https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/yabanci-plakali-araclara-yonelik-yeni-duzenleme-cikisina-izin-verilmeyecek--1107642286.html

Yabancı plakalı araçlara yönelik yeni düzenleme: Çıkışına izin verilmeyecek

Yabancı plakalı araçlara yönelik yeni düzenleme: Çıkışına izin verilmeyecek

Sputnik Türkiye

Okan Aslan, Gün Ortası’nda yabancı plakalı araçlara yönelik Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemenin detaylarıyla ilgili aktarımlar yaptı. Aslan, borcu... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T18:13+0300

2026-07-29T18:13+0300

2026-07-29T18:13+0300

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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yabancı plakalı araçlara yönelik yeni düzenlemenin detaylarıyla ilgili aktarımlar yaptı.Aslan, sürücünün Türk ya da yabancı uyruklu olmasına bakılmaksızın, ödenmemiş geçiş ücreti veya idari para cezası borcu bulunan yabancı plakalı araçların gümrük kapılarından yurt dışına çıkışına izin verilmeyeceğini söyledi. Sınır kapılarında Karayolları Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın elektronik sistemleri üzerinden borç sorgulaması yapılacağını belirten Aslan, ödeme tamamlanmadan çıkışın sağlanamayacağını vurguladı.Ceza ve indirim süreçlerine ilişkin detaylar neler?Yabancı plakalı araçların ücretli karayollarını kullanabilmesi için HGS aboneliği yapması ve hesaplarında yeterli bakiye bulundurmasının esas kılındığını ifade eden Aslan, PTT, acenteler veya anlaşmalı bankalardan temin edilen etiketlerin görünür ve çalışır durumda tutulma sorumluluğunun araç sahiplerinde olduğunu aktardı. Ceza ve indirim süreçlerine dair detayları da paylaşan Aslan, ihlalli geçişi takip eden ilk 15 gün içinde ödeme yapılması halinde ceza uygulanmayacağını, 15 ile 45 gün arasındaki ödemelerde geçiş ücretinin 1 katı, 45 günü aşan gecikmelerde ise 4 katı tutarında ceza tahsil edileceğini dile getirdi.Sınır kapılarında ödeme kolaylığı sağlanması adına gümrük noktalarında banka veya kredi kartı ile nakit ödeme imkanı sunulduğunu belirten Aslan, Yap-İşlet-Devret projelerindeki tahsilatların yüzde 60’ının genel bütçeye hizmet payı olarak, kalan yüzde 40’lık kısmının ise ilgili işletici şirkete aktarılacağını kaydetti. Aslan son olarak, 17 Şubat 2017 tarihli eski yönetmeliğin yürürlükten kaldırılarak uygulamadaki tüm süreçlerin güncel dijital takip sistemleriyle uyumlu hale getirildiğini sözlerine ekledi.

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2026

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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