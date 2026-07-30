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İzmit Belediye Başkan Vekili Lütfü Obuz oldu
İzmit Belediye Başkan Vekili Lütfü Obuz oldu
Sputnik Türkiye
Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yerine belediye başkan vekili olarak CHP'li Lütfü Obuz... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T18:17+0300
2026-07-30T18:17+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Fatma Kaplan Hürriyet'in yerine başkan vekilinin belirlenmesi amacıyla İzmit Belediye Meclisi olağanüstü toplandı.Belediye Meclisi'nde CHP'nin adayı Lütfü Obuz ve Cumhur İttifakı'nın adayı Hayrettin Ünlü yarıştı. İlk turda Obuz 21, Ünlü 13 oy alırken 3 oy geçersiz sayıldı. İkinci turda Obuz'un oy sayısı 21, Ünlü'nün ise 15 oldu, bu turda 1 oy geçersiz çıktı.İlk iki turda adaylardan hiçbirinin gerekli üçte iki çoğunluğu sağlayamaması üzerine salt çoğunluğun arandığı üçüncü tura geçildi. Son turda 22 oy alan Lütfü Obuz, rakibi Hayrettin Ünlü'nün 15 oyuna karşı üstünlük sağlayarak İzmit Belediye Başkan Vekili seçildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/izmit-belediyesinde-baskan-vekili-secimi-icin-tarih-belli-oldu-1107577174.html
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fatma kaplan hürriyet, cumhuriyet başsavcılığı, i̇zmit, i̇zmit belediyesi, i̇zmit belediye başkanlığı
fatma kaplan hürriyet, cumhuriyet başsavcılığı, i̇zmit, i̇zmit belediyesi, i̇zmit belediye başkanlığı

İzmit Belediye Başkan Vekili Lütfü Obuz oldu

18:17 30.07.2026
© Fotoğraf : İzmit Belediyesi sosyal medyaLütfü Obuz
Lütfü Obuz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
© Fotoğraf : İzmit Belediyesi sosyal medya
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Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yerine belediye başkan vekili olarak CHP'li Lütfü Obuz seçildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Fatma Kaplan Hürriyet'in yerine başkan vekilinin belirlenmesi amacıyla İzmit Belediye Meclisi olağanüstü toplandı.
Belediye Meclisi'nde CHP'nin adayı Lütfü Obuz ve Cumhur İttifakı'nın adayı Hayrettin Ünlü yarıştı. İlk turda Obuz 21, Ünlü 13 oy alırken 3 oy geçersiz sayıldı. İkinci turda Obuz'un oy sayısı 21, Ünlü'nün ise 15 oldu, bu turda 1 oy geçersiz çıktı.
İlk iki turda adaylardan hiçbirinin gerekli üçte iki çoğunluğu sağlayamaması üzerine salt çoğunluğun arandığı üçüncü tura geçildi. Son turda 22 oy alan Lütfü Obuz, rakibi Hayrettin Ünlü'nün 15 oyuna karşı üstünlük sağlayarak İzmit Belediye Başkan Vekili seçildi.
İzmit Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
TÜRKİYE
İzmit Belediyesi'nde başkan vekili seçimi için tarih belli oldu
27 Temmuz, 14:20
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