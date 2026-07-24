Altın fiyatları neden düştü, ons altında dip görüldü mü? Prof. Dr. Yıldırım yıl sonu beklentisini açıkladı

'Bu açıklama o dönemde de yani gene manipülatif bir yaklaşım olarak da biraz değerlendirildi. Yani burada belli ki kaybedilen bir şeyler varsa kazanan da bir taraf var. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Dolayısıyla tabii ki petrolün aslında bu ekonomik altyapılara ve ekonomik konjonktüre etkisi bilinen bir nokta ve tabii hani biz işte faizi, enflasyonu konuştuğumuz bir noktada tabii ki petrolün de fiyatlamaya olan etkisi çok kıymetli ve göz ardı edilmemesi gereken bir nokta. Yani petrol fiyatları önemli bir gösterge ve jeopolitik riskler azalır, işte Brent petrol yeniden bu 65-70 dolar bandına doğru gerilerse, hem bizim hem de dünyadaki merkez bankasının aslında daha bu yılın ikinci yarısında daha rahat faiz indirimine başlayabileceği bir alandan bahsedebiliriz. Çünkü enerji maliyetlerinden kaynaklanan enflasyon baskısı bizleri çok etkiliyor. Biz ilk bu kriz başladığında diyorduk ki olumlu senaryo, işte orta vadeli olumlu ve kötü senaryo diyorduk. Artık orta ve kötüyü konuşur olduk, olumluyu tamamen bıraktık diyebiliriz. Yani uzun süre bir kere petrol fiyatlarının uzun süre yüksek kalması durumunda tablo değişiyor. Bu kez hani sadece enflasyondan değil, büyüme üzerindeki bu baskının artması ekonomide de stagflasyon dediğimiz bu yüksek enflasyonla düşük büyümenin aynı anda yaşandığı risk ortaya çıkıyor. Bu da tabii ki her anlamda piyasanın mekanizmasını bozduğunu gösteriyor.'