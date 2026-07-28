https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/akbelende-tarihi-gelisme-1107593994.html
Akbelen'de tarihi gelişme
Akbelen'de tarihi gelişme
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlığı, Akbelen’de el koyma ve değer tespit davalarının Danıştay kararı... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T11:14+0300
2026-07-28T11:14+0300
2026-07-28T11:14+0300
yeri̇ ve zamani
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akbelen ormanı
danıştay
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Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Akbelen Ormanı çevresinde kömür madeni için acele kamulaştırılan 679 taşınmaza ilişkin el koyma ve bedel tespiti davalarında, Danıştay'daki iptal davaları kesinleşinceye kadar yargılamaların durdurulmasına karar verdi.Kararı Yeri ve Zamanı’nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, tarihi bir karar olduğunun altını çizerek şunları söyledi:
akbelen ormanı
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Güçlü Özgan
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Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, güçlü özgan, akbelen ormanı, danıştay, milas
radyo sputnik, radyo, güçlü özgan, akbelen ormanı, danıştay, milas
Akbelen'de tarihi gelişme
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlığı, Akbelen’de el koyma ve değer tespit davalarının Danıştay kararı kesinleşene kadar durdurulması oldu. Özgan, ‘Akbelen’i savunanların yanındayız, olmaya da devam edeceğiz’ dedi.
Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Akbelen Ormanı çevresinde kömür madeni için acele kamulaştırılan 679 taşınmaza ilişkin el koyma ve bedel tespiti davalarında, Danıştay'daki iptal davaları kesinleşinceye kadar yargılamaların durdurulmasına karar verdi.
Kararı Yeri ve Zamanı’nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, tarihi bir karar olduğunun altını çizerek şunları söyledi:
“Akbelen Ormanı çevresindeki kömür madeni için verilen bir mücadele var. Mahkeme dikkat çekici bir karar verdi. Biliyorsunuz Akbelen Ormanı çevresindeki mahallelerin hepsinin adını ezberledik. Bu mahallelerde bulunan tarım arazilerinin acele kamulaştırılması için Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması ya da iptali istemiyle 96 yurttaş Danıştay’a dava açmıştı. İdare, acele kamulaştırma kararına dayanarak Milas’ta 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne bedel tespiti ve el koyma davaları açtı. Son karar da Milas Asliye Hukuk Mahkemesi’nden geldi. Akbelen çevresindeki kömür madeni için Danıştay’daki iptal davaları kesinleşinceye kadar yargılamaların durdurulmasına karar verildi. Avukatlar bu kararı tarihi bir karar olarak değerlendiriyor. Akbelen’de köyünü, yeşili, ağaçları savunanların yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz”