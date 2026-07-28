https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/abdnin-iranda-11-gunluk-bombardimaninin-bedeli-onlarca-okul-hastane-kopru-ve-kanser-asisi-1107608125.html

ABD'nin İran'da 11 günlük bombardımanının bedeli: Onlarca okul, hastane, köprü ve kanser aşısı

ABD'nin İran'da 11 günlük bombardımanının bedeli: Onlarca okul, hastane, köprü ve kanser aşısı

Sputnik Türkiye

ABD’nin İran’a yönelik 11 günlük bombardıman kampanyasının maliyeti, yalnızca askeri bir harcama olmanın çok ötesinde. 28.07.2026, Sputnik Türkiye

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Bu bütçeyle yüzlerce okul inşa edilebilir, onlarca hastane hizmete açılabilir, devasa köprüler yapılabilir, hatta kanser aşısı gibi insanlık için hayati bir projeye yıllarca yetecek kaynak sağlanabilirdi. Sputnik, bu infografikte 11 günlük bombardıman bedelini, insan hayatına ve geleceğe yapılabilecek yatırımlarla karşılaştırdı.

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ABD'nin İran'da 11 günlük bombardımanının bedeli: Onlarca okul, hastane, köprü ve kanser aşısı Sputnik Türkiye ABD'nin İran'da 11 günlük bombardımanının bedeli: Onlarca okul, hastane, köprü ve kanser aşısı 2026-07-28T17:32+0300 true PT0M49S

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