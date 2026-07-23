Trendyol Süper Lig'de transfer rüzgarı: Resmiyet kazanan transferler

Cheick Tidiane Diabate - Forvet - ➡️ Samsunspor

Da Mata - Savunma - Flamengo ➡️ Konyaspor

Jakob Jessen - Sol bek - Fredericia ➡️ Kasımpaşa

Furkan Soyalp - Orta saha - Kayserispor ➡️ Amed Sportif Faaliyetler

Lumbardh Dellova - Stoper - CSKA Sofya ➡️ Amed Sportif Faaliyetler

Noah Sonko Sundberg - Stoper - Aris ➡️ Göztepe

Marcos Felipe - Kaleci - Eyüpspor ➡️ Çorum FK

Emin Bayram - Stoper - KVC Westerlo ➡️ Başakşehir

Salih Özcan - Orta saha - Borussia Dortmund ➡️ Beşiktaş

Kevin Rodrigues - Sol bek - Gaziantep FK ➡️ Gençlerbirliği

Alexander Nübel - Kaleci - Bayern Münih ➡️ Beşiktaş

Aral Şimşir - Sol kanat - Midtjylland ➡️ Trabzonspor

Hasan Emre Yeşilyurt - Ön libero - Sarıyer ➡️ Çorum FK

Arif Şimşir - Kaleci - Altınordu ➡️ Çorum FK

Doğan Alemdar - Kaleci - Başakşehir ➡️ Beşiktaş

Hasan Abdulkareem - Sağ kanat - Al-Zawraa ➡️ Çorum FK

Modibo Sagnan - Stoper - Montpellier ➡️ Çaykur Rizespor (Geçen sezon Rizespor'da kiralık)

Amadou Cisse - Stoper - Strasbourg ➡️ Amed Sportif Faaliyetler

Erhan Erentürk - Kaleci - Gençlerbirliği ➡️ Çorum FK

Ayberk Karapo - Sağ bek - Manisa FK ➡️ Kasımpaşa

Hrvoje Smolcic - Stoper - Eintracht Frankfurt ➡️ Çorum FK

Gökhan Sazdağı - Sağ bek - Beşiktaş ➡️ Çorum FK

Emircan Gürlük - Kanat - FC Orenburg ➡️ Çorum FK

Ylber Ramadan - Libero - Lecce ➡️ Çorum FK

Serdar Saatçı - Stoper - Trabzonspor ➡️ Çorum FK

David Costa - 10 numara - Torreense ➡️ Eyüpspor

Tanguy Zoukrou - Stoper - Young Boys ➡️ Kocaelispor

Omar Ben Ali - Forvet - CS Sfaxien ➡️ Corendon Alanyaspor

İlhan Fakılı - Kanat - Clermont ➡️ Beşiktaş

Samed Onur - Orta saha - Gençlerbirliği ➡️ Samsunspor

Konrad Michalak - Sol kanat - Panetolikos ➡️ Eyüpspor

Mustafa Burak Bozan - Kaleci - Gaziantep FK ➡️ Amed Sportif Faaliyetler

Bilal Bayazıt - Kaleci - Kulüpsüz ➡️ Samsunspor

Nathan Ake - Stoper - Manchester City ➡️ Fenerbahçe

Kassoum Ouattara - Savunma - Monaco ➡️ Beşiktaş

Alex Matos - Orta saha - Sheffield United FC ➡️ Göztepe

Samet Akaydin - Stoper - Çaykur Rizespor ➡️ Trabzonspor

Metehan Mimaroğlu - Sol kanat - Gençlerbirliği ➡️ Trabzonspor

Marcus Rafferty - Orta saha - Degerfors ➡️ Kasımpaşa

Thierry Karadeniz - Sol kanat - Köln U19 ➡️ Trabzonspor

Melih Kabasakal - Ön libero - Gaziantep FK ➡️ Trabzonspor

Makana Baku - Sol kanat - Atromitos ➡️ Kocaelispor

Zakaria Ariss - Sol bek - Bastia ➡️ Çaykur Rizespor

Siaka Bakayoko - Stoper - Amiens ➡️ Çaykur Rizespor

Onurcan Piri - Kaleci - Kayserispor ➡️ Kocaelispor

Edin Visca - Sağ kanat - Trabzonspor ➡️ Başakşehir

Michal Karbownik - Sol bek - Hertha Berlin ➡️ Başakşehir

Andre Henrique - Santrfor - Gremio ➡️ Göztepe

Vedat Muriç - Santrfor - Mallorca ➡️ Fenerbahçe

Matei Ilie - Stoper - Cluj ➡️ Kasımpaşa

Fatih Kaya - Forvet - Wehen Wiesbaden ➡️ Samsunspor

Dalo Stann Elysee - Forvet - USC Bassam ➡️ Kasımpaşa

Emirhan Boz - Ön libero - Ayvalıkgücü Belediyespor ➡️ Kasımpaşa

Kenan Kurtovic - Santrfor - NS Mura ➡️ Kasımpaşa

Elson Mendes - Orta saha - Sochaux ➡️ Kasımpaşa

Noah Saviolo - Kanat - Vitoria SC ➡️ Trabzonspor

Ernest Muci - Orta saha - Beşiktaş ➡️ Trabzonspor

Alban Lafont - Kaleci - Nantes ➡️ Amed Sportif Faaliyetler

Manuel Luis Da Silva Cafumana - Orta saha - Maccabi Haifa ➡️ Kocaelispor

Ahmet Kutucu - Orta saha - Galatasaray ➡️ Çaykur Rizespor

Tayyip Talha Sanuç - Savunma - Beşiktaş ➡️ Çaykur Rizespor

Elliot Watt - Orta saha - Wolverhampton Wanderers ➡️ Samsunspor

Cenk Özkacar - Stoper - Valencia / Köln ➡️ Trabzonspor