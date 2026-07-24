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MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/sgk-devlet-katkisi-kaldiriliyor-peki-ne-olacak-1107529235.html
SGK devlet katkısı kaldırılıyor, peki ne olacak?
SGK devlet katkısı kaldırılıyor, peki ne olacak?
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, TBMM’de görüşülen sosyal güvenlikte devlet katkısı kaldırılıyor tasarısını... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T17:51+0300
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TBMM Genel Kurulunda görüşülen yeni torba kanun teklifiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan "devlet katkısı" uygulamasının kaldırılması planlanıyor. Peki bu değişikliğin aslı ne, vatandaşa yansıyacak mı?SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki ‘Çalışma Hayatım’ programında detayları şöyle aktardı:
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radyo sputnik, radyo, radyo, sosyal güvenlik kurumu (sgk), sgk, tbmm, melis elmen, sgk uzmanı
radyo sputnik, radyo, radyo, sosyal güvenlik kurumu (sgk), sgk, tbmm, melis elmen, sgk uzmanı

SGK devlet katkısı kaldırılıyor, peki ne olacak?

17:51 24.07.2026
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
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Melis Elmen
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SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, TBMM’de görüşülen sosyal güvenlikte devlet katkısı kaldırılıyor tasarısını anlattı. Elmen, “Hepimizi ilgilendiriyor” dedi.
TBMM Genel Kurulunda görüşülen yeni torba kanun teklifiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan "devlet katkısı" uygulamasının kaldırılması planlanıyor. Peki bu değişikliğin aslı ne, vatandaşa yansıyacak mı?

SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki ‘Çalışma Hayatım’ programında detayları şöyle aktardı:
“Çoğu kişinin bilmediği, Meclis’te görüşülen sosyal güvenlikte devlet katkısı kaldırılıyor diye bir tasarı var. Sadece görüşülmüyor, onaylanacak da. Peki bu ne anlama geliyor? Teknik gibi görünen bir konu aslında ama hepimizi ilgilendiriyor. Konu sosyal güvenlik sistemi olunca durum herkese bağlanıyor. Kanunda, devlet SGK kasasına destek yapıyordu, bunda değişikliğe gidiyorlar. Düzenlemeyle birlikte kanunda yer alan bu devlet katkısı ifadesi kaldırılıyor. Yani yıllardır yürürlükte olan ibare tamamen kalkıyor. SGK belirli dönemlerde tahsil edilen primin bir kısmını devlet katkı olarak yapıyordu. İleride bana ödeyeceği maaş için ödediği her primin 4’te 1’i oranında SGK’ya destek yapılıyordu. Peki devlet artık SGK’ya hiç mi para vermeyecek? Hükümetin açıklamasına göre bunun bir kaynak kesintisi olduğunu görüyoruz. Ama gerçekte bunun tamamen teknik ve muhasebesel bir düzenleme olduğunu belirtiyorlar. Devlet SGK’yı desteklemeye devam edecek, sadece bu destek farklı bir bütçe kalemi üzerinden ve gerekli zamanlarda gösterilecek gibi bir açıklama var. SGK size bir maaş veriyor, devlet bunu tamamladığında aradaki farkı hazineden veriyordu. Yine verecek ama bu desteği kaldıracak. Ancak zorlandığı ve ödeyemediğini gösterdiği durumlarda kaynak aktarımı yapacak. Bugün devlet yine aynı miktarda kaynak aktarabilir ama mesele bunun artık kanunda otomatik bir yükümlülükten çıkıp bütçe uygulamalarında bir finansmana dönüşmesi. Şu an vatandaşa yansıyan bir sonuç yok. Ancak sosyal güvenlik sistemi günü kurtaran değil onlarca yılı ilgilendiren bir durum. Bugün yapılan küçük bir düzenleme yıllar sonra farklı bir sonuç da doğurabilir”
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