‘Aydınlatılamayan her siyasi cinayet bir sonrakine davetiye getiriyor’

“Faili meçhul cinayetlerle ilgili ortak bir çalışma grubu oluşturulmuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ‘Şu ana kadar 28 faili meçhul cinayeti aydınlattık, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok ve Çetin Emeç dosyalarını da bir kez daha gündemimize aldık ve inceliyoruz’ dedi. İfadeleri benim dikkatimi çekti. Adalet bir toplumun nefes borusu. Bazen bu faili meçhul cinayetlerle ya da feryadı dindirilemeyen ailelerin tepkisiyle o nefes borusunun tıkandığını görüyorum. Bir gazeteci olarak gerçekten nefessiz kaldığımızı hissediyorum. Ahmet Taner Kışlalı, Hrant Dink, Tahir Elçi, Sinan Ateş cinayetleri tam anlamıyla çözülebildi mi? Ki bunlar tamamı siyasi olan cinayetler. Arkalarındaki güçler aydınlatılabildi mi? Bu ülkede gazeteciler, akademisyenler öldürüldü. Adli bir cinayet çözülebilir ama bir cinayet siyasi nitelik taşıyorsa o zaman ne olacak? Yıllardır tartışıyoruz, onlarca kitap yazıldı. ‘Tuğla çekilirse duvar yıkılır’ açıklamalarını hatırlıyoruz. Bunları çözmek için yalnızca polisiye tedbirler değil bir yandan da siyasi irade gerekiyor. O siyasi iradeyi hayata geçiremezsek kocaman yanılsamalarla birlikte devam eder. Aydınlatılamayan her siyasi cinayet bir sonrakine de davetiye getiriyor. Bu yüzden Adalet Bakanı’nın açıklamasını önemsedim.”