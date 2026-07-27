https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/istanbullular-dikkat-iski-duyurdu-3-ilcede-12-saat-su-kesintisi-yapilacak-1107578694.html

İstanbullular dikkat, İSKİ duyurdu: 3 ilçede 12 saat su kesintisi yapılacak

İstanbullular dikkat, İSKİ duyurdu: 3 ilçede 12 saat su kesintisi yapılacak

Sputnik Türkiye

İSKİ, Bayrampaşa, Esenler ve Güngören'deki bazı mahallelerde 12 saat boyunca su kesintisi uygulanacağını açıkladı. 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T14:25+0300

2026-07-27T14:25+0300

2026-07-27T14:25+0300

türki̇ye

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

su kesintisi

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İSKİ, isale hattında yapılacak bakım ve montaj çalışmaları nedeniyle yarın 09.00-21.00 saatleri arasında Bayrampaşa, Esenler ve Güngören'deki bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.Hangi ilçelerde hangi mahallelerde su kesintisi yapılacak?İSKİ tarafından yapılan duyuruya göre, kesinti yarın (28 Temmuz) 09.00 ile 21.00 saatleri arasında uygulanacak. Su kesintisinden etkilenecek bölge ve mahalleler şunlar:"Bayrampaşa’da, Yenidoğan, Orta, Altıntepsi, Vatan ve Terazidere mahalleleri. Esenler’de, Namık Kemal, Davutpaşa, Yavuz Selim, Çifte Havuzlar, Mimar Sinan, Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Menderes mahalleleri. Güngören’de, Gençosman ve Sanayi mahalleleri."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/uzmanindan-yalanci-enfeksiyon-uyarisi-sebebi-az-su-tuketimi-1106368943.html

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i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi