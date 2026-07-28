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İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/bizi-insan-yerine-koymuyorlar-gazzede-hamile-kadinlar-israil-saldirilari-nedeniyle-saglik-1107608778.html
“Bizi insan yerine koymuyorlar”: Gazze’de hamile kadınlar İsrail saldırıları nedeniyle sağlık hizmetinden mahrum
“Bizi insan yerine koymuyorlar”: Gazze’de hamile kadınlar İsrail saldırıları nedeniyle sağlık hizmetinden mahrum
Sputnik Türkiye
Gazze’deki hamile kadınlar, İsrail'in saldırıları yüzünden sağlık hizmetlerinin giderek kötüleşmesi nedeniyle en ağır bedeli ödüyor. 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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Çökmüş sağlık sistemi ve göçmen kamplarında temiz su, ilaç ve hijyen eksikliğiyle birlikte enfeksiyon hastalıkları anneler ve bebekler için hayati tehdit oluşturuyor. Bu koşullar, kadınların düşük ve erken doğum riskini iki katına çıkarıyor.
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"Bizi insan yerine koymuyorlar”: Gazze’de hamile kadınlar İsrail saldırıları nedeniyle sağlık hizmetinden mahrum
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"Bizi insan yerine koymuyorlar”: Gazze’de hamile kadınlar İsrail saldırıları nedeniyle sağlık hizmetinden mahrum
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vi̇deo, gazze, i̇srail, filistin, видео
vi̇deo, gazze, i̇srail, filistin, видео

“Bizi insan yerine koymuyorlar”: Gazze’de hamile kadınlar İsrail saldırıları nedeniyle sağlık hizmetinden mahrum

17:54 28.07.2026
© Sputnik
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Gazze’deki hamile kadınlar, İsrail'in saldırıları yüzünden sağlık hizmetlerinin giderek kötüleşmesi nedeniyle en ağır bedeli ödüyor.
Çökmüş sağlık sistemi ve göçmen kamplarında temiz su, ilaç ve hijyen eksikliğiyle birlikte enfeksiyon hastalıkları anneler ve bebekler için hayati tehdit oluşturuyor. Bu koşullar, kadınların düşük ve erken doğum riskini iki katına çıkarıyor.
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