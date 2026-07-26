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Pakistan'da şiddetli yağışlar: Son 24 saatte 7 can kaybı
Pakistan'da şiddetli yağışlar: Son 24 saatte 7 can kaybı
Sputnik Türkiye
Pakistan'ın Pencap eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle son 24 saatte 7 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Yetkililer, muson yağmurlarının... 26.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-26T15:56+0300
2026-07-26T15:56+0300
dünya
pakistan
muson yağmurları
sel
can kaybı
yaralanma
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Pakistan'ın Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde yaşanan şiddetli yağışların etkisiyle son 24 saatte meydana gelen afet ve kazalar sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.Çok sayıda binanın hasar gördüğü ve bazı hayvanların telef olduğu belirtilen açıklamada, devam eden muson yağmurlarına rağmen eyaletteki büyük nehirlerde su seviyelerinin normal sınırlarda seyrettiği ve şu aşamada ciddi sel riskinin bulunmadığı duyuruldu.Açıklamada ayrıca, muson yağmurlarının başlamasından bu yana Pencap genelinde 22 kişinin hayatını kaybettiği, 183 kişinin yaralandığı kaydedildi.Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları nedeniyle Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetler ve kazalar meydana geliyor.
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pakistan, muson yağmurları, sel, can kaybı, yaralanma
pakistan, muson yağmurları, sel, can kaybı, yaralanma

Pakistan'da şiddetli yağışlar: Son 24 saatte 7 can kaybı

15:56 26.07.2026
© AP Photo / K.M. ChaudaryPakistan'da sel can aldı.
Pakistan'da sel can aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / K.M. Chaudary
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Pakistan'ın Pencap eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle son 24 saatte 7 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Yetkililer, muson yağmurlarının etkisinin sürdüğünü belirtirken, şu aşamada büyük nehirlerde ciddi sel riski bulunmadığını açıkladı.
Pakistan'ın Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde yaşanan şiddetli yağışların etkisiyle son 24 saatte meydana gelen afet ve kazalar sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
Çok sayıda binanın hasar gördüğü ve bazı hayvanların telef olduğu belirtilen açıklamada, devam eden muson yağmurlarına rağmen eyaletteki büyük nehirlerde su seviyelerinin normal sınırlarda seyrettiği ve şu aşamada ciddi sel riskinin bulunmadığı duyuruldu.
Açıklamada ayrıca, muson yağmurlarının başlamasından bu yana Pencap genelinde 22 kişinin hayatını kaybettiği, 183 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları nedeniyle Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetler ve kazalar meydana geliyor.
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