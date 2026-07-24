https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/bursada-7-yil-boyunca-annesinden-kacirilmisti-kucuk-nazarin-babaannesi-savunma-yapti-1107534037.html
Bursa'da 7 yıl boyunca annesinden kaçırılmıştı: Küçük Nazar'ın babaannesi savunma yaptı
Bursa'da 7 yıl boyunca annesinden kaçırılmıştı: Küçük Nazar'ın babaannesi savunma yaptı
Sputnik Türkiye
Bursa'da 7 yıl önce 1 yaşındayken kaybolan, mart ayında özel ekibin operasyonuyla bulunarak mahkeme kararıyla yabancı uyruklu annesi Rebecca S'ye teslim edilen... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
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Mustafakemalpaşa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yabancı uyruklu annesi Rebecca S'den 7 yıl boyunca kaçırılan Nazar S.'nin duruşmasına tutuksuz sanıklar Gülşen A, Ayşe T, Hanife T. ve Mustafa T. ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Recai M. duruşmaya katılmazken, çocuğun babaannesi tutuklu sanık Hanife S. ise SEGBİS aracılığıyla savunma yaptı.Torununun yurt dışında doğduğunu anlatan Hanife S., oğlu Umut K. ve Rebecca S'nin Türkiye'ye geldiğini, daha sonra yaşanan tartışmanın ardından oğlunun çocuğu alarak ayrıldığını öne sürdü.Oğlu Umut K'nin vefat etmesinin ardından torununu yanına aldığını belirten Hanife S., "Oğlum vefat etmeden önce torunuma WhatsApp ve fotoğraflar üzerinden bütün sülaleyi tanıtmış. Bu sebeple benim babaannesi olduğumu biliyordu. Bunun dışında beni babaannesi olarak kabul etmesi adına bir çabaya gerek duymadım. Kendisi zaten beni tanıyordu ancak babasını kaybettiğinden kendisini bırakamazdım, torunumdu. Oğlumun vefatından duyduğum acıyı yaşayamadan torunuma bakmayı kendime görev edindim" dedi.Torununa annesinden de bahsettiğini savunan Hanife S., "Torunum hareketi ve koşmayı çok seven hatta aynı zamanda da sakar olan bir çocuktur. Kendisiyle sabah koşuları dahi yapardık. Ben 19 Temmuz tarihli psikoterapi raporunu Rebecca'nın avukatı tarafından sunulduğunu anladım ancak oradaki herhangi bir iskelet veya kas yapısındaki zayıflık tespiti olmak üzere aleyhe hususları kabul etmiyorum. Torunum bana zaman zaman annesinin kim olduğunu soruyordu. Video ve fotoğraflardan kendisine Rebecca'yı gösteriyordum. Televizyondan birçok dizi, haber, çizgi film gibi programları izliyorduk ancak bana hiç 'annemi özledim' demedi. Torunuma eninde sonunda annesine teslim olacağını, annesinin yanımızda olmama sebebinin babası ile tartışması sonrasında anlaşamadıkları olduğunu ancak çok uzun sürmeyecek zaman içerisinde annesi ile kavuşacağı yönünde gereken bilgileri veriyordum" ifadelerini kullandı.Savunmasında vicdanıyla hareket ettiğini belirten Hanife S., "Suç olarak yapmadım. Hatalı olarak vermiş olduğum kararlarım vardır. Bir anne ve bir babaanne olarak torunumun elimden alınacağını düşündüğümden vicdanımla hareket ederek bu şekilde karşınızdayım" dedi.İnsan ticareti suçlamasını kabul etmediğini söyleyen Hanife S., "Torunumu her şeyden korudum. Saçının teline zarar gelmemesi adına çaba harcadım. Gelinim eğer benimle hakaret içerikli değil de sağlıklı bir iletişim kursaydı ve Türkiye'ye gelseydi belki de böyle sonuçlanmazdı. Ben 60 yaşındayım. Cezaevi koşulları uyumama dahi müsaade etmiyor. Suç yönünden öz torunumun hürriyetini engellediğimi anlıyorum ancak insan ticareti suçlamasını kabul etmiyorum" diye konuştu.Diğer sanık ve tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, Hanife S'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.Duruşmanın ardından açıklama yapan müşteki Rebecca S'nin avukatı Sevilay Demirsu ise tüm sanıkların suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığını belirterek, Türkiye ve Almanya'da hazırlanan raporlarda çocuğun ciddi şekilde izole edildiğinin ortaya konulduğunu söyledi.Demirsu, "Ancak anneyle baba evli değildi. Evlilik dışı bir çocuk ve velayet Alman kanunlarına göre doğrudan doğruya annenin üzerine. Babayla çocuk arasında hiç soy bağı kurulmamış yani gerçekten Türk kanunlarına göre ya da evrensel yasalara göre baba olup olmadığı net değil" ifadelerini kullandı. Ayrıca iddianamenin detaylı hazırlandığını belirten Demirsu, yargılama sonunda sanıkların gerekli cezayı alacaklarına inandıklarını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/mahkeme-kararini-verdi-yedi-yil-sonra-bulunan-cocuk-almanyaya-iade-edilecek-1105338683.html
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bursa, çocuk, çocuk istismarı, çocuk büro amirliği, göçmen çocuk, çocuk kaçırma, almanya
bursa, çocuk, çocuk istismarı, çocuk büro amirliği, göçmen çocuk, çocuk kaçırma, almanya
Bursa'da 7 yıl boyunca annesinden kaçırılmıştı: Küçük Nazar'ın babaannesi savunma yaptı
Bursa'da 7 yıl önce 1 yaşındayken kaybolan, mart ayında özel ekibin operasyonuyla bulunarak mahkeme kararıyla yabancı uyruklu annesi Rebecca S'ye teslim edilen 8 yaşındaki Nazar S'nin kaçırılmasına ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.
Mustafakemalpaşa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yabancı uyruklu annesi Rebecca S'den 7 yıl boyunca kaçırılan Nazar S.'nin duruşmasına tutuksuz sanıklar Gülşen A, Ayşe T, Hanife T. ve Mustafa T. ve taraf avukatları katıldı.
Tutuksuz sanık Recai M. duruşmaya katılmazken, çocuğun babaannesi tutuklu sanık Hanife S. ise SEGBİS aracılığıyla savunma yaptı.
Torununun yurt dışında doğduğunu anlatan Hanife S., oğlu Umut K. ve Rebecca S'nin Türkiye'ye geldiğini, daha sonra yaşanan tartışmanın ardından oğlunun çocuğu alarak ayrıldığını öne sürdü.
Oğlu Umut K'nin vefat etmesinin ardından torununu yanına aldığını belirten Hanife S., "Oğlum vefat etmeden önce torunuma WhatsApp ve fotoğraflar üzerinden bütün sülaleyi tanıtmış. Bu sebeple benim babaannesi olduğumu biliyordu. Bunun dışında beni babaannesi olarak kabul etmesi adına bir çabaya gerek duymadım. Kendisi zaten beni tanıyordu ancak babasını kaybettiğinden kendisini bırakamazdım, torunumdu. Oğlumun vefatından duyduğum acıyı yaşayamadan torunuma bakmayı kendime görev edindim" dedi.
Torununa annesinden de bahsettiğini savunan Hanife S., "Torunum hareketi ve koşmayı çok seven hatta aynı zamanda da sakar olan bir çocuktur. Kendisiyle sabah koşuları dahi yapardık. Ben 19 Temmuz tarihli psikoterapi raporunu Rebecca'nın avukatı tarafından sunulduğunu anladım ancak oradaki herhangi bir iskelet veya kas yapısındaki zayıflık tespiti olmak üzere aleyhe hususları kabul etmiyorum. Torunum bana zaman zaman annesinin kim olduğunu soruyordu. Video ve fotoğraflardan kendisine Rebecca'yı gösteriyordum. Televizyondan birçok dizi, haber, çizgi film gibi programları izliyorduk ancak bana hiç 'annemi özledim' demedi. Torunuma eninde sonunda annesine teslim olacağını, annesinin yanımızda olmama sebebinin babası ile tartışması sonrasında anlaşamadıkları olduğunu ancak çok uzun sürmeyecek zaman içerisinde annesi ile kavuşacağı yönünde gereken bilgileri veriyordum" ifadelerini kullandı.
Savunmasında vicdanıyla hareket ettiğini belirten Hanife S., "Suç olarak yapmadım. Hatalı olarak vermiş olduğum kararlarım vardır. Bir anne ve bir babaanne olarak torunumun elimden alınacağını düşündüğümden vicdanımla hareket ederek bu şekilde karşınızdayım" dedi.
İnsan ticareti suçlamasını kabul etmediğini söyleyen Hanife S., "Torunumu her şeyden korudum. Saçının teline zarar gelmemesi adına çaba harcadım. Gelinim eğer benimle hakaret içerikli değil de sağlıklı bir iletişim kursaydı ve Türkiye'ye gelseydi belki de böyle sonuçlanmazdı. Ben 60 yaşındayım. Cezaevi koşulları uyumama dahi müsaade etmiyor. Suç yönünden öz torunumun hürriyetini engellediğimi anlıyorum ancak insan ticareti suçlamasını kabul etmiyorum" diye konuştu.
Diğer sanık ve tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, Hanife S'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.
Duruşmanın ardından açıklama yapan müşteki Rebecca S'nin avukatı Sevilay Demirsu ise tüm sanıkların suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığını belirterek, Türkiye ve Almanya'da hazırlanan raporlarda çocuğun ciddi şekilde izole edildiğinin ortaya konulduğunu söyledi.
Demirsu, "Ancak anneyle baba evli değildi. Evlilik dışı bir çocuk ve velayet Alman kanunlarına göre doğrudan doğruya annenin üzerine. Babayla çocuk arasında hiç soy bağı kurulmamış yani gerçekten Türk kanunlarına göre ya da evrensel yasalara göre baba olup olmadığı net değil" ifadelerini kullandı. Ayrıca iddianamenin detaylı hazırlandığını belirten Demirsu, yargılama sonunda sanıkların gerekli cezayı alacaklarına inandıklarını dile getirdi.