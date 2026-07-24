Yapay zekanın kapatma düğmesinin ABD elinde olması ortalığı karıştırdı

"Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, diplomatlarından, Washington'ın yabancı ülkelerin yapay zeka hizmetlerine erişimi istediği anda kesebileceği yönündeki 'kill switch' tartışmalarına karşı çıkmalarını istemiş. Yani şu anda Amerika'nın elinde bir düğme var, o düğmeye basınca yapay zekaların kapanacağı söyleniyor. Amerika ise 'Böyle bir düğme yok' diyor. Ama Anthropic'in gelişmiş modellerine küresel erişimi daha geçen ay kısa süreliğine durdurdular. Bunu herkes biliyor. Belgede, yapay zeka modellerinin belirli kullanım alanlarının geçici olarak durdurulmasının ya da piyasaya çıkmadan önce 30 günlük güvenlik testine tabi tutulmasının 'kill switch' olarak nitelendirilemeyeceği savunuluyor. Ama sonuçta erişimi durdurabiliyorsanız bu da bir kapatma mekanizmasıdır. Adına ne denildiğinin çok da bir önemi yok. Amerika'dan çıkan bu teknolojilerin tamamen küresel ve bağımsız ürünler olduğu söyleniyor. Ancak erişimin istenildiğinde sınırlandırılabilmesi, bu sistemlerin ülkelerin çıkarları doğrultusunda kullanılabileceği yönündeki tartışmaları güçlendiriyor. 'Kill switch yok' deniyor ama yaşanan örnekler bunun aksini düşündürüyor."