan, vakıf üniversiteleri için de yeni denetim mekanizmalarının kurulduğunu, mali yapısı bozulan veya faaliyet izni kaldırılan kurumların garantör bir devlet üniversitesine devredileceğini ifade etti. Son olarak devlet üniversitelerinin Cumhurbaşkanı kararıyla yurt dışında birim ve yerleşke açabilmesinin önünün açıldığını belirten Okan Aslan, yabancı uyruklu uzmanlık öğrencilerinin döner sermayeden pay almamasına yönelik maddenin ise verilen önerge doğrultusunda tekliften çıkarıldığını kaydetti.
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Okan Aslan
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radyo sputnik, radyo, radyo, tbmm

Öğrenci affı ve akademiye yeni kurallar: Maddeler neler getiriyor?

15:43 30.07.2026
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
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Okan Aslan
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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında yükseköğretime ilişkin yeni kanun teklifine dair aktarımlarda bulundu. Aslan; azami süresini dolduran son sınıf öğrencilerine tanınan ek sınav haklarından akademik sahteciliğe yönelik diploma iptali ve ağır adli para cezalarına kadar öne çıkan yenilikleri detaylarıyla paylaştı.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda (TBMM) kabul edilen ve yükseköğretime ilişkin kritik düzenlemeleri içeren yeni kanun teklifinin ilk 13 maddesiyle ilgili önemli aktarımlarda bulundu.
Azami öğrenim süresi sonunda mezun olabilmek için intörnlük hariç son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları veya alamadıkları tüm dersler için iki ek sınav veya tekrar hakkı tanındığını belirten Aslan, intörnlük eğitimi eksik kalan veya başarısız olanlara da eğitimlerini tamamlama imkanı sunulduğunu fakat azami süreyi dolduran ara sınıf öğrencilerinin bu haklardan yararlanamayacağını vurguladı.

Sert yaptırımlar geliyor

Akademik sahteciliğe karşı son derece sert yaptırımların hayata geçirildiğine dikkat çeken Aslan, tez, makale veya projelerini başkasına yazdıranların ya da bu yolla unvan ve diploma alanların üniversite öğretim mesleğinden çıkarılarak edindikleri tüm akademik unvanlar ile diplomaların geri alınacağını, bu tür bilimsel yayınları ücretli ya da ücretsiz yazan, üreten, aracılık eden veya kullanan kişilere ise 5 bin günden 20 bin güne kadar adli para cezası uygulanacağını dile getirdi.
Düzenlemeyle birlikte yaş haddinden emekli olacak öğretim üyelerinin YÖK kararı ve üniversite onayıyla 75 yaşını geçmemek şartıyla ikişer yıllık sürelerle sözleşmeli çalıştırılabileceğini aktaran Aslan, vakıf üniversiteleri için de yeni denetim mekanizmalarının kurulduğunu, mali yapısı bozulan veya faaliyet izni kaldırılan kurumların garantör bir devlet üniversitesine devredileceğini ifade etti. Son olarak devlet üniversitelerinin Cumhurbaşkanı kararıyla yurt dışında birim ve yerleşke açabilmesinin önünün açıldığını belirten Okan Aslan, yabancı uyruklu uzmanlık öğrencilerinin döner sermayeden pay almamasına yönelik maddenin ise verilen önerge doğrultusunda tekliften çıkarıldığını kaydetti.
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