Ercan Gürses: Devlet, eline silah almış olanlarla olmayanları ayırt edebilecek kayıtlara sahip

“Bu süre bir yasa olacak. Aynı zamanda dar kapsamlı olacak. ‘Feshedilmiş terör örgütü’ ibaresini, ‘feshedilmiş örgüt’ ibaresini kendisi kullanması öngörülüyor ki başka örgütlere teşmil edilmesin. Bazıları bu süreci tıkamak pahasına, ‘Yarın bir gün bütün örgütler bundan yararlanacak’ diyorlar. Yani DAEŞ ya da FETÖ mensupları da bundan yaralanacak mı? Böyle bir şey olmayacağını hukukçular söylüyor. Onu çok dar kapsamlı yapacaklar. Altı ay ya da bir sene süreli yapacaklar. Gelen yararlanacak.”