Küçük yatırımcı halka arzlarda nelere dikkat etmeli?

“Ocak-Haziran döneminde 16 şirket halka açıldı. Temmuz ayının ilk yarısında da 8 şirket daha halka arz edildi. Bu şirketler sermaye piyasalarından hisse satışları ile 1 milyar 84 milyon dolar para topladılar. Sermaye Piyasası Kurulu son bir hafta içerisinde 4 şirkete daha halka açılma izni verdi. En son 2023 yılında 56 şirket halka arz edilmişti. Şu anda tablo yıl sonuna kadar 2023 yılındaki halka arz rekorunun aşılacağını gösteriyor.

Paraya ihtiyacı olan şirketler ya banka ve finans şirketlerinden kredi alıyorlar ya da bu şekilde sermaye piyasalarında hisselerini halka satarak, yeni ortaklar elde ederek sermaye buluyorlar. Para piyasalarından elde edilen kaynaklarda vade var ve faiz ödemek zorundalar. Ama sermaye piyasalarında hisse satarak para topladıklarında vadesiz topluyorlar ve faiz ödemesi söz konusu değil.

Halka arzlarda etik unsurlar çok önemli. Örneğin dünyanın hiçbir yerinde halka arz edilen şirketlerin çarşaf çarşaf reklamları yapılmıyor. Çünkü bu yatırımcıyı yönlendirme amaçlı olabilir. Televizyonlara, gazetelere bakıyoruz; halka arz edilen şirketlerin yöneticileri çıkıyor, adeta ‘reklam röportajlar’ diyebileceğimiz röportajlar veriyor. Herkes kendi hissesinin değerini methediyor, talebini artırmaya çalışıyor. Bunlar maalesef halka arzların etik olmayan boyutları. Sermaye Piyasası Kurulu’nun bu konuda biraz daha aktif olması lazım.”