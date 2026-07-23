https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/japonyadan-asiri-sicaklara-karsi-ilginc-cozum-insan-buzdolabi-10-dakikada-serinletiyor-1107481137.html

Japonya'dan aşırı sıcaklara karşı ilginç çözüm: 'insan buzdolabı' 10 dakikada serinletiyor

Japonya'dan aşırı sıcaklara karşı ilginç çözüm: 'insan buzdolabı' 10 dakikada serinletiyor

Sputnik Türkiye

Japonya'da geliştirilen kişisel serinleme kabini, kullanıcıların vücut sıcaklığını yalnızca 10 dakika içinde düşürmeyi hedefliyor. Özellikle sıcak çarpması... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T10:36+0300

2026-07-23T10:36+0300

2026-07-23T10:37+0300

yaşam

japonya

aşırı sıcaklar

klima

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Japonya'da etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgalarına karşı geliştirilen yeni bir teknoloji dikkat çekti. "Do Hiemon" adı verilen kişisel serinleme kabini, kullanıcıların vücut sıcaklığını yaklaşık 10 dakika içinde düşürmeyi amaçlıyor.2,1 metre yüksekliğinde ve paslanmaz çelikten üretilen kabin, özellikle sıcak çarpması ve aşırı sıcak kaynaklı bitkinlik riskini azaltmak için tasarlandı.15 derecelik kabin, 5 derecelik soğuk havaCihazın iç ortam sıcaklığı yaklaşık 15 dereceye kadar düşürülüyor. Aynı zamanda kullanıcının baş, boyun, omuz ve sırt bölgelerine 5 derece sıcaklığında soğuk hava üfleniyor.Üretici şirket, bu sistem sayesinde kullanıcıların vücut sıcaklığının klima veya vantilatöre kıyasla çok daha hızlı düşürülebildiğini ve sıcak çarpmasına bağlı belirtilerin kısa sürede hafifletilebildiğini savunuyor.Öncelikli hedef fabrikalar ve depolarYaklaşık 1,5 milyon yen fiyat etiketiyle satışa sunulan cihazın saatlik enerji maliyetinin düşük olduğu belirtiliyor.Do Hiemon'un bireysel kullanımdan çok, yüksek sıcaklık altında çalışılan fabrikalar, depolar, üretim tesisleri ve kamusal alanlarda acil serinleme noktası olarak kullanılması hedefleniyor.Son yıllarda dünya genelinde artan sıcak hava dalgaları ve peş peşe kırılan sıcaklık rekorları, aşırı sıcaklarla mücadeleye yönelik teknolojilere olan ilgiyi artırıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/istanbul-dahil-sicakliklar-30-derecenin-altina-dustu-4-bolgede-aralikli-yagis-bekleniyor-1107475654.html

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japonya, aşırı sıcaklar, klima