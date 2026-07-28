Mehmet Metiner'den 'Öcalan' eleştirilerine yanıt

"Diyelim ki devletimiz bir kanun tasarısı hazırladı ve süreç komisyonundaki partilerin desteğiyle bir kanun teklifi ortaya çıktı. Öcalan'a bu kanun teklifinin içeriğinin gösterilmesinden daha doğal ne olabilir? Öcalan, 'Bu çözüme giden yolu açan bir kanun teklifidir. Ben destekliyorum, benim kabulüm ve onayım var' diyorsa ne var bunda? Reddetse miydi? 'Bu kanun teklifi önüme gelirse tekrar örgütüme savaş çağrısında bulunacağım' mı deseydi? Bir kabul ve onay beyanı, eğer bir ateşi söndürecekse, bu konunun Öcalan'la görüşülmesinden daha doğal ne olabilir?"