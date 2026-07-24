https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/chpli-gursel-tekin-chpdeki-ayrisma-muteahhitler-ile-musahitler-arasinda-1107514513.html

CHP’li Gürsel Tekin: CHP'deki ayrışma ‘müteahhitler ile müşahitler’ arasında

CHP’li Gürsel Tekin: CHP'deki ayrışma ‘müteahhitler ile müşahitler’ arasında

Sputnik Türkiye

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP’deki ayrışmanın ‘müteahhitler ile müşahitler’ arasında yaşandığını söyledi. Özgür Özel yönetimini parti içi hukuku... 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T11:10+0300

2026-07-24T11:10+0300

2026-07-24T11:10+0300

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CHP’nin 2023 kurultayının mahkeme kararıyla iptal edilmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa dönmesi, parti içindeki ayrışmayı kopma noktasına taşıdı. Genel başkanlık görevini kaybeden Özgür Özel’in CHP’den ayrılarak yeni parti kuracağını açıklamasının ardından bazı milletvekilleri ve parti yöneticileri de istifa ederek yeni oluşuma katılma kararı aldı.CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programında sürecin nasıl geliştiğini ve parti içindeki ayrışmayı değerlendirdi.‘İstifa edenler hala CHP olanaklarını kullanıyor’CHP’den istifa ederek yeni parti adımları atan isimlerin hala CHP’nin oda ve araçlarını kullandığını belirten Tekin, bu durumu siyasi etik ve nezaket kurallarıyla bağdaştıramadığını söyledi:‘Bugüne kadar rakiplerimiz CHP’yi yolsuzlukla suçlamamıştı’CHP yöneticilerinin geçmişte siyasi rakipleri tarafından bile yolsuzlukla suçlanmadığını belirten Tekin, “CHP’nin en büyük özelliği ahlaki üstünlüğüydü. Ne Demirel’in ne Erbakan’ın ne de Özal’ın ağzında CHP yöneticileri ile ilgili en ufak bir olumsuzluk duymadım. Ta ki 2003’te bir gazetenin manşetinde Sayın Baykal’ın İsviçre bankalarında parasının olduğu haberleri üzerine Sayın Baykal hiç bağırıp çağırmadı. Sadece dünyadaki bütün bankalara ‘Benim çocuklarımın, ailemin bankalarınızda parası varsa bir nüshası bana, diğeri de MASAK’A bildirilsin’ dedi. Sonrasında dünyadaki bütün bankalarda bir kuruş parası olmadığı ortaya çıktı” diye konuştu.‘Özel iç hukuku işletseydi bu tartışalar yaşanmazdı’Özgür Özel yönetimini parti içi denetim mekanizmalarını işletmemekle eleştiren Gürsel Tekin, iç hukuk zamanında devreye sokulsaydı kurultaya ilişkin butlan tartışmaları dahil mevcut sorunların yaşanmayacağını savundu:‘Pazarlamacı Burhan’ taktiği izliyorlar’CHP’den ayrılan isimlerin toplantılardaki katılım sayılarını olduğundan fazla göstermeye çalıştığını savunan Tekin, bu tutumu “Pazarlamacı Burhan” taktiğine benzeterek siyasetin ciddiyet gerektirdiğini söyledi:‘CHP'deki ayrışma müteahhitler ile müşahitler arasında’CHP’de yaşanan ayrışmanın bir parti içi kavga olmadığını savunan Tekin, tartışmayı ‘müteahhitler ile müşahitler arasındaki ayrışma’ sözleriyle tanımladı. CHP’nin kurumsal kimliğinin korunması için adı çeşitli iddialarla anılan kişilerle yolların ayrılmasını ise ‘hayırlı bir iş olmuştur’ sözleriyle değerlendirdi:‘Demirbaşlara el koymak suçtur, yargıda hesabını verirler’Parti demirbaşlarının kamu kaynaklarıyla alındığını belirten Tekin, bu eşyaların götürülmesinin ve resmi kayıtların yok edilmesinin suç teşkil edeceğini söyledi:

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İsmet Özçelik https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg

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İsmet Özçelik https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg

radyo, aziz ihsan aktaş, gürsel tekin, özgür özel, masak, türkiye, chp, siyaset, yeni parti