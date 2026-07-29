Eski HDP Milletvekili Ayhan Bilgen: Terörsüz Türkiye’de dış aktörleri devre dışı bırakacak bir yol izlenmeli

“Bir tablo var, aslında hepimizin az çok tahmin ettiği ama yine de açıkça konuşmamız gereken bir tablo. Öncelikle bardağın dolu tarafına haksızlık etmemek gerekir. Sonuçta ortaya konmuş bir emek var ve Türkiye’nin de böyle bir sürece ihtiyacı olduğu açık. Ancak sürecin ne kadar iyi ne kadar etkin, hızlı, dikkatli ve cesur yönetildiği konusunda epeyce eleştirilerim var.

Bu tür süreçler bir parti meselesi olarak görülmemeli. Bu, bir ülke ve devlet meselesidir. Dolayısıyla herkes sorumluluk almalı. Eğer bunun siyasi bir bedeli olacaksa, kimse taşın altına elini koymaktan kaçınmamalı. Bu başarıyı yarının seçim hesabına dönüştürmek ne kadar yanlışsa, ‘Buradan zarar görür müyüz, oy kaybeder miyiz?’ kaygısıyla hareket etmek de o kadar kabul edilemez.

Benim için metnin içeriğinden çok, daha kapsayıcı ve daha geniş mutabakatla ortaya çıkması önemli. Altına atılacak imzaların çoğalması, ortaya ortak bir eser çıkması daha değerli.

Elbette DEM Parti’nin sürecin içinde olması ayrı bir anlam taşıyor. Özellikle uygulama aşamasında silah bırakmaya yönelik beklentileri karşılayacak nitelikte bir tablo ortaya çıkmazsa, verilen bütün emek ve gösterilen bütün çaba büyük bir hayal kırıklığına dönüşebilir. Bu açıdan DEM Parti’nin süreci sahiplenmesi ve iknası özel bir anlam ifade ediyor.

Ancak bu süreç yürütülürken siyasal özeleştiri yapılmalı, toplumsal barış ve dayanışma esas alınmalıydı. Sadece kendi parti tabanının değil, toplumun farklı kesimlerinin, ‘karşı mahalle’ olarak görülen kesimlerin hassasiyetleri ve kaygıları da gözetilmeliydi. Ben siyasi partilerin bu konuda yeterince iyi bir performans sergilediği kanaatinde değilim.

Sayın Bahçeli hep çıtayı farklı bir yere çıkarttı. Ancak hem iktidar blokundaki hem de DEM Parti’deki diğer siyasi aktörler bu netlikte hareket etmedi. Şimdi ayrıca CHP ve CHP içinden çıkan parti ne yapacak? Bu konu yine 2010’lu yıllardaki gibi yine iktidar ile Kürt siyasetinin birlikte yürüttüğü bir süreç olarak mı görülecek? Önceki dönemde CHP de MHP de sürecin dışındaydı. Bugün ise MHP sürecin içinde. Ama o da sonuçta bir şekilde iktidar blokunun, ittifakın içinde kabul ediliyor. Ben CHP’nin de yapıcı eleştirilerini sürdürürken en az diğer aktörler kadar sorumluluk üstlenmesi gerektiği kanaatindeyim. Keşke ikinci ya da üçüncü aşamaya bırakılan bazı boyutlar ilk aşamada olabilseydi. Ancak belli ki tam bir uzlaşma yakalanamadığı için şimdilik mekanizmanın kuruluşu; bir de galiba öncelikle silah bırakabileceği beklenen, öngörülen kesimleri hedef alan çalışma yapılıyor.”