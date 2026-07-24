https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/bassavcilik-sokak-roportajinda-turkiye-cumhuriyeti-hukumetine-yonelik-kullanilan-ifadelerle-ilgili-1107508650.html
Başsavcılık sokak röportajında Türkiye Cumhuriyeti hükümetine yönelik kullanılan ifadelerle ilgili inceleme başlattı
Başsavcılık sokak röportajında Türkiye Cumhuriyeti hükümetine yönelik kullanılan ifadelerle ilgili inceleme başlattı
Sputnik Türkiye
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajındaki ifadeler nedeniyle inceleme başlattı. 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T01:24+0300
2026-07-24T01:24+0300
2026-07-24T01:24+0300
türki̇ye
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/1d/1044846472_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_663b23816ecb8fa6de593580fbfd9d45.jpg
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir sokak röportajına ilişkin video içeriğinde Türkiye Cumhuriyeti hükümetine yönelik kullanılan ifadelerle ilgili resen inceleme başlattı.Eylemin Türk Ceza Kanunu'nun "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçunu düzenleyen 301. maddesi kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığından soruşturma izni talebinde bulunulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/rtuk-duyurdu-genclerin-televizyon-izleme-suresi-40-dakikaya-dustu-1107508220.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/1d/1044846472_46:0:694:486_1920x0_80_0_0_5a81400779465ac330e5d6ba145528a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, türkiye
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, türkiye
Başsavcılık sokak röportajında Türkiye Cumhuriyeti hükümetine yönelik kullanılan ifadelerle ilgili inceleme başlattı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajındaki ifadeler nedeniyle inceleme başlattı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir sokak röportajına ilişkin video içeriğinde Türkiye Cumhuriyeti hükümetine yönelik kullanılan ifadelerle ilgili resen inceleme başlattı.
Eylemin Türk Ceza Kanunu'nun "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçunu düzenleyen 301. maddesi kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığından soruşturma izni talebinde bulunulacak.