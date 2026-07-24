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Başsavcılık sokak röportajında Türkiye Cumhuriyeti hükümetine yönelik kullanılan ifadelerle ilgili inceleme başlattı
Başsavcılık sokak röportajında Türkiye Cumhuriyeti hükümetine yönelik kullanılan ifadelerle ilgili inceleme başlattı
Sputnik Türkiye
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajındaki ifadeler nedeniyle inceleme başlattı. 24.07.2026, Sputnik Türkiye
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir sokak röportajına ilişkin video içeriğinde Türkiye Cumhuriyeti hükümetine yönelik kullanılan ifadelerle ilgili resen inceleme başlattı.Eylemin Türk Ceza Kanunu'nun "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçunu düzenleyen 301. maddesi kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığından soruşturma izni talebinde bulunulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/rtuk-duyurdu-genclerin-televizyon-izleme-suresi-40-dakikaya-dustu-1107508220.html
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bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, türkiye
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, türkiye

Başsavcılık sokak röportajında Türkiye Cumhuriyeti hükümetine yönelik kullanılan ifadelerle ilgili inceleme başlattı

01:24 24.07.2026
© AAMahkeme - dava - duruşma salonu
Mahkeme - dava - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
© AA
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajındaki ifadeler nedeniyle inceleme başlattı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir sokak röportajına ilişkin video içeriğinde Türkiye Cumhuriyeti hükümetine yönelik kullanılan ifadelerle ilgili resen inceleme başlattı.
Eylemin Türk Ceza Kanunu'nun "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçunu düzenleyen 301. maddesi kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığından soruşturma izni talebinde bulunulacak.
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