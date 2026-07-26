https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/funda-arardan-haluk-levent-yorumu-boyle-bir-seye-cesaret-edemez-demistim-1107555389.html

Funda Arar'dan Haluk Levent yorumu: ''Böyle bir şeye cesaret edemez' demiştim

Funda Arar'dan Haluk Levent yorumu: ''Böyle bir şeye cesaret edemez' demiştim

Sputnik Türkiye

Ünlü sanatçı Funda Arar, Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent hakkında açıklamalarda bulundu. 26.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-26T13:58+0300

2026-07-26T13:58+0300

2026-07-26T13:58+0300

türki̇ye

haluk levent

funda arar

ahbap derneği

yardım

deprem

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Ünlü sanatçı Funda Arar, Ahbap Derneği soruşturması ve bu soruşturmada tutuklanan Haluk Levent hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.'Bana inandırıcı gelmemişti'Bir YouTube kanalına konuk olan Funda Arar, Haluk Levent için "Geçmişi, hikayesi bilinen bir isim. Camiada ne olduğunu biliniyordu, bana çok inandırıcı gelmemişti." dedi.'Çok yazık'Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi zamanı yardımlarını kendi yaptığını anlatan ünlü şarkıcı, "Bu kadar insan para yatırıyor, herhalde 'böyle bir şeye cesaret edilmez' dedim. 6 Şubat depremlerinin ardından bu kadar insan mağdur durumdayken bu da yapılmaz diye düşünüyor insan. Çok yazık." şeklinde konuştu.'Berbat bir bağımlılık'Levent'in kumar problemi olduğunu söyleyen Funda Arar, "Allah kimse başına vermesin bütün alışkanlıklardan berbat bir bağımlık. Onu kolay kolay kimse bırakamıyor." ifadelerini kullandı.

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haluk levent, funda arar, ahbap derneği, yardım, deprem