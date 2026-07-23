Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu: Şehit yakınları ve gazilerimiz Gazi Meclis yakınında hak aramak zorunda kalıyor

“Bakın ben de emekli askerim, hepimiz vatan sevgisiyle hiçbir maddi beklenti olmadan bu askerlik hizmetini yaptık, bir meslek olarak yaptık ama burada bir kariyer veya bir profesyonellik kabul etmemek lazım. Ama bu arkadaşları hiçbir şeyle ölçemeyeceğimiz vatan sevgilerinin yanında ailelerinden devletimiz zorunlu askerlik hizmetiyle aldı, getirdi, bunlar da koşa koşa geldiler anayasal bir görev olarak. Bu görevi yaparken bu şekilde hain terör örgütüyle çatışırken ülkenin, devletin birliği, bütünlüğünü korurken yaralandılar ve şu anda haklarını arıyorlar. Bunu düşünmek lazım, yani devletin öncelikle bu kardeşlerimize, evlatlarımıza kucağını açması lazım. Son iki buçuk senedir 170 tane il ve ilçede şehit ailesi ve gazi derneğine dolaştık. Hiçbirinde de bir siyaseti, bir siyasi partiyi, mensubu olduğum partiyi falan gündeme getirmedik. Bunu siyaset dışı olarak görüyoruz. Yani bizim prensibimiz şu, şehit aileleri ve gaziler Türk milletine emanet. Ama maalesef şu anda Türk milleti bu emanete sahip çıkamıyor. Yani bir şehit annesi 12 bin lira, babası 12 bin lira alıp neyle geçinecek, ne yapacak?”