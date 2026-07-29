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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/kabine-kritik-basliklarla-toplaniyor-terorsuz-turkiye-ekonomi-ve-bolgesel-gelismeler-1107617983.html
Kabine toplanıyor: Terörsüz Türkiye, ekonomi ve bölgesel gelişmeler gündemde
Kabine toplanıyor: Terörsüz Türkiye, ekonomi ve bölgesel gelişmeler gündemde
Sputnik Türkiye
Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Terörsüz Türkiye konusunda çıkarılacak yasal düzenlemeyle ilgili... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.Toplantıda kritik başlıklar görüşülecek. Basına yansıyan başlıklar arasında Terörsüz Türkiye, ekonomi ve Orta Doğu'daki gelişmeler yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatile girmeden yasalaşması planlanan düzenlemede gelinen aşama kabine toplantısında ele alınacak.Dış politikada ABD ile İran arasında Orta Doğu'da süren çatışmalar, yine kabinenin gündeminde yer alacak. Kabine toplantısında, enflasyon ve ekonomi de masada olacak. Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programı ile piyasalardaki son durum konuşulacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından açıklamalarda bulunması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/cumhurbaskanligi-kabinesi-toplandi-kabine-gundeminde-hangi-konular-var-1105834792.html
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kabine toplantısı
kabine toplantısı

Kabine toplanıyor: Terörsüz Türkiye, ekonomi ve bölgesel gelişmeler gündemde

07:49 29.07.2026 (güncellendi: 07:52 29.07.2026)
© AAKabine toplantısı
Kabine toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
© AA
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Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Terörsüz Türkiye konusunda çıkarılacak yasal düzenlemeyle ilgili çalışmalar ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
Toplantıda kritik başlıklar görüşülecek. Basına yansıyan başlıklar arasında Terörsüz Türkiye, ekonomi ve Orta Doğu'daki gelişmeler yer aldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatile girmeden yasalaşması planlanan düzenlemede gelinen aşama kabine toplantısında ele alınacak.
Dış politikada ABD ile İran arasında Orta Doğu'da süren çatışmalar, yine kabinenin gündeminde yer alacak.
Kabine toplantısında, enflasyon ve ekonomi de masada olacak. Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programı ile piyasalardaki son durum konuşulacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Kabine toplantısı emekli maaşı gündemde - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2026
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Kabine gündeminde hangi konular var?
18 Mayıs, 18:25
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