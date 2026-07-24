https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/yapay-zekanin-kapatma-dugmesinin-abd-elinde-olmasi-ortaligi-karistirdi-1107512559.html
Yapay zekanın kapatma düğmesinin ABD elinde olması ortalığı karıştırdı
Yapay zekanın kapatma düğmesinin ABD elinde olması ortalığı karıştırdı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan'ın, Radyo Sputnik'teki Yapay Zeka Günlüğü programında gündeminde, ABD'nin yapay zeka sistemlerine yönelik "kill switch", yani kapatma... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T10:24+0300
2026-07-24T10:24+0300
2026-07-24T10:24+0300
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Yapay zeka teknolojilerinin küresel ölçekte yaygınlaşmasıyla birlikte, bu sistemlerin geliştirici ülkeler tarafından uzaktan devre dışı bırakılıp bırakılamayacağı tartışmaları da gündemdeki yerini koruyor. Özellikle ABD merkezli yapay zeka şirketlerinin bazı hizmetlere erişimi geçici olarak durdurması, "kill switch" olarak adlandırılan merkezi bir kapatma mekanizmasının varlığına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'te yayımlanan Yapay Zeka Günlüğü programında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yapay zekada "kill switch" bulunmadığı yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. ‘Erişimi durdurabiliyorsanız bu da bir kapatma mekanizmasıdır’ Rubio'nun "kill switch" açıklamalarını değerlendiren Ayan, ABD'nin söylemleri ile uygulamalarının birbiriyle çeliştiğini savunarak şöyle konuştu:
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Serhat Ayan
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, marco rubio, abd, washington, serhat ayan, yapay zeka
radyo sputnik, radyo, radyo, marco rubio, abd, washington, serhat ayan, yapay zeka
Yapay zekanın kapatma düğmesinin ABD elinde olması ortalığı karıştırdı
Gazeteci Serhat Ayan'ın, Radyo Sputnik'teki Yapay Zeka Günlüğü programında gündeminde, ABD'nin yapay zeka sistemlerine yönelik "kill switch", yani kapatma düğmesi tartışmaları vardı. Ayan, Washington yönetiminin iddiaları reddetmesine rağmen yaşanan örneklerin bu söylemle çeliştiğini söyledi.
Yapay zeka teknolojilerinin küresel ölçekte yaygınlaşmasıyla birlikte, bu sistemlerin geliştirici ülkeler tarafından uzaktan devre dışı bırakılıp bırakılamayacağı tartışmaları da gündemdeki yerini koruyor. Özellikle ABD merkezli yapay zeka şirketlerinin bazı hizmetlere erişimi geçici olarak durdurması, "kill switch" olarak adlandırılan merkezi bir kapatma mekanizmasının varlığına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'te yayımlanan Yapay Zeka Günlüğü programında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yapay zekada "kill switch" bulunmadığı yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.
‘Erişimi durdurabiliyorsanız bu da bir kapatma mekanizmasıdır’
Rubio'nun "kill switch" açıklamalarını değerlendiren Ayan, ABD'nin söylemleri ile uygulamalarının birbiriyle çeliştiğini savunarak şöyle konuştu:
"Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, diplomatlarından, Washington'ın yabancı ülkelerin yapay zeka hizmetlerine erişimi istediği anda kesebileceği yönündeki 'kill switch' tartışmalarına karşı çıkmalarını istemiş. Yani şu anda Amerika'nın elinde bir düğme var, o düğmeye basınca yapay zekaların kapanacağı söyleniyor. Amerika ise 'Böyle bir düğme yok' diyor. Ama Anthropic'in gelişmiş modellerine küresel erişimi daha geçen ay kısa süreliğine durdurdular. Bunu herkes biliyor. Belgede, yapay zeka modellerinin belirli kullanım alanlarının geçici olarak durdurulmasının ya da piyasaya çıkmadan önce 30 günlük güvenlik testine tabi tutulmasının 'kill switch' olarak nitelendirilemeyeceği savunuluyor. Ama sonuçta erişimi durdurabiliyorsanız bu da bir kapatma mekanizmasıdır. Adına ne denildiğinin çok da bir önemi yok. Amerika'dan çıkan bu teknolojilerin tamamen küresel ve bağımsız ürünler olduğu söyleniyor. Ancak erişimin istenildiğinde sınırlandırılabilmesi, bu sistemlerin ülkelerin çıkarları doğrultusunda kullanılabileceği yönündeki tartışmaları güçlendiriyor. 'Kill switch yok' deniyor ama yaşanan örnekler bunun aksini düşündürüyor."