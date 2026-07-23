https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/asiri-sicaklar-avrupanin-ormanlarini-da-vurdu-yanginlar-nedeniyle-binlerce-kisi-tahliye-edildi-1107492339.html
Aşırı sıcaklar Avrupa'nın ormanlarını da vurdu: Yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi
Aşırı sıcaklar Avrupa'nın ormanlarını da vurdu: Yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde etkisini sürdüren orman yangınları nedeniyle yaklaşık 12 bin kişi tahliye edildi. Yangınlarda 2 binden fazla... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T14:21+0300
2026-07-23T14:21+0300
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yaşam
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fransa
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orman yangını
aşırı sıcaklar
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Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde devam eden orman yangınları nedeniyle yaklaşık 12 bin kişi tahliye edildi. Yerel yetkililer, yangınlarda şimdiye kadar 2 binden fazla hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.Fransız yetkililer, ağırlıklı olarak ormanlık alanlarda içten yanmalı ve elektrikli motorların kullanımını yasaklarken, çok sayıda yol da ulaşıma kapatıldı. Perşembe günü itibarıyla yangınlarda yaralanan olmadığı bildirildi.Tahliye edilenler arasında yaklaşık 10 bin turist de bulunuyor. Gironde bölgesinde kırmızı alarm uygulaması sürerken, yangın riski yüksek ormanlık alanlardaki bazı mesire ve dinlenme alanlarının geçici olarak kapatılacağı açıklandı.İtfaiyeciler için tören düzenlendiFransa'da hafta başında Bordeaux Havalimanı yakınındaki yangınlarda hayatını kaybeden iki itfaiyeci için anma töreni düzenlendi.İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, törenin ardından yaptığı açıklamada itfaiyecilerin ailelerine destek mesajı verirken, fedakarlıkları için teşekkür etti.İtalya'da bir itfaiyeci öldüFransa'nın komşusu İtalya'da da orman yangınları can almaya devam ediyor. Sicilya'nın San Cataldo bölgesindeki yangına müdahale eden bir itfaiyeci hayatını kaybetti. Sicilya Sivil Koruma Başkanı Salvo Cocina ise adada 350'den fazla yangın çıktığını, bunlardan 10'unun büyük çaplı olduğunu ve bazı bölgelerde önleyici tahliyeler gerçekleştirildiğini açıkladı. Cocina, yangınların insan kaynaklı olduğunu ifade etti.İspanya'da risk sürüyorİspanya'nın başkenti Madrid çevresinde çıkan yangınlarda tahliye edilen vatandaşların büyük bölümü evlerine dönerken, Villa del Prado bölgesinde yangın tehlikesi devam ediyor. Bölgede yaklaşık 90 personel ve bir helikopterle söndürme çalışmaları sürdürülüyor.İspanya Meteoroloji Ajansı (AEMET), perşembe günü hava sıcaklığının 36 dereceye kadar çıkacağını duyururken, yetkililer "aşırı yangın riski" uyarısını yineledi.Avrupa en hızlı ısınan kıtaAvrupa, son aylarda rekor sıcaklıkların etkisi altında. Nisan ayında yayımlanan Copernicus İklim Değişikliği Servisi raporuna göre, 2025 yılında Avrupa'nın en az yüzde 95'inde sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti.Raporda, Avrupa'nın dünyanın en hızlı ısınan kıtası olduğu belirtilirken, geçen yıl orman yangınlarında yanan alan miktarı ve yangın kaynaklı karbon salımı açısından da rekor seviyelere ulaşıldığı kaydedildi.
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avrupa, fransa, i̇talya, i̇spanya, orman yangını, aşırı sıcaklar
avrupa, fransa, i̇talya, i̇spanya, orman yangını, aşırı sıcaklar
Aşırı sıcaklar Avrupa'nın ormanlarını da vurdu: Yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi
Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde etkisini sürdüren orman yangınları nedeniyle yaklaşık 12 bin kişi tahliye edildi. Yangınlarda 2 binden fazla hektarlık alan kül olurken, Avrupa'nın farklı ülkelerinde de sıcak hava dalgalarıyla bağlantılı yangınlarla mücadele devam ediyor.
Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde devam eden orman yangınları nedeniyle yaklaşık 12 bin kişi tahliye edildi. Yerel yetkililer, yangınlarda şimdiye kadar 2 binden fazla hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.
Fransız yetkililer, ağırlıklı olarak ormanlık alanlarda içten yanmalı ve elektrikli motorların kullanımını yasaklarken, çok sayıda yol da ulaşıma kapatıldı. Perşembe günü itibarıyla yangınlarda yaralanan olmadığı bildirildi.
Tahliye edilenler arasında yaklaşık 10 bin turist de bulunuyor. Gironde bölgesinde kırmızı alarm uygulaması sürerken, yangın riski yüksek ormanlık alanlardaki bazı mesire ve dinlenme alanlarının geçici olarak kapatılacağı açıklandı.
İtfaiyeciler için tören düzenlendi
Fransa'da hafta başında Bordeaux Havalimanı yakınındaki yangınlarda hayatını kaybeden iki itfaiyeci için anma töreni düzenlendi.
İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, törenin ardından yaptığı açıklamada itfaiyecilerin ailelerine destek mesajı verirken, fedakarlıkları için teşekkür etti.
İtalya'da bir itfaiyeci öldü
Fransa'nın komşusu İtalya'da da orman yangınları can almaya devam ediyor. Sicilya'nın San Cataldo bölgesindeki yangına müdahale eden bir itfaiyeci hayatını kaybetti.
Sicilya Sivil Koruma Başkanı Salvo Cocina ise adada 350'den fazla yangın çıktığını, bunlardan 10'unun büyük çaplı olduğunu ve bazı bölgelerde önleyici tahliyeler gerçekleştirildiğini açıkladı. Cocina, yangınların insan kaynaklı olduğunu ifade etti.
İspanya'nın başkenti Madrid çevresinde çıkan yangınlarda tahliye edilen vatandaşların büyük bölümü evlerine dönerken, Villa del Prado bölgesinde yangın tehlikesi devam ediyor. Bölgede yaklaşık 90 personel ve bir helikopterle söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
İspanya Meteoroloji Ajansı (AEMET), perşembe günü hava sıcaklığının 36 dereceye kadar çıkacağını duyururken, yetkililer "aşırı yangın riski" uyarısını yineledi.
Avrupa en hızlı ısınan kıta
Avrupa, son aylarda rekor sıcaklıkların etkisi altında. Nisan ayında yayımlanan Copernicus İklim Değişikliği Servisi raporuna göre, 2025 yılında Avrupa'nın en az yüzde 95'inde sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti.
Raporda, Avrupa'nın dünyanın en hızlı ısınan kıtası olduğu belirtilirken, geçen yıl orman yangınlarında yanan alan miktarı ve yangın kaynaklı karbon salımı açısından da rekor seviyelere ulaşıldığı kaydedildi.