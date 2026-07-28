https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/istanbulda-okullarda-mescit-karari-valilik-tum-kurumlara-yazi-gonderdi-1107593247.html

İstanbul'da okullarda mescit kararı: Valilik tüm kurumlara yazı gönderdi

İstanbul'da okullarda mescit kararı: Valilik tüm kurumlara yazı gönderdi

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, okullarda mescit açılması için 39 ilçe kaymakamlığına ve ilgili kurumlara yazı gönderdi. 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T10:58+0300

2026-07-28T10:58+0300

2026-07-28T10:58+0300

türki̇ye

i̇stanbul valiliği

okul

mescit

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İstanbul Valiliği, okullarda mescit açılması için 39 ilçe kaymakamlığına ve diğer kurumlara yazı gönderdi. Vali Davut Gül imzalı yazıda, İstanbul'da yeni yapılan okullarda mescit yapılması, halihazırdaki okullarda ise öğrencilerin ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için uygun alanların mescide dönüştürülmesi istendi. 39 ilçe Kaymakamlığı ve ilgili kurumlara yazı gittiİstanbul Valiliği, İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla okullarda mescit açılması hususunda 39 İlçe Kaymakamlığı ve diğer kurumlara yazı gönderdi.Gül, söz konusu açıklamada "Toplumumuzun manevi değerleri doğrultusunda, öğrencilerimizin ve eğitim çalışanlarının temel hak ve özgürlükleri kapsamında yer alan ibadet ihtiyaçlarının karşılanması önem arz etmektedir. Bu bağlamda, okul ortamlarında öğrencilerin sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesi ile birlikte, inanç ve ibadetlerini uygun ortamlarda yerine getirilebilecekleri alanların sağlanması eğitim hizmetlerinin bütünleyici bir parçası olup önemli bir gereksinim haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.Cuma mescidi Vali Gül'ün açıklaması şöyle devam etti: "Öğrencilerin uygun zaman aralıklarında ibadetlerini güvenli olarak yerine getirebilmeleri ve ibadet gerekçesiyle okul dışına çıkışların en aza indirilerek eğitim saatlerinin verimli bir şekilde kullanılması, eğitim öğretim süreçlerinin aksamaması amacıyla cuma namazı gibi toplu ibadetlere katılmak isteyenler için okul bünyelerinde uygun fiziki şartlara sahip mescit alanlarının oluşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda; yeni yapılacak okul ve eğitim kurumlarının proje ve planlamalarında, cuma namazı kılınabilmesine imkan sağlayacak, yeterli fiziki kapasiteye sahip mescit alanına yer verilmesi, halihazırda kullanılan okul ve eğitim kurumlarında ise; mevcut imkanlar çerçevesinde uygun alanların dönüştürülmesi suretiyle, cuma mescidi olarak kullanılmak üzere alan oluşturulması hususunda; Bilgilerini ve gereğini rica ederim."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/yksde-tercihler-yarin-basliyor-nelere-dikkat-etmeli-1107588764.html

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