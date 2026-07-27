Ercan Gürses: Devlet, eline silah almış olanlarla olmayanları ayırt edebilecek kayıtlara sahip
bölgenin kalbi
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Gazeteci Ercan Gürses, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanması beklenen yasal düzenlemenin dar kapsamlı ve geçici olacağını belirtti. Gürses, yasanın sahadaki gelişmelerin ardından yürürlüğe gireceğini ve devletin örgüt mensuplarına ilişkin gerekli kayıtlara sahip olduğunu söyledi.
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programına konuk olan Gazeteci Ercan Gürses, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasal düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürses, düzenlemenin dar kapsamlı ve geçici olacağını belirterek, devletin örgüt mensuplarının geçmişteki eylemlerine ilişkin kayıtlarının bulunduğunu söyledi.
“Devletin elinde gerekli envanter var”
Yasal düzenlemeye yönelik tartışmalarda, örgüt üyelerinin kategorilere ayrılmasının öne çıktığını belirten Gürses, devletin silahlı eylemlere katılanlarla katılmayanları tespit edebilecek kayıt ve bilgilere sahip olduğunu ifade etti.
Gürses şunları söyledi:
“Onlardan birisi örgüt üyelerinin kategorilere ayrılması. Ki gayet mantıklı, yani kategorilere tabii ayıracaksınız. DEM Partililer diyorlar ki bunun yanlışlığı şurada: ‘Burada devlet bu ayrımı nasıl yapacak? Eline silah almış, almamış ayrımını nasıl yapacak?’ Devletin kayıtlarının olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bir terör operasyonu yapılıyordu. Etkisiz hâle getirilen teröristin neler yaptığı, bütün eylemleriyle birlikte ortaya dökülüyor. Devlette o envanter var. Dolayısıyla devlet orada herkesi biliyor.”
“Düzenleme dar kapsamlı olacak”
Gürses, hazırlanan yasanın belirli bir süreyle sınırlı tutulmasının ve yalnızca feshedilmiş terör örgütüne yönelik düzenleme yapılmasının planlandığını söyledi.
Gürses şunları söyledi:
“Bu süre bir yasa olacak. Aynı zamanda dar kapsamlı olacak. ‘Feshedilmiş terör örgütü’ ibaresini, ‘feshedilmiş örgüt’ ibaresini kendisi kullanması öngörülüyor ki başka örgütlere teşmil edilmesin. Bazıları bu süreci tıkamak pahasına, ‘Yarın bir gün bütün örgütler bundan yararlanacak’ diyorlar. Yani DAEŞ ya da FETÖ mensupları da bundan yaralanacak mı? Böyle bir şey olmayacağını hukukçular söylüyor. Onu çok dar kapsamlı yapacaklar. Altı ay ya da bir sene süreli yapacaklar. Gelen yararlanacak.”
“Yasanın çıkması yürürlüğe girdiği anlamına gelmiyor”
Gürses, düzenlemenin Meclis'ten geçirilmesinin ardından hemen yürürlüğe sokulmayacağını, sahadan gelecek tespitlerin ardından uygulamaya geçileceğini belirtti.
Gürses şunları söyledi:
“Yürürlük tarihini hemen koymayacaklar. Sahadan gelen tespitin ardından yürürlük kararı ortaya çıkacak. ‘Madem öyle, sahadan gelen tespiti bekleyecektiniz. Sahadan bir tespit gelsin, fesih tamamen gerçekleşti densin, ondan sonra çıkartın yasayı’ diyenler var. Şimdi devlet, bence onların elinden çok önemli bir bahaneyi almış olacak. Yasayı çıkartacak, koyacak. Yasanın ortaya konması, tüm şekliyle, bütün maddeleriyle, onun yürürlüğe girdiği anlamına gelmiyor.”
Gürses, yasanın yürürlüğe girmesi için sahadaki sürecin tamamlanması ve fesih kararının devlet tarafından teyit edilmesi gerektiğini belirterek, uygulamanın hukuk tekniğine uygun şekilde şekilleneceğini ifade etti.