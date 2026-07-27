https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/ak-parti-sozcusu-omer-celik-terorsuz-turkiye-konusunda-yeni-bir-asamaya-geldik-1107581471.html

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamaya geldik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamaya geldik

Sputnik Türkiye

AK Parti MYK sonrasında açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamaya gelindiğini belirtti. 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T17:02+0300

2026-07-27T17:02+0300

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamaya geldik. Bu aşama silah bırakma için bir yasal zeminin ortaya çıkması idi. Çok sayıda toplantı yapıyoruz. Siyasi hukuki boyutları olan, çok kapsamlı bir süreç" dedi. Çelik, "Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasal çerçeveyi inşallah Meclis tatile girmeden ortaya çıkarmış olacağız." ifadelerini kullandı. Çelik'in konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle; "Terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamaya geldik. Bu aşama silah bırakma için bir yasal zeminin ortaya çıkması idi. Çok sayıda toplantı yapıyoruz. Siyasi hukuki boyutları olan, çok kapsamlı bir süreç. Şimdiye kadarki irade TBMM'de bir komisyon ile Meclis başkanımız başkanlığındaki çalışmalar ve Cumhurbaşkanımızın talimatları ile bir devlet politikası olarak yürüyor. Bu dinamizm içinde devletimizin değerlerine gölge düşürecek hiçbir şey yapılmadı. Bundan sonrası önemlidir. Daha ince işçilik aşamasındayız. Mesele yeni başlıyor. Yasal bir zeminin oluşması önemli ama oluşturulan politik atmosfer önemli. Bu süreçte katkılar çok değerli, yapıcı eleştiriler de öyle. Yıkıcı olan eleştiriler ise son derece zararlıdır.Bu aşırılıklardan kaçınma herkesin dikkat etmesi gereken konudur. Her ne olursa olsun bu meseleyi ana yolda tutup yan yollara sapmasını engelleyeceğiz dedik. Meclis'teki komisyona katılan bütün partiler, pozitif dil kullananlar buna büyük katkı sağlamış oldu. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik noktadır. Kaldıraç artık bunu yerine yerleştirecek yere kaldırdı ve bunu yörüngesine oturtmak gerekiyor.Bugün sıkılı yumruklarla konuşma zamanı değil, el sıkılarak konuşma zamanıdır. Zor meseleleri el sıkışarak konuşabilirsek önümüzdeki tarihsel ufuklar için kol kola yürüyüşlerin başlangıcı olacak. Terörsüz Türkiye konusundaki hazırlıklarımız devam ediyor. Sürekli toplantı yapıyoruz. Bazen sabah ve akşam toplantılar yapıyoruz. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasal çerçeveyi inşallah Meclis tatile girmeden ortaya çıkarmış olacağız."

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