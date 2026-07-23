Habertürk nereye koşuyor: Haber mi, propaganda mı?

“2022 yılında İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinde bir barış anlaşması imzalanmıştı. Sonra ne oldu? Dönemin İngiltere Başbakanı Ukrayna'yı masadan kaldırdı. Avrupa Birliği de bu anlamda destek verdi ve bu çatışma hâli, bu savaş hâli başladı. O yüzden şimdi bu dosyada ne yok? Bunların hiçbiri yok. O yüzden şimdi Sena Alkan'ın, tırnak içinde, haber dediği bu dosyada ne yok? Bunların hiçbiri yok. Peki neden yok? Biraz kurcaladığımızda, Sena Alkan'ın soyadının yanında bir soyadı daha var: Aktürk. Eşi kim peki? Sena Alkan'ın eşi, Avrupa Birliği danışmanı Hüseyin Aktürk. Biraz şimdi tablo netleşiyor mu? O bulanıklık hâli kayboluyor değil mi? Hüseyin Aktürk 2010 yılında ABŞ'yi kurarak STK'lara, üniversitelere ve kurumlara proje danışmanlığı yapıyor. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen AB fonları ve uluslararası kariyer platformunun da yönetici ortağı. Kalkınma politikaları ve AB hibe yönetimi üzerine de içerikler üretiyor. Şimdi böyle birinin eşi olunca da herhâlde haber değil, propaganda yapılıyor. Çünkü sadece propaganda var.”