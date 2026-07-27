https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/mersinde-deniz-giren-aile-pes-pese-boguldu-4-kisilik-aile-yok-oldu-1107567666.html
Mersin'de deniz giren aile peş peşe boğuldu: 4 kişilik aile yok oldu
Mersin'de deniz giren aile peş peşe boğuldu: 4 kişilik aile yok oldu
Sputnik Türkiye
Mersin'de 3 kişinin boğulduğu olayda kayıp çocuğun cansız bedeni de bulundu, kayıpların sayısı 4'e yükseldi. 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T10:12+0300
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2026-07-27T10:12+0300
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Mersin Tarsus'ta denize giren 5 kişilik aileden 4'ü boğularak hayatını kaybetti. Bir kişi ise kendi imkanlarıyla denizden çıktı, hastanedeki tedavisi sürüyor.16 yaşındaki çocuk kayıptı: Cansız bedeni bulunduMersin'in Tarsus ilçesinde denize giren aynı aileden 3 kişinin boğulduğu olayda kayıp çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.Kulak Mahallesi sahilinde dün akrabalarıyla girdiği denizde kaybolan Halil Öztürk'ün (16) bulunmasına yönelik çalışmalar devam etti.Sahil Güvenlik, AFAD, polis ve itfaiye ekiplerince yürütülen araştırma sonucu Öztürk'ün cesedi bulundu.Çocuğun cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.Kulak Mahallesi'nde serinlemek amacıyla denize giren 5 kişilik aileden anne Zehra Öztürk (39), baba Savaş Öztürk (42) ve annenin kız kardeşi Ceylan Dağaşan (30) yaşamını yitirmiş, Öztürk çiftinin boğulma tehlikesi geçiren kızı Fatma Öztürk (16) hastaneye kaldırılmış, babanın yeğeni Halil Öztürk'e ise ulaşılamamıştı. Ekipler, Öztürk'ün bulunması için denizde ve kıyıda çalışma başlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/bursada-5-yasindaki-cocuk-denizde-boguldu-annesi-oglunu-denize-birakip-ciktigini-itiraf-etti-1103429681.html
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mersin, boğulma, sahil güvenlik, afad, türkiye
mersin, boğulma, sahil güvenlik, afad, türkiye
Mersin'de deniz giren aile peş peşe boğuldu: 4 kişilik aile yok oldu
Mersin'de 3 kişinin boğulduğu olayda kayıp çocuğun cansız bedeni de bulundu, kayıpların sayısı 4'e yükseldi.
Mersin Tarsus'ta denize giren 5 kişilik aileden 4'ü boğularak hayatını kaybetti. Bir kişi ise kendi imkanlarıyla denizden çıktı, hastanedeki tedavisi sürüyor.
16 yaşındaki çocuk kayıptı: Cansız bedeni bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren aynı aileden 3 kişinin boğulduğu olayda kayıp çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Kulak Mahallesi sahilinde dün akrabalarıyla girdiği denizde kaybolan Halil Öztürk'ün (16) bulunmasına yönelik çalışmalar devam etti.
Sahil Güvenlik, AFAD, polis ve itfaiye ekiplerince yürütülen araştırma sonucu Öztürk'ün cesedi bulundu.
Çocuğun cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kulak Mahallesi'nde serinlemek amacıyla denize giren 5 kişilik aileden anne Zehra Öztürk (39), baba Savaş Öztürk (42) ve annenin kız kardeşi Ceylan Dağaşan (30) yaşamını yitirmiş, Öztürk çiftinin boğulma tehlikesi geçiren kızı Fatma Öztürk (16) hastaneye kaldırılmış, babanın yeğeni Halil Öztürk'e ise ulaşılamamıştı. Ekipler, Öztürk'ün bulunması için denizde ve kıyıda çalışma başlatmıştı.