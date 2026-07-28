https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/mebden-okul-yonetmeliginde-kapsamli-degisiklik-devamsizliktan-guvenlige-kadar-yeni-duzenlemeler-1107599907.html

MEB'den okul yönetmeliğinde kapsamlı değişiklik: Devamsızlıktan güvenliğe kadar yeni düzenlemeler hayata geçiyor

MEB'den okul yönetmeliğinde kapsamlı değişiklik: Devamsızlıktan güvenliğe kadar yeni düzenlemeler hayata geçiyor

Sputnik Türkiye

MEB, yeni dönemde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişiklikleri hayata geçirecek. Okul güvenliğinden kayıt ve nakil işlemlerine kadar bütün kurallar yeniden... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T13:41+0300

2026-07-28T13:41+0300

2026-07-28T13:41+0300

türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

disiplin

yönetmelik

eğitim

kayıt

e-okul

arama

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), okul öncesi ve ilköğretim kurullarına yönelik yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre artık okul güvenliğinden, kayıt nakil işlemlerine seçmeli derslerden disiplin kurallarına kadar birçok yeni uygulama hayata geçecek. Yönetmeliğe göre, okul yönetimi öğrencilerin güvenliğini sağlamak için okul, pansiyon ve eklentilerin yanı sıra masa, dolap, sıra ve gerekli görülen diğer yerlerde arama yapılabilecek. Veli görüşmeleri randevu ile olacak, velilere devamsızlık mesajı gidecek. Devamsızlık yapan öğrencilere takdir ya da teşekkür belgesi verilmeyecek.Okul yönetimlerine arama izni Yönetmelikte, okullarda güvenlik ve öğrenci sağlığına yönelik tedbirler de yer aldı. Buna göre, Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu, okulun ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edecek hususlara yönelik alınan ihbar, şikayet ve gerekli görülen hallerde, önceden tedbir almak, olumsuz öğrenci davranışlarının fiil ve suça dönüşmesini engelleyecek.Kurulun kararıyla eğitim ortamlarının, eğitim personelinin ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak için öğrencileri her türlü olumsuz ve zararlı davranışlardan korumak amacıyla okul, pansiyon ve eklentilerin yanı sıra masa, dolap, sıra ve gerekli görülen diğer yerlerde arama yapılabilecek.Tedbir amaçlı yapılacak arama ve inceleme işleri, öğrencinin kişilik ve onurunu rencide etmeden, müdür yardımcıları ile Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu üyeleri ve görevlendirilen diğer öğretmenler tarafından yapılacak.Arama yapılan yerlere ve bulunan malzemelere ilişkin iki nüsha tutanak hazırlanacak. Tutanaklar, ilgililerce imzalanacak, okul müdürü tarafından onaylanarak okul müdürü ile Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunca muhafaza edilecek.Cep telefonu kısıtlamasının kapsamı genişlediTelefon, tablet gibi aletlerin okulun belirlediği kurallar dışında kullanılması disiplin kapsamına alınırken, cep telefonu kısıtlamasının kapsamı da genişletildi. Öğrenciler, okulun belirlediği kurallara aykırı bir şekilde bu dijital araçları kullanırsa disiplin cezasına çarptırılacak. Kayıtlar ne zaman başlayacak? Kayıt sistemi nasıl işleyecek?Yönetmelikle, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarına yapılacak kayıtlarda velilerin gerçek dışı beyan ile nakil talep etmelerinin önüne geçilmesi amaçlandı. Buna göre yeni kayıtlar, temmuzda başlayacak. Kayıt işlemi, Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerine göre oluşturulan "Ulusal Adres Veri Tabanı"ndaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okulsistemi üzerinden yapılacak. Adres doğrulamasına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça belirlenecek.Şehit, harp malulü ve muharip gazi çocukları ile rehberlik ve araştırma merkezi raporuyla yönlendirilen bilim ve sanat merkezine kayıtlı olanlar dışındaki özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar, yerleşim yeri adresine uyumlu okula kaydedilecek. Bu çocukların durumlarının belgelendirilmesi şartıyla ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri okula nakilleri de yapılabilecek.Nakiller nasıl yapılacak?Nakiller, e-Okul sisteminde sınıf atlatma sürecinin tamamlanmasını takip eden ilk iş günü başlayacak ve dönem sonuna 15 iş günü kalana kadar devam edecek. Ancak doğal afet, sağlık ve ailenin iller arasındaki adres değişikliği gibi nedenlerde bu süre aranmayacak.Yeni okul açılması, kayıt alanının değiştirilmesi veya velinin adres değişikliği nedeniyle farklı okullara devam etmek zorunda kalan kardeşlerin nakillerinde, velinin isteği doğrultusunda kardeşlerden birinin kayıtlı olduğu aynı tür ve kademedeki sınavsız girilen okula nakil yapılabilecek.Öğrencinin anne ve babasının ikisinin de ya da yasal sorumluluğunu üstlenen kişinin çalışması, anne veya babadan birinin hayatta olmaması durumunda ise belgelendirilmesi şartıyla anne, baba ya da yasal sorumluluğu üstlenen kişinin çalıştığı adresin kayıt alanındaki okula nakil yapılabilecek.Anaokulu kayıt sistemi de değiştiResmi anaokulu bulunmayan ilçelerde daha fazla çocuğun okul öncesi eğitimden faydalanabilmesi için düzenleme yapıldı. Bu doğrultuda anaokulu bulunmayan ilçelerde okullardaki ana sınıflarına da 36-68 aylık öğrenciler kaydedilebilecek. Bir grup oluşturabilecek kadar 36-44 aylık çocuk bulunması durumunda ise yeni ana sınıfı şubesi açılabilecek.Veliler de 'uyum haftasına' katılacakYeni düzenlemeyle birlikte okul öncesi ve 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik eğitim öğretim yılı başlamadan önce yapılan "uyum haftasında" ebeveyn programları hazırlanarak sürece veliler de dahil edilecek.Devamsızlık veliye anında bildirilecekÖzürsüz devamsızlığı 5, 10 ve 15 güne ulaşan öğrencilerin durumları veliye posta, bilgi ve iletişim araçlarıyla veya kısa mesaj yoluyla bildirilecek.Özel eğitim ihtiyacı bulunan ve tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler ile sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınan öğrenciler için devamsızlığın 30’uncu gününde de tebligat yapılacak ve öğrencinin okula devamının sağlanması istenecek.Ayrıca 20 gün ve üzeri özürsüz devamsızlık yapan öğrencilerden, şube öğretmenler kurulu kararı ile sınıf geçmelerine ilişkin veliden gerekçe istenebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/lgs-tercih-sureci-bugun-basladi-yuzdelik-dilime-dikkat--1107205463.html

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milli eğitim bakanlığı (meb), disiplin, yönetmelik, eğitim, kayıt, e-okul, arama