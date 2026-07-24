https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/saglik-politikalari-hekimleri-olduruyor-15-yilda-70-kisi-yasamina-son-verdi--1107525994.html
Sağlık politikaları hekimleri öldürüyor: 15 yılda yaklaşık 70 kişi yaşamına son verdi
Sağlık politikaları hekimleri öldürüyor: 15 yılda yaklaşık 70 kişi yaşamına son verdi
Sputnik Türkiye
Türk Tabipleri Birliği’nin raporundan aktarmalar yapan Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, intiharın hekimler arasında yaygınlaştığını söyledi. Aslan... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T15:58+0300
2026-07-24T15:58+0300
2026-07-24T16:00+0300
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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) hazırladığı rapora yönelik değerlendirmelerinde hekimlerin çalışma koşullarına bağlı olarak artan intihar vakalarına dikkat çekti.TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu’nun hazırladığı “Genç Hekim İntiharları Çalıştayı Raporu’nun detaylarını aktaran Aslan, genç hekimlerin tükenmişlik ve güvencesizlik altında mesleklerini sürdürmeye çalıştığını belirtti. Aslan, TTB raporuna bakıldığında intiharların kişisel ruh sağlığı problemlerinden ziyade sağlık politikalarının yarattığı ağır koşullarla doğrudan bağlantılı olduğunun görüldüğünü söyledi. Son 15 yılda kamuoyuna yansıyan verilere göre yaklaşık 70 hekimin hayatına son verdiğini ve hekimlerin intihar riskinin genel nüfusa kıyasla 2,5 ila 7 kat daha yüksek olduğunu ifade eden Aslan; kardiyovasküler cerrahi, aile hekimliği ile kadın hastalıkları ve doğum branşlarında bu oranların daha yüksek seyrettiğini kaydetti."Başarı hasta sayısıyla değil, performans puanıyla ölçülüyor"Hekimlerin başarısının iyileştirilen hasta sayısı yerine işlem performans puanıyla ölçülmesinin mesleki yabancılaşmayı derinleştirdiğini belirten Aslan, asistan hekimler başta olmak üzere uzayan nöbetlerin, yetersiz dinlenme sürelerinin, mobbingin ve değersizleştirme politikalarının ciddi bir tükenmişliğe yol açtığını söyledi. Service üretimi baskısının asistan hekimlerin tıp eğitiminin önüne geçtiğini ifade eden Aslan, mesleki tatminsizliğin her geçen gün arttığını vurguladı.Öte yandan Aslan, hekimlerin bu duruma karşı seslerini yükselttiğini belirterek insan merkezli bir sağlık sistemi, insani çalışma saatleri, mobbinge karşı etkili yaptırımlar, erişilebilir psikososyal destek mekanizmaları ve sağlıkta şiddeti önleyici caydırıcı adımlar talep ettiklerini de sözlerine ekledi.
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Okan Aslan
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Okan Aslan
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radyo sputnik, radyo, radyo, türk tabipleri birliği (ttb)
radyo sputnik, radyo, radyo, türk tabipleri birliği (ttb)
Sağlık politikaları hekimleri öldürüyor: 15 yılda yaklaşık 70 kişi yaşamına son verdi
15:58 24.07.2026 (güncellendi: 16:00 24.07.2026)
Türk Tabipleri Birliği’nin raporundan aktarmalar yapan Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, intiharın hekimler arasında yaygınlaştığını söyledi. Aslan, hekimlerin çalışma koşullarına dikkat çekti.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) hazırladığı rapora yönelik değerlendirmelerinde hekimlerin çalışma koşullarına bağlı olarak artan intihar vakalarına dikkat çekti.
TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu’nun hazırladığı “Genç Hekim İntiharları Çalıştayı Raporu’nun detaylarını aktaran Aslan, genç hekimlerin tükenmişlik ve güvencesizlik altında mesleklerini sürdürmeye çalıştığını belirtti. Aslan, TTB raporuna bakıldığında intiharların kişisel ruh sağlığı problemlerinden ziyade sağlık politikalarının yarattığı ağır koşullarla doğrudan bağlantılı olduğunun görüldüğünü söyledi. Son 15 yılda kamuoyuna yansıyan verilere göre yaklaşık 70 hekimin hayatına son verdiğini ve hekimlerin intihar riskinin genel nüfusa kıyasla 2,5 ila 7 kat daha yüksek olduğunu ifade eden Aslan; kardiyovasküler cerrahi, aile hekimliği ile kadın hastalıkları ve doğum branşlarında bu oranların daha yüksek seyrettiğini kaydetti.
"Başarı hasta sayısıyla değil, performans puanıyla ölçülüyor"
Hekimlerin başarısının iyileştirilen hasta sayısı yerine işlem performans puanıyla ölçülmesinin mesleki yabancılaşmayı derinleştirdiğini belirten Aslan, asistan hekimler başta olmak üzere uzayan nöbetlerin, yetersiz dinlenme sürelerinin, mobbingin ve değersizleştirme politikalarının ciddi bir tükenmişliğe yol açtığını söyledi. Service üretimi baskısının asistan hekimlerin tıp eğitiminin önüne geçtiğini ifade eden Aslan, mesleki tatminsizliğin her geçen gün arttığını vurguladı.
Öte yandan Aslan, hekimlerin bu duruma karşı seslerini yükselttiğini belirterek insan merkezli bir sağlık sistemi, insani çalışma saatleri, mobbinge karşı etkili yaptırımlar, erişilebilir psikososyal destek mekanizmaları ve sağlıkta şiddeti önleyici caydırıcı adımlar talep ettiklerini de sözlerine ekledi.