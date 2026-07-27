https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/aydinlatilamayan-her-siyasi-cinayet-bir-sonrakine-davetiye-getiriyor-1107570364.html
‘Aydınlatılamayan her siyasi cinayet bir sonrakine davetiye getiriyor’
‘Aydınlatılamayan her siyasi cinayet bir sonrakine davetiye getiriyor’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlığı, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in faili meçhul cinayetlerle ilgili... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T10:51+0300
2026-07-27T10:51+0300
2026-07-27T10:51+0300
yeri̇ ve zamani
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akın gürlek
faili meçhul cinayet
yeri ve zamanı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçlarla mücadele kapsamında kurulan özel büronun çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasının devletin temel görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Gürlek, "28 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Burada tabii büroda olan önemli dosyalar da var; Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahriye Üçok gibi dosyalar da var. Bunlara da bakılıyor. İnşallah bunlar da çözümlenir”Yeri ve Zamanı programında Bakan Gürlek’in açıklamalarını değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şöyle konuştu:
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Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, akın gürlek, faili meçhul cinayet, yeri ve zamanı
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, akın gürlek, faili meçhul cinayet, yeri ve zamanı
‘Aydınlatılamayan her siyasi cinayet bir sonrakine davetiye getiriyor’
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlığı, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in faili meçhul cinayetlerle ilgili açıklaması oldu. Özgan, “Adalet bir toplumun nefes borusu, bir gazeteci olarak nefessiz kaldığımızı hissediyorum” dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçlarla mücadele kapsamında kurulan özel büronun çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasının devletin temel görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Gürlek, "28 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Burada tabii büroda olan önemli dosyalar da var; Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahriye Üçok gibi dosyalar da var. Bunlara da bakılıyor. İnşallah bunlar da çözümlenir”
Yeri ve Zamanı programında Bakan Gürlek’in açıklamalarını değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şöyle konuştu:
“Faili meçhul cinayetlerle ilgili ortak bir çalışma grubu oluşturulmuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ‘Şu ana kadar 28 faili meçhul cinayeti aydınlattık, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok ve Çetin Emeç dosyalarını da bir kez daha gündemimize aldık ve inceliyoruz’ dedi. İfadeleri benim dikkatimi çekti. Adalet bir toplumun nefes borusu. Bazen bu faili meçhul cinayetlerle ya da feryadı dindirilemeyen ailelerin tepkisiyle o nefes borusunun tıkandığını görüyorum. Bir gazeteci olarak gerçekten nefessiz kaldığımızı hissediyorum. Ahmet Taner Kışlalı, Hrant Dink, Tahir Elçi, Sinan Ateş cinayetleri tam anlamıyla çözülebildi mi? Ki bunlar tamamı siyasi olan cinayetler. Arkalarındaki güçler aydınlatılabildi mi? Bu ülkede gazeteciler, akademisyenler öldürüldü. Adli bir cinayet çözülebilir ama bir cinayet siyasi nitelik taşıyorsa o zaman ne olacak? Yıllardır tartışıyoruz, onlarca kitap yazıldı. ‘Tuğla çekilirse duvar yıkılır’ açıklamalarını hatırlıyoruz. Bunları çözmek için yalnızca polisiye tedbirler değil bir yandan da siyasi irade gerekiyor. O siyasi iradeyi hayata geçiremezsek kocaman yanılsamalarla birlikte devam eder. Aydınlatılamayan her siyasi cinayet bir sonrakine de davetiye getiriyor. Bu yüzden Adalet Bakanı’nın açıklamasını önemsedim.”