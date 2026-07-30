https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/istanbulda-128-noktaya-eds-kurulacak-yerleri-belli-oldu-1107664365.html

İstanbul'da 128 noktaya EDS kurulacak: Yerleri belli oldu

İstanbul'da 128 noktaya EDS kurulacak: Yerleri belli oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da ortalama hız ve kırmızı ışık ihlali tespiti için 128 noktaya EDS kurulmasına karar verildi. 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T16:16+0300

2026-07-30T16:16+0300

2026-07-30T16:16+0300

türki̇ye

i̇stanbul

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)

ukome

eds

ceza

trafik cezası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1094997776_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a0749dbdbbcf383aa94076894ca2f1c3.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kentteki 128 noktaya ortalama hız ve kırmızı ışık ihlallerinin tespit edilmesi için Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulması kararlaştırıldı. Toplantıda elektrikli skuterlar için de 90 günde park alanı yapmayan operatörlerin izinlerinin iptal edilmesine karar verildi. Hangi bölgelere EDS kurulacak?UKOME'nin temmuz ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı Hasan Ali Yücel Konferans Salonu'nda yapıldı.Toplantıda, İstanbul'daki 128 noktaya ortalama hız ve kırmızı ışık ihlali tespiti için EDS kurulması görüşüldü.Bu kapsamda Avrasya Tüneli, Beykoz'daki Halit Ulukurt Tüneli, Üsküdar'daki Libadiye Çamlıca Tüneli ve Çamlıca Bağlantı Tüneli'nin çift yönlü giriş ve çıkışlarına ortalama hız tespiti için EDS cihazı kurulması kararı alındı. Bağcılar'daki Cumhuriyet Caddesi, Bahçelievler'deki Değirmenbahçe Caddesi, Beşiktaş'taki Beşiktaş Caddesi, Ümraniye'deki Küçüksu Caddesi ve Esenyurt'taki Şehitler Caddesi gibi noktalara da kırmızı ışık ihlal tespiti için EDS cihazı yerleştirilmesine karar verildi.Park yeri yapmayan operatörlerin izinleri iptal Toplantıda elektrikli skuterlar için 90 gün içerisinde park alanı yapmayan operatörlerin izinlerinin iptal edilmesine karar verildi. Yine toplantıda, Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında ilçedeki rıhtım bölgesine hizmet veren toplu taşıma hatlarından bazılarının güzergahlarında değişiklik yapılmasına karar verildi. 13 otobüs hattının son durağının Kadıköy sahili yerine Uzunçayır istasyon olması kararlaştırıldı.12 şoförün toplu taşıma aracı kullanım belgesi iptal edildiToplantıda, minibüs, taksi ve servis gibi ulaşım araçlarında genel ahlaka aykırı davranılması, haksız kazanç sağlanması, sahte para verilmesi, yüksek ücret alınması ile idari personel, denetim görevlisi veya yolcuya kötü davranılması, kavgaya karışılması gibi eylemleri tespit edilen 12 şoförün "toplu taşıma aracı kullanım belgesi" iptal edildi. Şoförlerin taşımacılık faaliyeti gerçekleştirme hakkı da geri alındı.Ayrıca, emniyet veya zabıta tarafından tutanak altına alınan 3 bin 735 plakayla ilgili "emniyet kemeri", "belirtilen yere gelinmemesi", "sigara içilmesi" ve "ruhsatsız çalışma" gibi nedenlerle kesilen cezalar karara bağlandı.Toplam 2 bin 772 şoföre "cep telefonu kullanma", "fazla yolcu", "dikkatsiz araç kullanımı", "yanlış park" ve "yolcu seçilmesi" gibi ihlallerden dolayı verilen cezalar da kararlaştırıldı.Toplu taşıma aracı kullanım belgesi yeterliliğini kaybeden 32 şoförün, adli sicil kaydı oluşması veya ehliyetlerine el konulması nedeniyle tekrar çalışmak için yaptığı başvuru da reddedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/arac-sahipleri-yola-cikmadan-en-cok-bunu-yapti-9-gunde-25-milyon-kez-sorgulandi-1106189403.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ulaşım koordinasyon merkezi (ukome), ukome, eds, ceza, trafik cezası