https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/20-yildir-devam-eden-arka-sokaklar-icin-karar-verildi-senaristi-duyurdu-1107543867.html
20 yıldır devam eden Arka Sokaklar için karar verildi: Senaristi duyurdu
20 yıldır devam eden Arka Sokaklar için karar verildi: Senaristi duyurdu
Sputnik Türkiye
Kanal D'de 20. sezonunu tamamlayan Arka Sokaklar dizisi için nihai karar verildi. Dizinin ilk senaristi "2006 senesinde merhum Türker İnanoğlu’nun başlattığı... 25.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-25T16:21+0300
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Türk televizyon ekranlarının en uzunlu soluklu dizisi Arka Sokaklar'la ilgili nihai karar verildi. Dizinin devam edip etmeyeceğine dair iddialar gündeme gelirken dizinin akıbeti belli oldu. Senarist Ozan Yurdakul yaptığı paylaşımla Arka Sokaklar dizisinin resmen sona erdiğini duyurdu. Yurdakul, 'bu macera ne yazık ki sona erdi' derken, dizinin bitmesine dair karar sosyal medyada gündem oldu. Arka Sokaklar meselesi üzerine diyerek duyurduSenarist Ozan Yurdakul yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "ARKA SOKAKLAR meselesi üzerine; Bilindiği gibi; 2006’dan 2022’ye kadar Erler Film çatısı altında hayata geçen projemiz, sonrasındaki üç sene boyunca D Media’nın yapımcılığı ile yoluna devam ederek, 20. sezonunu tamamladı.Yeni sezon hazırlıklarına başlayacağımız takvimde, dizinin devam edip etmeyeceği belirsizliği ile karşı karşıya kaldık. Yapımcımız D Media’nın ve yayıncımız Kanal D’nin, güncel koşulları değerlendirerek verdiği nihai karar, projeye devam etmemek yönünde oldu.Dolayısıyla; 2006 senesinde merhum Türker İnanoğlu’nun başlattığı bu macera, ne yazık ki sona erdi. 20 yıl boyunca, ekran rekabetinde kendi şartlarıyla var olmanın yanı sıra, yakın tarihe ve Türkiye’nin bir dönemine de tanıklık etmiş Arka Sokaklar, elbette seyircisine hakkıyla veda edebilmeliydi; ne yazık ki mümkün olmadı. Bundan dolayı elbette üzgünüz. Ancak 751 hafta boyunca bu macerayı ayakta tutabildiğimiz için de gururluyuz. Bugüne kadar kamera önünde ve arkasında, yayında ve yapımda emeği geçen herkese, en çok da seyircimize teşekkür ediyoruz.Jenerik şarkımız “Bambaşka bir şehir”den ilhamla… Yaşadık ve gördük ki, sahiden artık her şey bambaşka."Sosyal medyada gündem oldu Açıklamanın ardından dizinin izleyicileri ise tepki gösterdi.
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arka sokaklar, kanal d, dizi
arka sokaklar, kanal d, dizi
20 yıldır devam eden Arka Sokaklar için karar verildi: Senaristi duyurdu
Kanal D'de 20. sezonunu tamamlayan Arka Sokaklar dizisi için nihai karar verildi. Dizinin ilk senaristi "2006 senesinde merhum Türker İnanoğlu’nun başlattığı bu macera, ne yazık ki sona erdi" diyerek duyurdu.
Türk televizyon ekranlarının en uzunlu soluklu dizisi Arka Sokaklar'la ilgili nihai karar verildi. Dizinin devam edip etmeyeceğine dair iddialar gündeme gelirken dizinin akıbeti belli oldu. Senarist Ozan Yurdakul yaptığı paylaşımla Arka Sokaklar dizisinin resmen sona erdiğini duyurdu. Yurdakul, 'bu macera ne yazık ki sona erdi' derken, dizinin bitmesine dair karar sosyal medyada gündem oldu.
Arka Sokaklar meselesi üzerine diyerek duyurdu
Senarist Ozan Yurdakul yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"ARKA SOKAKLAR meselesi üzerine; Bilindiği gibi; 2006’dan 2022’ye kadar Erler Film çatısı altında hayata geçen projemiz, sonrasındaki üç sene boyunca D Media’nın yapımcılığı ile yoluna devam ederek, 20. sezonunu tamamladı.
Yeni sezon hazırlıklarına başlayacağımız takvimde, dizinin devam edip etmeyeceği belirsizliği ile karşı karşıya kaldık. Yapımcımız D Media’nın ve yayıncımız Kanal D’nin, güncel koşulları değerlendirerek verdiği nihai karar, projeye devam etmemek yönünde oldu.
Dolayısıyla; 2006 senesinde merhum Türker İnanoğlu’nun başlattığı bu macera, ne yazık ki sona erdi. 20 yıl boyunca, ekran rekabetinde kendi şartlarıyla var olmanın yanı sıra, yakın tarihe ve Türkiye’nin bir dönemine de tanıklık etmiş Arka Sokaklar, elbette seyircisine hakkıyla veda edebilmeliydi; ne yazık ki mümkün olmadı. Bundan dolayı elbette üzgünüz. Ancak 751 hafta boyunca bu macerayı ayakta tutabildiğimiz için de gururluyuz. Bugüne kadar kamera önünde ve arkasında, yayında ve yapımda emeği geçen herkese, en çok da seyircimize teşekkür ediyoruz.
Jenerik şarkımız “Bambaşka bir şehir”den ilhamla… Yaşadık ve gördük ki, sahiden artık her şey bambaşka."
Sosyal medyada gündem oldu
Açıklamanın ardından dizinin izleyicileri ise tepki gösterdi.