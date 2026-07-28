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ABD'nin İran'da 11 günlük bombardımanının bedeli: Onlarca okul, hastane, köprü ve kanser aşısı
ABD'nin İran'da 11 günlük bombardımanının bedeli: Onlarca okul, hastane, köprü ve kanser aşısı
Sputnik Türkiye
ABD’nin İran’a yönelik 11 günlük bombardıman kampanyasının maliyeti, yalnızca askeri bir harcama olmanın çok ötesinde. 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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Bu bütçeyle yüzlerce okul inşa edilebilir, onlarca hastane hizmete açılabilir, devasa köprüler yapılabilir, hatta kanser aşısı gibi insanlık için hayati bir projeye yıllarca yetecek kaynak sağlanabilirdi. Sputnik, bu infografikte 11 günlük bombardıman bedelini, insan hayatına ve geleceğe yapılabilecek yatırımlarla karşılaştırdı.
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ABD'nin İran'da 11 günlük bombardımanının bedeli: Onlarca okul, hastane, köprü ve kanser aşısı
Sputnik Türkiye
ABD'nin İran'da 11 günlük bombardımanının bedeli: Onlarca okul, hastane, köprü ve kanser aşısı
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vi̇deo, abd, i̇ran, i̇nfografi̇k, видео
vi̇deo, abd, i̇ran, i̇nfografi̇k, видео

ABD'nin İran'da 11 günlük bombardımanının bedeli: Onlarca okul, hastane, köprü ve kanser aşısı

17:32 28.07.2026
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ABD’nin İran’a yönelik 11 günlük bombardıman kampanyasının maliyeti, yalnızca askeri bir harcama olmanın çok ötesinde.
Bu bütçeyle yüzlerce okul inşa edilebilir, onlarca hastane hizmete açılabilir, devasa köprüler yapılabilir, hatta kanser aşısı gibi insanlık için hayati bir projeye yıllarca yetecek kaynak sağlanabilirdi.
Sputnik, bu infografikte 11 günlük bombardıman bedelini, insan hayatına ve geleceğe yapılabilecek yatırımlarla karşılaştırdı.
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