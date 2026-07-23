Doğmamış çocukların kanında mikroplastik
bölgenin kalbi
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Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, plastik kirliliğinin insan sağlığı ve doğal yaşam üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, anne karnındaki çocukların kanında dahi mikroplastiğe rastlandığını söyledi. Ağırbaş, dünyada üretilen plastiğin yalnızca yüzde 9'unun geri dönüştürülebildiğini belirtti.
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programına konuk olan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Türkiye ve dünyada artan plastik kirliliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ağırbaş, mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek plastik kullanımının azaltılması çağrısında bulundu.
“Sıfır Atık Hareketi 193 ülkede karşılık buldu”
2017 yılında başlayan Sıfır Atık Hareketi'nin küresel ölçekte karşılık bulduğunu belirten Ağırbaş, Van Gölü Havzası'nın korunmasına yönelik çalışmaları da anlattı.
Ağırbaş şunları söyledi:
“2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlayan Sıfır Atık Hareketi, bugün artık Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın 193 ülkesinde karşılık buldu. Van Gölü Havzası'nın korunması ve gelecek nesillere taşınmasıyla alakalı yaptığımız çalışmada 14 bakanlık, 40'tan fazla genel müdürlük ve toplam 320'den fazla katılımcımız vardı.”
“Temel problemimiz plastik atıkları”
Türkiye'nin birçok bölgesinde plastik kirliliğinin önemli bir sorun haline geldiğini ifade eden Ağırbaş, Antalya'da da plastik atıklara karşı kampanya başlattıklarını söyledi.
Ağırbaş şunları söyledi:
“Van Gölü Havzası'nda ve Türkiye'nin birçok bölgesindeki temel problemimiz, ne yazık ki plastik atıkları. Şu anda Antalya'dayız. Yine Antalya'da plastik atıklarıyla alakalı bir kampanya, bir seferberlik başlattık. Çünkü artık denizlerimiz, nehirlerimiz ve doğal alanlarımız yoğun bir plastik işgali altında.”
“Doğmamış çocukların kanında mikroplastiğe rastlıyoruz”
Plastik kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çeken Ağırbaş, anne karnındaki çocukların kanında mikroplastik tespit edildiğini belirtti.
Ağırbaş şunları söyledi:
“Artık doğmamış, yani anne karnındaki çocukların kanlarında mikroplastiğe rastlıyoruz ve her bir birey ortalama haftada 5 gram plastiğe maruz kalıyor. Bu tip acı veriler var.”
“Plastiğin sadece yüzde 9'u geri dönüştürülebiliyor”
Dünyada plastik üretiminin ulaştığı boyuta dikkat çeken Ağırbaş, üretilen plastiğin çok küçük bir bölümünün geri dönüştürülebildiğini söyledi.
Ağırbaş şunları söyledi:
“Yılda 8 milyon tondan fazla plastik denizlerimize karışıyor. Şu an bütün dünyada üretilen plastiğin yılda sadece yüzde 9'u geri dönüştürülebiliyor. Geri kalan plastik, ne yazık ki denizlerimize, toprağımıza veya diğer doğal alanlarımıza bırakılıyor ya da çöp alanlarına gönderiliyor. Dünyada şu an itibarıyla yıllık 500 milyon tondan fazla plastik üretimi var. Bu da çok korkunç bir oran.”
Ağırbaş, plastik kirliliğinin azaltılması için toplumun tüm kesimlerinin ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
Ağırbaş şunları söyledi:
“Bizim el birliğiyle özellikle plastik kullanımını azaltmamız lazım.”