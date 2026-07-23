https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/sivasta-keneden-bir-olum-daha-72-yasindaki-kadin-hayatini-kaybetti-1107481283.html

Sivas'ta keneden bir ölüm daha: 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Sivas'ta keneden bir ölüm daha: 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldü. 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T10:42+0300

2026-07-23T10:42+0300

2026-07-23T10:42+0300

türki̇ye

kene

kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)

sivas

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Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 72 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.Tokat'ın Almus ilçesi Gökköy'de yaşayan Şehriban Öztürk'e yaklaşık 1 hafta önce kene tutundu.Öztürk, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesine kaldırıldı.Buradan Tokat'taki hastaneye, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Öztürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Yakınları tarafından teslim alınan Öztürk'ün cenazesinin, Almus ilçesi Gökköy'de toprağa verileceği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/sivasta-kkka-hastaligi-suphesiyle-13-kisinin-tedavisi-suruyor-1107463343.html

türki̇ye

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kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), sivas