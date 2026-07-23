Trendyol Süper Lig'de transfer rüzgarı: Resmiyet kazanan transferler
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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu öncesi transfer hareketliliği hız kesmeden sürüyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulüp kadrosunu yeni isimlerle güçlendirirken, Süper Lig'e yükselen ekipler de dikkat çeken transferlere imza attı.
2026-2027 sezonu öncesinde Trendyol Süper Lig'de transfer dönemi hareketli geçiyor. Şampiyonluk yarışında iddialı olmak isteyen takımların yanı sıra ligde kalıcı olmayı hedefleyen ekipler de kadrolarını önemli isimlerle takviye etti.
Avrupa'nın önde gelen liglerinden gelen futbolcuların yanı sıra yurt içinden yapılan dikkat çekici transferlerle Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrolar şekillenmeye başladı.
Cheick Tidiane Diabate - Forvet - ➡️ Samsunspor
Da Mata - Savunma - Flamengo ➡️ Konyaspor
Jakob Jessen - Sol bek - Fredericia ➡️ Kasımpaşa
Furkan Soyalp - Orta saha - Kayserispor ➡️ Amed Sportif Faaliyetler
Lumbardh Dellova - Stoper - CSKA Sofya ➡️ Amed Sportif Faaliyetler
Noah Sonko Sundberg - Stoper - Aris ➡️ Göztepe
Marcos Felipe - Kaleci - Eyüpspor ➡️ Çorum FK
Emin Bayram - Stoper - KVC Westerlo ➡️ Başakşehir
Salih Özcan - Orta saha - Borussia Dortmund ➡️ Beşiktaş
Kevin Rodrigues - Sol bek - Gaziantep FK ➡️ Gençlerbirliği
Alexander Nübel - Kaleci - Bayern Münih ➡️ Beşiktaş
Aral Şimşir - Sol kanat - Midtjylland ➡️ Trabzonspor
Hasan Emre Yeşilyurt - Ön libero - Sarıyer ➡️ Çorum FK
Arif Şimşir - Kaleci - Altınordu ➡️ Çorum FK
Doğan Alemdar - Kaleci - Başakşehir ➡️ Beşiktaş
Hasan Abdulkareem - Sağ kanat - Al-Zawraa ➡️ Çorum FK
Modibo Sagnan - Stoper - Montpellier ➡️ Çaykur Rizespor (Geçen sezon Rizespor'da kiralık)
Amadou Cisse - Stoper - Strasbourg ➡️ Amed Sportif Faaliyetler
Erhan Erentürk - Kaleci - Gençlerbirliği ➡️ Çorum FK
Ayberk Karapo - Sağ bek - Manisa FK ➡️ Kasımpaşa
Hrvoje Smolcic - Stoper - Eintracht Frankfurt ➡️ Çorum FK
Gökhan Sazdağı - Sağ bek - Beşiktaş ➡️ Çorum FK
Emircan Gürlük - Kanat - FC Orenburg ➡️ Çorum FK
Ylber Ramadan - Libero - Lecce ➡️ Çorum FK
Serdar Saatçı - Stoper - Trabzonspor ➡️ Çorum FK
David Costa - 10 numara - Torreense ➡️ Eyüpspor
Tanguy Zoukrou - Stoper - Young Boys ➡️ Kocaelispor
Omar Ben Ali - Forvet - CS Sfaxien ➡️ Corendon Alanyaspor
İlhan Fakılı - Kanat - Clermont ➡️ Beşiktaş
Samed Onur - Orta saha - Gençlerbirliği ➡️ Samsunspor
Konrad Michalak - Sol kanat - Panetolikos ➡️ Eyüpspor
Mustafa Burak Bozan - Kaleci - Gaziantep FK ➡️ Amed Sportif Faaliyetler
Bilal Bayazıt - Kaleci - Kulüpsüz ➡️ Samsunspor
Nathan Ake - Stoper - Manchester City ➡️ Fenerbahçe
Kassoum Ouattara - Savunma - Monaco ➡️ Beşiktaş
Alex Matos - Orta saha - Sheffield United FC ➡️ Göztepe
Samet Akaydin - Stoper - Çaykur Rizespor ➡️ Trabzonspor
Metehan Mimaroğlu - Sol kanat - Gençlerbirliği ➡️ Trabzonspor
Marcus Rafferty - Orta saha - Degerfors ➡️ Kasımpaşa
Thierry Karadeniz - Sol kanat - Köln U19 ➡️ Trabzonspor
Melih Kabasakal - Ön libero - Gaziantep FK ➡️ Trabzonspor
Makana Baku - Sol kanat - Atromitos ➡️ Kocaelispor
Zakaria Ariss - Sol bek - Bastia ➡️ Çaykur Rizespor
Siaka Bakayoko - Stoper - Amiens ➡️ Çaykur Rizespor
Onurcan Piri - Kaleci - Kayserispor ➡️ Kocaelispor
Edin Visca - Sağ kanat - Trabzonspor ➡️ Başakşehir
Michal Karbownik - Sol bek - Hertha Berlin ➡️ Başakşehir
Andre Henrique - Santrfor - Gremio ➡️ Göztepe
Vedat Muriç - Santrfor - Mallorca ➡️ Fenerbahçe
Matei Ilie - Stoper - Cluj ➡️ Kasımpaşa
Fatih Kaya - Forvet - Wehen Wiesbaden ➡️ Samsunspor
Dalo Stann Elysee - Forvet - USC Bassam ➡️ Kasımpaşa
Emirhan Boz - Ön libero - Ayvalıkgücü Belediyespor ➡️ Kasımpaşa
Kenan Kurtovic - Santrfor - NS Mura ➡️ Kasımpaşa
Elson Mendes - Orta saha - Sochaux ➡️ Kasımpaşa
Noah Saviolo - Kanat - Vitoria SC ➡️ Trabzonspor
Ernest Muci - Orta saha - Beşiktaş ➡️ Trabzonspor
Alban Lafont - Kaleci - Nantes ➡️ Amed Sportif Faaliyetler
Manuel Luis Da Silva Cafumana - Orta saha - Maccabi Haifa ➡️ Kocaelispor
Ahmet Kutucu - Orta saha - Galatasaray ➡️ Çaykur Rizespor
Tayyip Talha Sanuç - Savunma - Beşiktaş ➡️ Çaykur Rizespor
Elliot Watt - Orta saha - Wolverhampton Wanderers ➡️ Samsunspor
Cenk Özkacar - Stoper - Valencia / Köln ➡️ Trabzonspor
Muhammet Ensar Çavuşoğlu - Stoper - Vanspor ➡️ Gençlerbirliği
Thiemoko Diarra - Orta saha - Reims ➡️ Kasımpaşa
Nihad Mujakic - Stoper - Partizan ➡️ Erzurumspor FK
Leandro Trossard - Orta saha - Arsenal ➡️ Beşiktaş
Lesley Ugochukwu - Orta saha - Burnley ➡️ Galatasaray
Horațiu Moldovan - Kaleci - Atletico Madrid ➡️ Eyüpspor
Jawad El Yamiq - Savunma - Real Zaragoza ➡️ Eyüpspor
Ebrima Colley - Sol kanat - Young Boys ➡️ Konyaspor
Mason Greenwood - Kanat - Marsilya ➡️ Fenerbahçe
Umut Meraş - Sol bek - Eyüpspor ➡️ Amed Sportif Faaliyetler
Ruslan Malinovsky - Orta saha - Genoa ➡️ Trabzonspor
Sidny Lopes Cabral - Sol bek - Benfica ➡️ Trabzonspor
Sinclair Armstrong - Santrfor - Bristol City ➡️ Göztepe
Uğur Kaan Yıldız - Sağ bek - Göztepe ➡️ Kocaelispor