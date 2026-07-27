https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/istanbullular-dikkat-iski-duyurdu-3-ilcede-12-saat-su-kesintisi-yapilacak-1107578694.html
İstanbullular dikkat, İSKİ duyurdu: 3 ilçede 12 saat su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat, İSKİ duyurdu: 3 ilçede 12 saat su kesintisi yapılacak
Sputnik Türkiye
İSKİ, Bayrampaşa, Esenler ve Güngören'deki bazı mahallelerde 12 saat boyunca su kesintisi uygulanacağını açıkladı. 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T14:25+0300
2026-07-27T14:25+0300
2026-07-27T14:25+0300
türki̇ye
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
su kesintisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102655/62/1026556284_0:37:1024:613_1920x0_80_0_0_1ccf0fd44af1f3cdbf477bed1952b345.jpg
İSKİ, isale hattında yapılacak bakım ve montaj çalışmaları nedeniyle yarın 09.00-21.00 saatleri arasında Bayrampaşa, Esenler ve Güngören'deki bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.Hangi ilçelerde hangi mahallelerde su kesintisi yapılacak?İSKİ tarafından yapılan duyuruya göre, kesinti yarın (28 Temmuz) 09.00 ile 21.00 saatleri arasında uygulanacak. Su kesintisinden etkilenecek bölge ve mahalleler şunlar:"Bayrampaşa’da, Yenidoğan, Orta, Altıntepsi, Vatan ve Terazidere mahalleleri. Esenler’de, Namık Kemal, Davutpaşa, Yavuz Selim, Çifte Havuzlar, Mimar Sinan, Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Menderes mahalleleri. Güngören’de, Gençosman ve Sanayi mahalleleri."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/uzmanindan-yalanci-enfeksiyon-uyarisi-sebebi-az-su-tuketimi-1106368943.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102655/62/1026556284_80:0:944:648_1920x0_80_0_0_0d8a9385db5dca9ed452d6ebd6d2e1ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi
İstanbullular dikkat, İSKİ duyurdu: 3 ilçede 12 saat su kesintisi yapılacak
İSKİ, Bayrampaşa, Esenler ve Güngören'deki bazı mahallelerde 12 saat boyunca su kesintisi uygulanacağını açıkladı.
İSKİ, isale hattında yapılacak bakım ve montaj çalışmaları nedeniyle yarın 09.00-21.00 saatleri arasında Bayrampaşa, Esenler ve Güngören'deki bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.
Hangi ilçelerde hangi mahallelerde su kesintisi yapılacak?
İSKİ tarafından yapılan duyuruya göre, kesinti yarın (28 Temmuz) 09.00 ile 21.00 saatleri arasında uygulanacak. Su kesintisinden etkilenecek bölge ve mahalleler şunlar:
"Bayrampaşa’da, Yenidoğan, Orta, Altıntepsi, Vatan ve Terazidere mahalleleri. Esenler’de, Namık Kemal, Davutpaşa, Yavuz Selim, Çifte Havuzlar, Mimar Sinan, Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Menderes mahalleleri. Güngören’de, Gençosman ve Sanayi mahalleleri."