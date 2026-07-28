Akbelen'de tarihi gelişme

“Akbelen Ormanı çevresindeki kömür madeni için verilen bir mücadele var. Mahkeme dikkat çekici bir karar verdi. Biliyorsunuz Akbelen Ormanı çevresindeki mahallelerin hepsinin adını ezberledik. Bu mahallelerde bulunan tarım arazilerinin acele kamulaştırılması için Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması ya da iptali istemiyle 96 yurttaş Danıştay’a dava açmıştı. İdare, acele kamulaştırma kararına dayanarak Milas’ta 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne bedel tespiti ve el koyma davaları açtı. Son karar da Milas Asliye Hukuk Mahkemesi’nden geldi. Akbelen çevresindeki kömür madeni için Danıştay’daki iptal davaları kesinleşinceye kadar yargılamaların durdurulmasına karar verildi. Avukatlar bu kararı tarihi bir karar olarak değerlendiriyor. Akbelen’de köyünü, yeşili, ağaçları savunanların yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz”