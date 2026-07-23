https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/dogmamis-cocuklarin-kaninda-mikroplastik-1107497960.html

Doğmamış çocukların kanında mikroplastik

Doğmamış çocukların kanında mikroplastik

Sputnik Türkiye

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, plastik kirliliğinin insan sağlığı ve doğal yaşam üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, anne karnındaki çocukların... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T16:48+0300

2026-07-23T16:48+0300

2026-07-23T16:48+0300

ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇

radyo

radyo

radyo

radyo sputnik

türkiye

mikroplastik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099218011_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_01162f04186e05c4acb37798ea3fbffe.jpg

Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programına konuk olan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Türkiye ve dünyada artan plastik kirliliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ağırbaş, mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek plastik kullanımının azaltılması çağrısında bulundu.“Sıfır Atık Hareketi 193 ülkede karşılık buldu”2017 yılında başlayan Sıfır Atık Hareketi'nin küresel ölçekte karşılık bulduğunu belirten Ağırbaş, Van Gölü Havzası'nın korunmasına yönelik çalışmaları da anlattı.Ağırbaş şunları söyledi:“Temel problemimiz plastik atıkları”Türkiye'nin birçok bölgesinde plastik kirliliğinin önemli bir sorun haline geldiğini ifade eden Ağırbaş, Antalya'da da plastik atıklara karşı kampanya başlattıklarını söyledi.Ağırbaş şunları söyledi:“Doğmamış çocukların kanında mikroplastiğe rastlıyoruz”Plastik kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çeken Ağırbaş, anne karnındaki çocukların kanında mikroplastik tespit edildiğini belirtti.Ağırbaş şunları söyledi:“Plastiğin sadece yüzde 9'u geri dönüştürülebiliyor”Dünyada plastik üretiminin ulaştığı boyuta dikkat çeken Ağırbaş, üretilen plastiğin çok küçük bir bölümünün geri dönüştürülebildiğini söyledi.Ağırbaş şunları söyledi:Ağırbaş, plastik kirliliğinin azaltılması için toplumun tüm kesimlerinin ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.Ağırbaş şunları söyledi:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, türkiye, mikroplastik