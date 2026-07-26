https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/pakistanda-siddetli-yagislar-son-24-saatte-7-can-kaybi-1107557067.html

Pakistan'da şiddetli yağışlar: Son 24 saatte 7 can kaybı

Pakistan'da şiddetli yağışlar: Son 24 saatte 7 can kaybı

Sputnik Türkiye

Pakistan'ın Pencap eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle son 24 saatte 7 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Yetkililer, muson yağmurlarının... 26.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-26T15:56+0300

2026-07-26T15:56+0300

2026-07-26T15:56+0300

dünya

pakistan

muson yağmurları

sel

can kaybı

yaralanma

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Pakistan'ın Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde yaşanan şiddetli yağışların etkisiyle son 24 saatte meydana gelen afet ve kazalar sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.Çok sayıda binanın hasar gördüğü ve bazı hayvanların telef olduğu belirtilen açıklamada, devam eden muson yağmurlarına rağmen eyaletteki büyük nehirlerde su seviyelerinin normal sınırlarda seyrettiği ve şu aşamada ciddi sel riskinin bulunmadığı duyuruldu.Açıklamada ayrıca, muson yağmurlarının başlamasından bu yana Pencap genelinde 22 kişinin hayatını kaybettiği, 183 kişinin yaralandığı kaydedildi.Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları nedeniyle Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetler ve kazalar meydana geliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/ispanyada-dev-alevler-yerlesim-yerlerine-ulasti-yaklasik-60-bin-kisi-tahliye-edildi-1107550664.html

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pakistan, muson yağmurları, sel, can kaybı, yaralanma