https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/arac-sahipleri-dikkat-bes-gun-icinde-odenmesi-gerekiyor-1107548843.html

Araç sahipleri dikkat: Beş gün içinde ödenmesi gerekiyor

Araç sahipleri dikkat: Beş gün içinde ödenmesi gerekiyor

Sputnik Türkiye

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde son haftaya giriliyor. MTV ikinci taksit ödemelerinde son gün 31 Temmuz... 26.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-26T10:15+0300

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Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemelerinde son tarih yaklaşıyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV'nin ikinci taksidi ödeme dönemi 31 Temmuz Cuma günü tamamlanacak. Yılda iki kez ödenen MTV, ocak ve temmuz ayları olmak üzere iki eşit takside bölünüyor.MTV nasıl ödenir?MTV ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB mobil uygulamasından ödenebiliyor.Dijital Vergi Dairesi'nde anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla, banka hesabından havaleyle, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödeme yapılabiliyor.Vergi ödemesi, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubelerinden de yapılabiliyor.Resmi adrese dikkatDijital Vergi Dairesi'nden, MTV ödeme alanına şifre girişi yapmadan, plaka, TC kimlik numarası ile tescil tarihi veya sahiplik belge tarihi bilgilerinden biri girilerek, ödeme işlemi tamamlanabiliyor.İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde, mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.MTV'den kimler muaf?Yüzde 90 ve üzeri engelli kişilerin adına kayıtlı araçlar MTV'den muaf tutuluyor.Özel tertibatlı taşıtlar ile bazı yabancı diplomatik görevliler ait araçlar da kapsam dışında tutuluyor.Bunun dışında, kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları, belediyeler, köy tüzel kişilikleri, mahalli idare birlikleri ve Kızılay adına kayıtlı araçlardan da vergi alınmıyor.Kim ne kadar MTV ödeyecek?Motorlu Taşıtlar Vergisi, aracın yaşı, türü, motor hacmi, motor gücü, değeri ve ağırlığına göre değişkenlik gösteriyor.Motor hacmi 1300 cc'ye kadar, değeri 541 bin lirayı aşan araçlarda yıllık MTV, 1-3 yaşta 6 bin 902 lirayken, 4-6 yaşta 4 bin 807, 7-11 yaşta ise 2 bin 693 lira olarak belirlenmişti.Motor hacmi 1301-1600 cc arasında olup değeri 541 bin lirayı aşan araçlar ise MTV fiyatları şöyle:"1-3 yaşta 12 bin 28, 4-6 yaşta 9 bin 12, 7-11 yaşta 5 bin 220 lira"

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