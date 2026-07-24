AYM'nin Madımak kararı sonrası avukat Kurşun: "Yargılama en baştan ele alınmalı"

“33 kişinin ölümü söz konusu hem de nasıl bir ölümü bir otelde, Sivas'ta yakılarak, dumandan boğularak ve yanarak öldürülmeleri söz konusu. Ve bu tam bir böyle yani on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir halk hareketi sonucunda oluşmuş bir durum. Dolayısıyla burada yani 3-5 kişinin sorumluluğundan çok daha fazlasının tartışılması gerekiyor aslında. Gerçek anlamda bir hesaplaşma, bir hukuki hesap verme süreci işletilmediği için de insandan karşı suç aslında bugün de işlenmeye devam ediyor. Bu sebeple de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığımız başvuru da işte tam bu kritere dayandık. Burada iki temel sonuç olacak. Bir tanesi Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında kanunun 50. Maddesinde diyor ki Anayasa Mahkemesi bir konuda ihlal bulduğu zaman bir bireysel başvuruda bu bir yargılamanın yenilenmesi sebebidir. Şimdi böyle ise o zaman ta en başa dönüp bütün yargılama sürecini yeni baştan ele almak gerekecek. Dolayısıyla bir yargılamanın yenilenmesi süreciyle karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Yani ilk sonucun bu olması beklenir. Siz de belirttiniz yani ailelere yönelik bir tazminat bir giderim söz konusu olacak. Ama burada verilecek birkaç bin liranın kaybedilen canların tazminatı olamayacağı çok net. Ailelerin de aslında böyle bir beklentisi yok. Buradaki gerçek giderim olayın gerçek sorumlularının yargı önüne çıkartılıp hesap vermelerinin sağlanması olacak. Gerçek bir hukuk devletinde Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına uyulur. Beğenseniz de uyulur beğenmeseniz de uyulur. O zaman ben de beğenmediğim bir takım mahkeme kararlarına uymayayım. Herkes uymasın beğenmediği kararlara öyle olmaz. Öyle hukuk devleti de olunmaz. Dilerim bu olayda böyle bir şey olmayacak. Anayasa mahkemesinin kararına bütün yargı organları ve idare uyacak. Yargılama yenilenecek.”