https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/bizi-insan-yerine-koymuyorlar-gazzede-hamile-kadinlar-israil-saldirilari-nedeniyle-saglik-1107608778.html
“Bizi insan yerine koymuyorlar”: Gazze’de hamile kadınlar İsrail saldırıları nedeniyle sağlık hizmetinden mahrum
“Bizi insan yerine koymuyorlar”: Gazze’de hamile kadınlar İsrail saldırıları nedeniyle sağlık hizmetinden mahrum
Sputnik Türkiye
Gazze’deki hamile kadınlar, İsrail'in saldırıları yüzünden sağlık hizmetlerinin giderek kötüleşmesi nedeniyle en ağır bedeli ödüyor. 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T17:54+0300
2026-07-28T17:54+0300
2026-07-28T17:54+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
vi̇deo
gazze
i̇srail
filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1c/1107609367_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bdfac6f93422cbd8b66a3ee9b037d94d.jpg
Çökmüş sağlık sistemi ve göçmen kamplarında temiz su, ilaç ve hijyen eksikliğiyle birlikte enfeksiyon hastalıkları anneler ve bebekler için hayati tehdit oluşturuyor. Bu koşullar, kadınların düşük ve erken doğum riskini iki katına çıkarıyor.
gazze
i̇srail
filistin
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"Bizi insan yerine koymuyorlar”: Gazze’de hamile kadınlar İsrail saldırıları nedeniyle sağlık hizmetinden mahrum
Sputnik Türkiye
"Bizi insan yerine koymuyorlar”: Gazze’de hamile kadınlar İsrail saldırıları nedeniyle sağlık hizmetinden mahrum
2026-07-28T17:54+0300
true
PT2M35S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vi̇deo, gazze, i̇srail, filistin, видео
vi̇deo, gazze, i̇srail, filistin, видео
“Bizi insan yerine koymuyorlar”: Gazze’de hamile kadınlar İsrail saldırıları nedeniyle sağlık hizmetinden mahrum
Gazze’deki hamile kadınlar, İsrail'in saldırıları yüzünden sağlık hizmetlerinin giderek kötüleşmesi nedeniyle en ağır bedeli ödüyor.
Çökmüş sağlık sistemi ve göçmen kamplarında temiz su, ilaç ve hijyen eksikliğiyle birlikte enfeksiyon hastalıkları anneler ve bebekler için hayati tehdit oluşturuyor. Bu koşullar, kadınların düşük ve erken doğum riskini iki katına çıkarıyor.