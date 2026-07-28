https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/gelir-idaresi-baskanligindan-sistem-kapali-haberine-iliskin-aciklama-hangi-beyannameler-icin-sistem-1107591755.html

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan 'sistem kapalı' haberine ilişkin açıklama: Hangi beyannameler için sistem açık?

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan 'sistem kapalı' haberine ilişkin açıklama: Hangi beyannameler için sistem açık?

Sputnik Türkiye

Gelir İdaresi Başkanlığı, birçok kişiyi ilgilendiren sistem çalışması için duyuruda bulundu. Bakım çalışmasındaki kesinti tüm beyannameleri kapsamıyor. Peki... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T09:59+0300

2026-07-28T09:59+0300

2026-07-28T09:59+0300

ekonomi̇

ankara

beyanname

gelir i̇daresi başkanlığı

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Gelir İdaresi Başkanlığı, beyanname sistemlerinde yürütülecek altyapı güncellemeleri nedeniyle sistemlerin üç gün boyunca erişime kapatılacağını duyurdu. Ağustos ayının başında gerçekleştirilecek teknik çalışmalar süresince dijital vergi daireleri üzerinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderilemeyecek; sistemler güncellemelerin ardından tekrar hizmete açılacak.Hangi beyannameler için sistem açık?Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), beyanname sisteminde 1-3 Ağustos'ta sadece muhtasar ve prim hizmet beyannamesi için hizmet kesintisi yapılacağını, diğer tüm beyannameler için sistemin kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.GİB'den yapılan açıklamada, çeşitli basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında sistem çalışması nedeniyle beyanname sisteminin üç gün boyunca hizmet dışı bırakılacağının belirtildiğine dikkat çekildi.Açıklamada, "GİB beyanname sistemlerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle 1 Ağustos saat 00.00 ila 3 Ağustos saat 23.59 döneminde sadece muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderilmesine ilişkin hizmet kesintisi yapılacak olup, diğer tüm beyannameler için beyanname sistemleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.Hizmet kesintisinden mükellefler ve meslek mensuplarının en az seviyede etkilenmesi amacıyla son beyan tarihi 26 Ağustos olan temmuz ayı muhtasar ve prim hizmet beyan döneminin hafta sonuna da denk gelen ilk üç günü için hizmet kesintisi yapılmayacağına işaret edilen açıklamada, "Çalışmaların tamamlanmasının ardından muhtasar ve prim hizmet beyannamesi için beyanname sistemleri ivedilikle yeniden aktif hale getirilecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

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ankara, beyanname, gelir i̇daresi başkanlığı