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Sivas'ta keneden bir ölüm daha: 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Sivas'ta keneden bir ölüm daha: 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldü. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
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Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 72 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.Tokat'ın Almus ilçesi Gökköy'de yaşayan Şehriban Öztürk'e yaklaşık 1 hafta önce kene tutundu.Öztürk, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesine kaldırıldı.Buradan Tokat'taki hastaneye, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Öztürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Yakınları tarafından teslim alınan Öztürk'ün cenazesinin, Almus ilçesi Gökköy'de toprağa verileceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/sivasta-kkka-hastaligi-suphesiyle-13-kisinin-tedavisi-suruyor-1107463343.html
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kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), sivas
kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), sivas

Sivas'ta keneden bir ölüm daha: 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

10:42 23.07.2026
© Fotoğraf / PixabayGenetiği değiştirilmiş fareler Lyme hastalığına çözüm olabilir
Genetiği değiştirilmiş fareler Lyme hastalığına çözüm olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© Fotoğraf / Pixabay
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Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldü.
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 72 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
Tokat'ın Almus ilçesi Gökköy'de yaşayan Şehriban Öztürk'e yaklaşık 1 hafta önce kene tutundu.
Öztürk, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradan Tokat'taki hastaneye, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Öztürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yakınları tarafından teslim alınan Öztürk'ün cenazesinin, Almus ilçesi Gökköy'de toprağa verileceği öğrenildi.
Türkiye'de kene vakası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
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Sivas'ta kene alarmı: 13 kişinin KKKA hastalığı şüphesiyle tedavisi sürüyor
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