https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/bassavcilik-sokak-roportajinda-turkiye-cumhuriyeti-hukumetine-yonelik-kullanilan-ifadelerle-ilgili-1107508650.html

Başsavcılık sokak röportajında Türkiye Cumhuriyeti hükümetine yönelik kullanılan ifadelerle ilgili inceleme başlattı

Başsavcılık sokak röportajında Türkiye Cumhuriyeti hükümetine yönelik kullanılan ifadelerle ilgili inceleme başlattı

Sputnik Türkiye

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajındaki ifadeler nedeniyle inceleme başlattı. 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T01:24+0300

2026-07-24T01:24+0300

2026-07-24T01:24+0300

türki̇ye

bakırköy cumhuriyet başsavcılığı

türkiye

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir sokak röportajına ilişkin video içeriğinde Türkiye Cumhuriyeti hükümetine yönelik kullanılan ifadelerle ilgili resen inceleme başlattı.Eylemin Türk Ceza Kanunu'nun "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçunu düzenleyen 301. maddesi kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığından soruşturma izni talebinde bulunulacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/rtuk-duyurdu-genclerin-televizyon-izleme-suresi-40-dakikaya-dustu-1107508220.html

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