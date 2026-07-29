‘AK Parti ekonomi konusunda kendi seçmenini de ikna edemiyor’

“6 yılı aşkın süredir gıda fiyatları ülkemizde artmaya devam ediyor, en önemli gerçeklerimizden bir tanesi bu. Enerji fiyatlarından bahsediyoruz, Körfez’de neler yaşandığını takip ediyoruz, akaryakıt ya da enerji fiyatlarını nasıl etkiliyor diye bakıyoruz. Ekonomist İnan Mutlu, Mehmet Şimşek döneminde AB ülkelerinde enerji fiyatlarının yüzde 6.7 oranında arttığını, ülkemizde ise yüzde 277 oranında arttığını söyledi. Ülkeler arasında yüzde 277’lik artışla son üç yıldaki enerji enflasyonunda birinci sıradayız. Bize en yakın olan ülke Belçika. Belçika’da yüzde 44.8. Avrupa Birliği ortalaması yüzde 6.7. Birçok ülkede enerji fiyatları artmayı bırakın gerilemiş. Ekonomi yönetimi bu konuda bizi tatmin edecek yanıtlar veremiyor, ikna edemiyorlar. İstanbul Ekonomi Araştırma’nın yaptığı bir çalışma var. Hükümet kendi seçmenini de ekonominin gidişatına dair çok fazla ikna edemiyor gibi görünüyor. İstanbul Ekonomi Araştırma’nın başındaki isim Can Selçuki, “Siyasi belirsizlik gündemi domine ederken ekonomik değerlendirmelerdeki bozulma sessizce derinleşiyor” değerlendirmesinde bulundu. Burada dikkat çekilen konu AK Parti seçmeni. AK Parti seçmeninde ekonominin kötüye gittiğini söyleyenlerin oranı yüzde 51’e yükselmiş. Bir önceki araştırmaya göre ise yüzde 9’luk bir artıştan söz ediliyor. Selçuki, Mart 2025’ten bu yana iktidar partisi seçmeninin yarısından fazlasının ekonominin bugününü olumsuz olarak değerlendirdiğini söylüyor. Her sene bazı hedefler konuluyor, ne kadar gerçekçi olduklarını görüyoruz. Bunun için ekonomist olmaya gerek yok, gerçekliğimiz bize olanı biteni anlatıyor”