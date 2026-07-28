https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/ozel-yazismalari-ifsa-edenlere-ceza-detaylar-neler--1107604138.html
Özel yazışmaları ifşa edenlere ceza: Detaylar neler?
Özel yazışmaları ifşa edenlere ceza: Detaylar neler?
Sputnik Türkiye
Okan Aslan, Gün Ortası’nda dijital mesajlaşmalarda sıkça yapılan ‘ekran görüntüsü alıp paylaşma’ eyleminin hukuki boyutlarıyla ilgili aktarımlar yaptı. Aslan... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T15:13+0300
2026-07-28T15:13+0300
2026-07-28T15:13+0300
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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında özel yazışmaların ekran görüntüsünü alıp üçüncü kişilerle paylaşanlara 1-3 yıl hapis cezası verilmesine ilişkin Yargıtay kararıyla ilgili aktarımlar yaptı.Yargıtay’ın emsal niteliği taşıyan kararına göre bir kişinin, kendisine gönderilen WhatsApp mesajlarının ekran görüntüsünü alarak üçüncü kişilerle paylaşmasının belirli durumlarda hukuki sorumluluk doğurabileceğini belirten Aslan, “Kişisel ve özel haberleşmelerin rızasız şekilde ekran görüntüsü alınarak başkasıyla paylaşılması net bir şekilde suç teşkil ediyor” dedi. Aslan, “Burada durum paylaşılan içeriğin niteliğine göre iki farklı TCK maddesi üzerinden değerlendiriliyor. İki kişi arasındaki mesajlaşma veya e-posta gibi içeriklerin rızasız ifşa edilmesi TCK 132 kapsamında haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu oluşturur. İçerikleri başkalarına vererek ifşa eden kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” dedi.Aslan, gizli yazışmaların sosyal medya, basın veya internet yoluyla başkalarına yayılması durumunda ise verilecek cezanın yarı oranda artırılacağını belirtti. Görselde karşı tarafın adı, soyadı, profil fotoğrafı veya telefon numarası gibi kimliğini belli eden unsurlar açıkça görünüyorsa, durumun TCK 136 maddesi kapsamında değerlendirileceğini söyleyen Aslan, “2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası öngören ‘Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme ve Yayma’ suçuna dönüşür” ifadelerini kullandı.Hukuki süreçte delil kullanımına ilişkin sınırların daraltıldığını söyleyen Aslan, şunları söyledi:“Kişi kendisine karşı işlenen bir suç veya haksızlık karşısında, yetkili makamlara sunmak üzere ekran görüntüsü alıp delil olarak verirse bu suç sayılmaz. Hukuka aykırı sayılan nokta, bu görüntülerin yetkili makamlar dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılmasıdır”
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Okan Aslan
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Okan Aslan
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radyo, radyo sputnik, radyo, yargıtay, whatsapp, türkiye
radyo, radyo sputnik, radyo, yargıtay, whatsapp, türkiye
Özel yazışmaları ifşa edenlere ceza: Detaylar neler?
Okan Aslan, Gün Ortası’nda dijital mesajlaşmalarda sıkça yapılan ‘ekran görüntüsü alıp paylaşma’ eyleminin hukuki boyutlarıyla ilgili aktarımlar yaptı. Aslan; durumun, haberleşme ve özel hayatın gizliliğini ihlal maddeleri üzerinden değerlendirileceğini söyledi.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında özel yazışmaların ekran görüntüsünü alıp üçüncü kişilerle paylaşanlara 1-3 yıl hapis cezası verilmesine ilişkin Yargıtay kararıyla ilgili aktarımlar yaptı.
Yargıtay’ın emsal niteliği taşıyan kararına göre bir kişinin, kendisine gönderilen WhatsApp mesajlarının ekran görüntüsünü alarak üçüncü kişilerle paylaşmasının belirli durumlarda hukuki sorumluluk doğurabileceğini belirten Aslan, “Kişisel ve özel haberleşmelerin rızasız şekilde ekran görüntüsü alınarak başkasıyla paylaşılması net bir şekilde suç teşkil ediyor” dedi. Aslan, “Burada durum paylaşılan içeriğin niteliğine göre iki farklı TCK maddesi üzerinden değerlendiriliyor. İki kişi arasındaki mesajlaşma veya e-posta gibi içeriklerin rızasız ifşa edilmesi TCK 132 kapsamında haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu oluşturur. İçerikleri başkalarına vererek ifşa eden kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” dedi.
Aslan, gizli yazışmaların sosyal medya, basın veya internet yoluyla başkalarına yayılması durumunda ise verilecek cezanın yarı oranda artırılacağını belirtti. Görselde karşı tarafın adı, soyadı, profil fotoğrafı veya telefon numarası gibi kimliğini belli eden unsurlar açıkça görünüyorsa, durumun TCK 136 maddesi kapsamında değerlendirileceğini söyleyen Aslan, “2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası öngören ‘Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme ve Yayma’ suçuna dönüşür” ifadelerini kullandı.
Hukuki süreçte delil kullanımına ilişkin sınırların daraltıldığını söyleyen Aslan, şunları söyledi:
“Kişi kendisine karşı işlenen bir suç veya haksızlık karşısında, yetkili makamlara sunmak üzere ekran görüntüsü alıp delil olarak verirse bu suç sayılmaz. Hukuka aykırı sayılan nokta, bu görüntülerin yetkili makamlar dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılmasıdır”