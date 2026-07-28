Mehmet Metiner'den 'Öcalan' eleştirilerine yanıt
bölgenin kalbi
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Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Terörsüz Türkiye sürecinde yasa taslağının Abdullah Öcalan'a gösterilmesine yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Metiner, “Öcalan muhatap alınmayacaksa kim alınacak?” diyerek örgütün silah bırakması için Öcalan'la görüşülmesinin gerekli olduğunu savundu.
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programına konuk olan eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Abdullah Öcalan'ın muhatap alınmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Metiner, örgütün silah bırakmasının sağlanması ve silahın yerine siyasetin ikame edilmesi için Öcalan'la görüşülmesinin gerekli olduğunu savundu.
"Öcalan muhatap alınmayacaksa kim alınacak?"
Öcalan'ın örgüt üzerindeki etkisine dikkat çeken Metiner, barış ve uzlaşmanın düşmanla yapılacağını belirterek sürece ilişkin eleştirilere tepki gösterdi.
Metiner şunları söyledi:
"Barış, uzlaşma düşmanla yapılır, dostla yapılmaz ki. Öcalan muhatap alınmayacaksa kim alınacak? Öcalan'ın örgütünün elindeki silahlar alınmak isteniyor. Dolayısıyla örgütün tartışılmaz lideri bir söz söylediğinde örgütünün uyduğu tek lider o. Dolayısıyla Öcalan'la müzakere edilmeyecekse, Öcalan muhatap alınmayacaksa kim alınacak?"
"Örgütün elindeki silahları alıyoruz"
Metiner, Öcalan'ın Türkiye'den hangi tavizleri istediğinin açıkça ortaya konulması gerektiğini ifade ederek, silahların bırakılması karşılığında örgüt mensuplarının topluma kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.
Metiner şunları söyledi:
"Ayrı bir devlet mi istiyor? Federasyon mu istiyor? Özerklik mi istiyor? Bayrağa mı itiraz ediyor? Öcalan devletten ne talep ediyor ve bizler, devlet adına Öcalan'la ilişkilenerek hangi tavizleri vermiş oluyoruz? Örgüt, Öcalan'ın talimatıyla silahlarını bırakmak istiyorsa, bizim onları devletle, toplumla bütünleştirmek istememizden rahatsızlık duymak niye? Neyi alıyoruz, neyi veriyoruz? Örgütün elindeki silahları alıyoruz. Silahın yerine siyaseti ikame ediyoruz."
"Öcalan'ın kanun teklifini onaylamasında ne var?"
Metiner, süreç kapsamında hazırlanacak bir kanun teklifinin Öcalan'a gösterilmesinin doğal olduğunu savunarak, Öcalan'ın bu teklife destek vermesinin eleştirilmemesi gerektiğini söyledi.
Metiner şunları söyledi:
"Diyelim ki devletimiz bir kanun tasarısı hazırladı ve süreç komisyonundaki partilerin desteğiyle bir kanun teklifi ortaya çıktı. Öcalan'a bu kanun teklifinin içeriğinin gösterilmesinden daha doğal ne olabilir? Öcalan, 'Bu çözüme giden yolu açan bir kanun teklifidir. Ben destekliyorum, benim kabulüm ve onayım var' diyorsa ne var bunda? Reddetse miydi? 'Bu kanun teklifi önüme gelirse tekrar örgütüme savaş çağrısında bulunacağım' mı deseydi? Bir kabul ve onay beyanı, eğer bir ateşi söndürecekse, bu konunun Öcalan'la görüşülmesinden daha doğal ne olabilir?"