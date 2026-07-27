https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/e-ticarette-yeni-duzenlemeler-neler-degisiyor--1107578027.html
E-ticarette yeni düzenlemeler: Neler değişiyor?
E-ticarette yeni düzenlemeler: Neler değişiyor?
Sputnik Türkiye
Yürürlüğe girecek e-ticaret düzenlemeleriyle ilgili aktarımlar yapan Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, fiyatı artırılan ve sonra indirime girdiği... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T14:12+0300
2026-07-27T14:12+0300
2026-07-27T14:12+0300
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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek e-ticaret düzenlemeleriyle ilgili aktarımlar yaptı. Düzenlemenin değiştireceği başlıklara değinen Aslan, menfaat elde eden içerik üreticilerinin paylaşımlarına ‘reklam’ veya ‘tanıtım’ ibarelerini eklemesi gerektiğini söyledi. Aslan, “Bir ürün indirimdeyken panoda ya da sitede gösterilen "eski fiyat", o ürünün son 10 gün içinde satıldığı en düşük fiyat olmak zorunda. Fiyatı önce şişirip sonra "büyük indirim" var gibi göstermek yasaklanıyor” dedi.İndirimli satış reklamlarında indirime esas alınacak fiyatın, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olacağı bilgisini paylaşan Aslan, “Yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı genişletilecek. Tüketici şikayetlerinin yayınlanmasından önce satıcı veya sağlayıcılara cevap verme hakkı 72 saatten 48 saate düşürülecek. Reklamlarda yapay zekanın kullanılması durumunda durumun anlaşılır şekilde belirtilmesi gerekecek” ifadelerini kullandı.Reklam yapmanın sınırları daraltılıyorYasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yapmanın, ima etmenin veya alan açmanın sınırlarının daraltıldığını ve cezaların ağırlaştırıldığını söyleyen Aslan, şunları söyledi:Yapay zeka detayıAslan, düzenlemenin yapay zeka kullanımını da etkilediğini söyledi. Aslan, “Reklamda gördüğünüz yüz, ses, mekan veya görsel gerçek değil de yapay zeka ile üretilmişse, bunun tüketiciyi yanıltmaması için açıkça bildirilmesi gerekecek” diye konuştu.
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Okan Aslan
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Okan Aslan
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radyo sputnik, radyo, radyo, e-ticaret, reklam
radyo sputnik, radyo, radyo, e-ticaret, reklam
E-ticarette yeni düzenlemeler: Neler değişiyor?
Yürürlüğe girecek e-ticaret düzenlemeleriyle ilgili aktarımlar yapan Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, fiyatı artırılan ve sonra indirime girdiği belirtilen ürünlere ilişkin kısıtlamalar getirileceğini söyledi. Aslan; düzenlemenin, bahis ve kumar reklamları ile yapay zeka kullanımını değiştireceğini de ifade etti.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek e-ticaret düzenlemeleriyle ilgili aktarımlar yaptı. Düzenlemenin değiştireceği başlıklara değinen Aslan, menfaat elde eden içerik üreticilerinin paylaşımlarına ‘reklam’ veya ‘tanıtım’ ibarelerini eklemesi gerektiğini söyledi. Aslan, “Bir ürün indirimdeyken panoda ya da sitede gösterilen "eski fiyat", o ürünün son 10 gün içinde satıldığı en düşük fiyat olmak zorunda. Fiyatı önce şişirip sonra "büyük indirim" var gibi göstermek yasaklanıyor” dedi.
İndirimli satış reklamlarında indirime esas alınacak fiyatın, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olacağı bilgisini paylaşan Aslan, “Yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı genişletilecek. Tüketici şikayetlerinin yayınlanmasından önce satıcı veya sağlayıcılara cevap verme hakkı 72 saatten 48 saate düşürülecek. Reklamlarda yapay zekanın kullanılması durumunda durumun anlaşılır şekilde belirtilmesi gerekecek” ifadelerini kullandı.
Reklam yapmanın sınırları daraltılıyor
Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yapmanın, ima etmenin veya alan açmanın sınırlarının daraltıldığını ve cezaların ağırlaştırıldığını söyleyen Aslan, şunları söyledi:
“İnternet sitelerinde, maç yayınlarında veya sosyal medya hesaplarında dolaylı yoldan dahi olsa yasa dışı bahis sitelerinin logosunu göstermek, yönlendirme linki vermek veya sponsorlu içerik paylaşmak tamamen yasaklanıyor. Tüketici ‘Şikayetvar’ gibi bir platforma satıcıyla ilgili şikayet yazdığında, sistem o şikayeti hemen yayınlamadan önce satıcıya haber veriyor. Satıcının cevabını veya çözümünü sunması için verilen süre 72 saatten 48 saate düşürülüyor. Alınan kargo kırık geldiğinde internete şikayet yazılırsa satıcı firmanın olay büyümeden ve şikayet internette yayılmadan önce sizinle iletişime geçip mağduriyeti çözmesi için sadece 2 günü olacak. Çözmezse şikayet doğrudan yayına girecek”
Aslan, düzenlemenin yapay zeka kullanımını da etkilediğini söyledi. Aslan, “Reklamda gördüğünüz yüz, ses, mekan veya görsel gerçek değil de yapay zeka ile üretilmişse, bunun tüketiciyi yanıltmaması için açıkça bildirilmesi gerekecek” diye konuştu.