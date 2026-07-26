https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/funda-arardan-haluk-levent-yorumu-boyle-bir-seye-cesaret-edemez-demistim-1107555389.html
Funda Arar'dan Haluk Levent yorumu: ''Böyle bir şeye cesaret edemez' demiştim
Funda Arar'dan Haluk Levent yorumu: ''Böyle bir şeye cesaret edemez' demiştim
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Funda Arar, Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent hakkında açıklamalarda bulundu. 26.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-26T13:58+0300
2026-07-26T13:58+0300
2026-07-26T13:58+0300
türki̇ye
haluk levent
funda arar
ahbap derneği
yardım
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1a/1107555511_0:0:813:457_1920x0_80_0_0_18cbd62f21a06ea15bf3b7efdc76a6cb.png
Ünlü sanatçı Funda Arar, Ahbap Derneği soruşturması ve bu soruşturmada tutuklanan Haluk Levent hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.'Bana inandırıcı gelmemişti'Bir YouTube kanalına konuk olan Funda Arar, Haluk Levent için "Geçmişi, hikayesi bilinen bir isim. Camiada ne olduğunu biliniyordu, bana çok inandırıcı gelmemişti." dedi.'Çok yazık'Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi zamanı yardımlarını kendi yaptığını anlatan ünlü şarkıcı, "Bu kadar insan para yatırıyor, herhalde 'böyle bir şeye cesaret edilmez' dedim. 6 Şubat depremlerinin ardından bu kadar insan mağdur durumdayken bu da yapılmaz diye düşünüyor insan. Çok yazık." şeklinde konuştu.'Berbat bir bağımlılık'Levent'in kumar problemi olduğunu söyleyen Funda Arar, "Allah kimse başına vermesin bütün alışkanlıklardan berbat bir bağımlık. Onu kolay kolay kimse bırakamıyor." ifadelerini kullandı.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1a/1107555511_0:0:609:457_1920x0_80_0_0_0034387cee6bee12c5f49c214d025c7e.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haluk levent, funda arar, ahbap derneği, yardım, deprem
haluk levent, funda arar, ahbap derneği, yardım, deprem
Funda Arar'dan Haluk Levent yorumu: ''Böyle bir şeye cesaret edemez' demiştim
Ünlü sanatçı Funda Arar, Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent hakkında açıklamalarda bulundu.
Ünlü sanatçı Funda Arar, Ahbap Derneği soruşturması ve bu soruşturmada tutuklanan Haluk Levent hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
'Bana inandırıcı gelmemişti'
Bir YouTube kanalına konuk olan Funda Arar, Haluk Levent için "Geçmişi, hikayesi bilinen bir isim. Camiada ne olduğunu biliniyordu, bana çok inandırıcı gelmemişti." dedi.
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi zamanı yardımlarını kendi yaptığını anlatan ünlü şarkıcı, "Bu kadar insan para yatırıyor, herhalde 'böyle bir şeye cesaret edilmez' dedim. 6 Şubat depremlerinin ardından bu kadar insan mağdur durumdayken bu da yapılmaz diye düşünüyor insan. Çok yazık." şeklinde konuştu.
Levent'in kumar problemi olduğunu söyleyen Funda Arar, "Allah kimse başına vermesin bütün alışkanlıklardan berbat bir bağımlık. Onu kolay kolay kimse bırakamıyor." ifadelerini kullandı.