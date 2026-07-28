Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/mehmet-metinerden-ocalan-elestirilerine-yanit--1107596292.html
Mehmet Metiner'den 'Öcalan' eleştirilerine yanıt
Mehmet Metiner'den 'Öcalan' eleştirilerine yanıt
Sputnik Türkiye
Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Terörsüz Türkiye sürecinde yasa taslağının Abdullah Öcalan'a gösterilmesine yönelik eleştirilere tepki gösterdi... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T12:29+0300
2026-07-28T12:29+0300
ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇
radyo
radyo
radyo
radyo sputnik
türkiye
abdullah öcalan
mehmet metiner
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099218011_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_01162f04186e05c4acb37798ea3fbffe.jpg
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programına konuk olan eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Abdullah Öcalan'ın muhatap alınmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Metiner, örgütün silah bırakmasının sağlanması ve silahın yerine siyasetin ikame edilmesi için Öcalan'la görüşülmesinin gerekli olduğunu savundu."Öcalan muhatap alınmayacaksa kim alınacak?"Öcalan'ın örgüt üzerindeki etkisine dikkat çeken Metiner, barış ve uzlaşmanın düşmanla yapılacağını belirterek sürece ilişkin eleştirilere tepki gösterdi.Metiner şunları söyledi:"Örgütün elindeki silahları alıyoruz"Metiner, Öcalan'ın Türkiye'den hangi tavizleri istediğinin açıkça ortaya konulması gerektiğini ifade ederek, silahların bırakılması karşılığında örgüt mensuplarının topluma kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.Metiner şunları söyledi:"Öcalan'ın kanun teklifini onaylamasında ne var?"Metiner, süreç kapsamında hazırlanacak bir kanun teklifinin Öcalan'a gösterilmesinin doğal olduğunu savunarak, Öcalan'ın bu teklife destek vermesinin eleştirilmemesi gerektiğini söyledi.Metiner şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099218011_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1b656839554fc0e392d51ebd750d7ba7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, türkiye, abdullah öcalan, mehmet metiner
radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, türkiye, abdullah öcalan, mehmet metiner

Mehmet Metiner'den 'Öcalan' eleştirilerine yanıt

12:29 28.07.2026
bölgenin kalbi
bölgenin kalbi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
Abone ol
Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Terörsüz Türkiye sürecinde yasa taslağının Abdullah Öcalan'a gösterilmesine yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Metiner, “Öcalan muhatap alınmayacaksa kim alınacak?” diyerek örgütün silah bırakması için Öcalan'la görüşülmesinin gerekli olduğunu savundu.
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programına konuk olan eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Abdullah Öcalan'ın muhatap alınmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Metiner, örgütün silah bırakmasının sağlanması ve silahın yerine siyasetin ikame edilmesi için Öcalan'la görüşülmesinin gerekli olduğunu savundu.

"Öcalan muhatap alınmayacaksa kim alınacak?"

Öcalan'ın örgüt üzerindeki etkisine dikkat çeken Metiner, barış ve uzlaşmanın düşmanla yapılacağını belirterek sürece ilişkin eleştirilere tepki gösterdi.
Metiner şunları söyledi:
"Barış, uzlaşma düşmanla yapılır, dostla yapılmaz ki. Öcalan muhatap alınmayacaksa kim alınacak? Öcalan'ın örgütünün elindeki silahlar alınmak isteniyor. Dolayısıyla örgütün tartışılmaz lideri bir söz söylediğinde örgütünün uyduğu tek lider o. Dolayısıyla Öcalan'la müzakere edilmeyecekse, Öcalan muhatap alınmayacaksa kim alınacak?"

"Örgütün elindeki silahları alıyoruz"

Metiner, Öcalan'ın Türkiye'den hangi tavizleri istediğinin açıkça ortaya konulması gerektiğini ifade ederek, silahların bırakılması karşılığında örgüt mensuplarının topluma kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.
Metiner şunları söyledi:
"Ayrı bir devlet mi istiyor? Federasyon mu istiyor? Özerklik mi istiyor? Bayrağa mı itiraz ediyor? Öcalan devletten ne talep ediyor ve bizler, devlet adına Öcalan'la ilişkilenerek hangi tavizleri vermiş oluyoruz? Örgüt, Öcalan'ın talimatıyla silahlarını bırakmak istiyorsa, bizim onları devletle, toplumla bütünleştirmek istememizden rahatsızlık duymak niye? Neyi alıyoruz, neyi veriyoruz? Örgütün elindeki silahları alıyoruz. Silahın yerine siyaseti ikame ediyoruz."

"Öcalan'ın kanun teklifini onaylamasında ne var?"

Metiner, süreç kapsamında hazırlanacak bir kanun teklifinin Öcalan'a gösterilmesinin doğal olduğunu savunarak, Öcalan'ın bu teklife destek vermesinin eleştirilmemesi gerektiğini söyledi.
Metiner şunları söyledi:
"Diyelim ki devletimiz bir kanun tasarısı hazırladı ve süreç komisyonundaki partilerin desteğiyle bir kanun teklifi ortaya çıktı. Öcalan'a bu kanun teklifinin içeriğinin gösterilmesinden daha doğal ne olabilir? Öcalan, 'Bu çözüme giden yolu açan bir kanun teklifidir. Ben destekliyorum, benim kabulüm ve onayım var' diyorsa ne var bunda? Reddetse miydi? 'Bu kanun teklifi önüme gelirse tekrar örgütüme savaş çağrısında bulunacağım' mı deseydi? Bir kabul ve onay beyanı, eğer bir ateşi söndürecekse, bu konunun Öcalan'la görüşülmesinden daha doğal ne olabilir?"
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала