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İstanbullular dikkat, İSKİ duyurdu: 3 ilçede 12 saat su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat, İSKİ duyurdu: 3 ilçede 12 saat su kesintisi yapılacak
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İSKİ, Bayrampaşa, Esenler ve Güngören'deki bazı mahallelerde 12 saat boyunca su kesintisi uygulanacağını açıkladı. 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T14:25+0300
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i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
su kesintisi
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İSKİ, isale hattında yapılacak bakım ve montaj çalışmaları nedeniyle yarın 09.00-21.00 saatleri arasında Bayrampaşa, Esenler ve Güngören'deki bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.Hangi ilçelerde hangi mahallelerde su kesintisi yapılacak?İSKİ tarafından yapılan duyuruya göre, kesinti yarın (28 Temmuz) 09.00 ile 21.00 saatleri arasında uygulanacak. Su kesintisinden etkilenecek bölge ve mahalleler şunlar:"Bayrampaşa’da, Yenidoğan, Orta, Altıntepsi, Vatan ve Terazidere mahalleleri. Esenler’de, Namık Kemal, Davutpaşa, Yavuz Selim, Çifte Havuzlar, Mimar Sinan, Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Menderes mahalleleri. Güngören’de, Gençosman ve Sanayi mahalleleri."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/uzmanindan-yalanci-enfeksiyon-uyarisi-sebebi-az-su-tuketimi-1106368943.html
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i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi

İstanbullular dikkat, İSKİ duyurdu: 3 ilçede 12 saat su kesintisi yapılacak

14:25 27.07.2026
© AAMusluk - su kesintisi
Musluk - su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
© AA
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İSKİ, Bayrampaşa, Esenler ve Güngören'deki bazı mahallelerde 12 saat boyunca su kesintisi uygulanacağını açıkladı.
İSKİ, isale hattında yapılacak bakım ve montaj çalışmaları nedeniyle yarın 09.00-21.00 saatleri arasında Bayrampaşa, Esenler ve Güngören'deki bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Hangi ilçelerde hangi mahallelerde su kesintisi yapılacak?

İSKİ tarafından yapılan duyuruya göre, kesinti yarın (28 Temmuz) 09.00 ile 21.00 saatleri arasında uygulanacak. Su kesintisinden etkilenecek bölge ve mahalleler şunlar:
"Bayrampaşa’da, Yenidoğan, Orta, Altıntepsi, Vatan ve Terazidere mahalleleri. Esenler’de, Namık Kemal, Davutpaşa, Yavuz Selim, Çifte Havuzlar, Mimar Sinan, Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Menderes mahalleleri. Güngören’de, Gençosman ve Sanayi mahalleleri."
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