https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/kiskananlar-catlasin-mozaiginde-calismalar-tum-hiziyla-suruyor-1107493133.html

'Kıskananlar Çatlasın' mozaiğinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

'Kıskananlar Çatlasın' mozaiğinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Sputnik Türkiye

Alanya Syedra'da kazılar "Kıskanan Çatlasın" mozaiğinin bulunduğu alanda yoğunlaştı 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T14:30+0300

2026-07-23T14:30+0300

2026-07-23T14:30+0300

yaşam

kültür ve turizm bakanlığı

alanya

arkeolojik kazı

alanya syedra antik kent

mozaik

kıskananlar çatlasın mozaiği

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Alanya Syedra Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor. Antik kentte son dönem çalışmaları, kent yaşamının önemli merkezlerinden olan ve kamuoyunda "Kıskanan Çatlasın" adıyla bilinen mozaiğin yer aldığı büyük ev yapısında yoğunlaştı.4 dönemin izleri sürülüyorAlanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğ Ergürer başkanlığındaki ekip tarafından yürütülen çalışmalarda, bölge halkının da istihdamıyla antik kentin tarihi dokusu gün yüzüne çıkarılıyor.Helenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu dönemlerinin izlerini taşıyan kent, stadyumu, tiyatrosu, meclis binası, hamamı, gelişmiş su altyapısı, sütunlu caddesi, vaftiz mağarası ve zeytin işlikleriyle dikkati çekiyor. Kentte son yıllarda uygulanan 12 aylık kesintisiz çalışma programı sayesinde kazılarda büyük ivme yakalandı.Kıskananlar Çatlasın mozaiği büyük ilgi görüyorAntik kentte son dönem çalışmaları, kent yaşamının önemli merkezlerinden olan ve kamuoyunda "Kıskanan Çatlasın" adıyla bilinen mozaiğin yer aldığı büyük ev yapısında yoğunlaştı. Syedra'nın turizm potansiyelini artırmak amacıyla altyapı ve aydınlatma projeleri tamamlanarak antik kent "gece müzeciliği" konseptine hazır hale getirildi.Biletli ziyaretçileri ağırlamaya başlayan antik kentte, yürütülen kazı ve koruma çalışmaları sayesinde yıllık ziyaretçi sayısı 100 bine ulaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/yillar-sonra-evine-donuyor-cingene-kizi-mozaiginin-kayip-paneli-turkiyeye-getirildi--1106002627.html

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kültür ve turizm bakanlığı, alanya, arkeolojik kazı, alanya syedra antik kent, mozaik, kıskananlar çatlasın mozaiği