https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/sivasta-keneden-bir-olum-daha-72-yasindaki-kadin-hayatini-kaybetti-1107481283.html
Sivas'ta keneden bir ölüm daha: 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Sivas'ta keneden bir ölüm daha: 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldü. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T10:42+0300
2026-07-23T10:42+0300
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kene
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
sivas
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Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 72 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.Tokat'ın Almus ilçesi Gökköy'de yaşayan Şehriban Öztürk'e yaklaşık 1 hafta önce kene tutundu.Öztürk, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesine kaldırıldı.Buradan Tokat'taki hastaneye, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Öztürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Yakınları tarafından teslim alınan Öztürk'ün cenazesinin, Almus ilçesi Gökköy'de toprağa verileceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/sivasta-kkka-hastaligi-suphesiyle-13-kisinin-tedavisi-suruyor-1107463343.html
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kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), sivas
kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), sivas
Sivas'ta keneden bir ölüm daha: 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldü.
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 72 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
Tokat'ın Almus ilçesi Gökköy'de yaşayan Şehriban Öztürk'e yaklaşık 1 hafta önce kene tutundu.
Öztürk, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradan Tokat'taki hastaneye, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Öztürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yakınları tarafından teslim alınan Öztürk'ün cenazesinin, Almus ilçesi Gökköy'de toprağa verileceği öğrenildi.