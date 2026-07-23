https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/asiri-sicaklar-avrupanin-ormanlarini-da-vurdu-yanginlar-nedeniyle-binlerce-kisi-tahliye-edildi-1107492339.html

Aşırı sıcaklar Avrupa'nın ormanlarını da vurdu: Yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Aşırı sıcaklar Avrupa'nın ormanlarını da vurdu: Yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde etkisini sürdüren orman yangınları nedeniyle yaklaşık 12 bin kişi tahliye edildi. Yangınlarda 2 binden fazla... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T14:21+0300

2026-07-23T14:21+0300

2026-07-23T14:21+0300

yaşam

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orman yangını

aşırı sıcaklar

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Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde devam eden orman yangınları nedeniyle yaklaşık 12 bin kişi tahliye edildi. Yerel yetkililer, yangınlarda şimdiye kadar 2 binden fazla hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.Fransız yetkililer, ağırlıklı olarak ormanlık alanlarda içten yanmalı ve elektrikli motorların kullanımını yasaklarken, çok sayıda yol da ulaşıma kapatıldı. Perşembe günü itibarıyla yangınlarda yaralanan olmadığı bildirildi.Tahliye edilenler arasında yaklaşık 10 bin turist de bulunuyor. Gironde bölgesinde kırmızı alarm uygulaması sürerken, yangın riski yüksek ormanlık alanlardaki bazı mesire ve dinlenme alanlarının geçici olarak kapatılacağı açıklandı.İtfaiyeciler için tören düzenlendiFransa'da hafta başında Bordeaux Havalimanı yakınındaki yangınlarda hayatını kaybeden iki itfaiyeci için anma töreni düzenlendi.İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, törenin ardından yaptığı açıklamada itfaiyecilerin ailelerine destek mesajı verirken, fedakarlıkları için teşekkür etti.İtalya'da bir itfaiyeci öldüFransa'nın komşusu İtalya'da da orman yangınları can almaya devam ediyor. Sicilya'nın San Cataldo bölgesindeki yangına müdahale eden bir itfaiyeci hayatını kaybetti. Sicilya Sivil Koruma Başkanı Salvo Cocina ise adada 350'den fazla yangın çıktığını, bunlardan 10'unun büyük çaplı olduğunu ve bazı bölgelerde önleyici tahliyeler gerçekleştirildiğini açıkladı. Cocina, yangınların insan kaynaklı olduğunu ifade etti.İspanya'da risk sürüyorİspanya'nın başkenti Madrid çevresinde çıkan yangınlarda tahliye edilen vatandaşların büyük bölümü evlerine dönerken, Villa del Prado bölgesinde yangın tehlikesi devam ediyor. Bölgede yaklaşık 90 personel ve bir helikopterle söndürme çalışmaları sürdürülüyor.İspanya Meteoroloji Ajansı (AEMET), perşembe günü hava sıcaklığının 36 dereceye kadar çıkacağını duyururken, yetkililer "aşırı yangın riski" uyarısını yineledi.Avrupa en hızlı ısınan kıtaAvrupa, son aylarda rekor sıcaklıkların etkisi altında. Nisan ayında yayımlanan Copernicus İklim Değişikliği Servisi raporuna göre, 2025 yılında Avrupa'nın en az yüzde 95'inde sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti.Raporda, Avrupa'nın dünyanın en hızlı ısınan kıtası olduğu belirtilirken, geçen yıl orman yangınlarında yanan alan miktarı ve yangın kaynaklı karbon salımı açısından da rekor seviyelere ulaşıldığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/katil-balinalarin-avlarina-carparak-parcalamasi-oyun-olabilir-1107489155.html

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avrupa, fransa, i̇talya, i̇spanya, orman yangını, aşırı sıcaklar