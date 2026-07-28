https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/yarindan-itibaren-hava-degisiyor-meteoroloji-yagis-ve-ruzgar-icin-uyardi-1107602792.html

Yarından itibaren hava değişiyor: Meteoroloji yağış ve rüzgar için uyardı

Yarından itibaren hava değişiyor: Meteoroloji yağış ve rüzgar için uyardı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının yarından itibaren yurt genelinde düşerek mevsim normallerinin altına ineceğini açıkladı. Doğu Karadeniz'de... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T14:56+0300

2026-07-28T14:56+0300

2026-07-28T14:56+0300

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meteoroloji

hava durumu

rüzgar

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Sefa Dere, bu hafta yurt genelinde beklenen hava durumu hakkında açıklamalarda bulundu.Son değerlendirmelere göre yarından itibaren ülke genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Ancak kuzey ve kuzeydoğu kesimlerde önümüzdeki üç gün boyunca yağış görülecek.Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyorSefa Dere, yarın Doğu Karadeniz'de etkili olması beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağını belirtti.Cuma gününden itibaren yağışlı havanın Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğu kesimlerine kayacağını ifade eden Dere, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.Marmara, Ege ve Akdeniz'de rüzgar etkili olacakYağışlı hava ile birlikte rüzgarın da etkisini artıracağını belirten Dere, şu ifadeleri kullandı:"Özellikle batı kesimlerimizde ve güney kesimlerimizde, Marmara Bölgesi ve İstanbul dahil rüzgar bekliyoruz. Ege Bölgesi'nde İzmir başta olmak üzere kuzeyli yönlerden esecek. Akdeniz'in iç kesimlerinde, Toroslar mevkisinde rüzgar mevcut."Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecekMeteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Sefa Dere, yarından itibaren hava sıcaklıklarının ülke genelinde düşerek mevsim normallerinin altına ineceğini açıkladı.Dere'nin paylaştığı tahminlere göre;Hafta sonundan sonra yeniden yükselecekMeteoroloji'nin değerlendirmesine göre hava sıcaklıkları, önümüzdeki hafta sonundan itibaren yeniden mevsim normalleri seviyesine yükselecek.

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