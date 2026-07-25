https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/mit-arsivinden-cikti-gizli-yazismalarin-nasil-desifre-edilecegi-tek-tek-anlatildi-1107542913.html

MİT arşivinden çıktı: Gizli yazışmaların nasıl deşifre edileceği tek tek anlatıldı

MİT arşivinden çıktı: Gizli yazışmaların nasıl deşifre edileceği tek tek anlatıldı

Sputnik Türkiye

MİT, gizli yazışmaların nasıl deşifre edileceğine dair tarihi bir belgeyi paylaştı. 25.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-25T15:19+0300

2026-07-25T15:19+0300

2026-07-25T15:19+0300

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milli i̇stihbarat teşkilatı

gizli belgeler

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), gizli yazışmaların deşifre edilmesine ilişkin tarihi belge paylaşıldı. 1933 tarihini taşıyan belgede, gizli yazı deşifre faaliyetlerinde hangi kimyasal maddelerin nasıl kullanılması gerektiği de tek tek anlatılıyor. 27 Ağustos 1933 tarihini taşıyorMİT'in resmi internet sitesinde 'özel koleksiyonlar' bölümünde yer alan istihbarat raporlarına yenisi eklendi. Paylaşılan belgede, 27 Ağustos 1933 tarihli, "bizzat açılacaktır" ibaresiyle, Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti'ne (MAH) bağlı D (Teknik Destek) Şubesi'nin zarf açıp kapama ve gizli yazı deşifre etme faaliyetlerine örnek olarak, İstanbul B Amirliği'ne gönderilen yazı yer alıyor.Belgede, şu ifadeler kaydedildi:"230 numaralı posta kutusuna gelen ve açılmak üzere Riyasete gönderilen mektup D. şubesinden alınan notta yazılan usulle açılmıştır. İki sahifeden ibaret olan bu mektubun ilk sayfası üzerinde tecrübe yapıldığı için yazılar kısmen gaip olmuştur.Okunabilen kısımdaki kelimelerin manalarıyla ikinci sayfanın tercümesi ilişik olarak gönderilmiştir. Burada tercüme edilen mektupta Lüsi imzası bulunmakta olduğundan, mektup sahibinin Lucci Vidman olmasına ihtimal verilmektedir. Bundan sonra bu kutudan alınacak mektuplara kimyevi muamele yapmak icap ederse aşağıdaki formülün kullanılması rica olunur."Nasıl kullanılacağı detaylı anlatılıyorBelgenin en altında "not" ibaresi altında söz konusu mektupların ve gizli yazışmaların, 10 gram perchlorür de fer (demir klorür) ve 90 gram maimukattar (damıtılmış su) karışımı ile açılabileceği belirtildi. Not kısmında karışıma ilişkin, "Elde edilen mahlül bir küvete konularak kağıt aynen fotoğraf kağıdı gibi bunda banyo edilmelidir. Fırça ile sürmek iyi netice vermez." bilgisi de yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/mit-arabistanli-lawrence-hakkindaki-belgeyi-paylasti-bazen-musluman-hocasi-bazen-musevi-haham-1102518170.html

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