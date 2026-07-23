https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/asiri-sicaklar-avrupadaki-nehirler-ve-goller-kuruyor-kuraklik-siddetleniyor-1107482950.html
Aşırı sıcaklar: Avrupa'daki nehirler ve göller kuruyor, kuraklık şiddetleniyor
Aşırı sıcaklar: Avrupa'daki nehirler ve göller kuruyor, kuraklık şiddetleniyor
Sputnik Türkiye
Avrupa'da etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgaları, nehirlerden göllere, topraktan bitkilere kadar geniş bir alanda su kaybına neden olurken, kuraklığın... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T12:13+0300
2026-07-23T12:13+0300
2026-07-23T12:13+0300
dünya
batı avrupa
doğu avrupa
kuraklık
olağanüstü kuraklık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1a/1106804426_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b60f67c756b38d46b8302f06d5bae724.jpg
Dünya Hava Aritmetiği (WWA) bünyesindeki bilim insanlarının hazırladığı araştırmaya göre, insan kaynaklı iklim değişikliği, Batı Avrupa'da yaşanan sıcak hava dalgalarını, yaklaşık 80 kat ve Doğu Avrupa'da ise 40 kat daha olası hale getirdi. Araştırmada, fosil yakıt kaynaklı emisyonların toprağın kurumasını Batı Avrupa'da 5 kat, Doğu Avrupa'da ise 11 kat artırdığı belirtildi.Uzmanlar, Batı Avrupa'da geçen kış mevsiminin yağışlı geçmesine rağmen yaz aylarında etkili olan yüksek sıcaklıkların, kuraklığın temel nedeni haline geldiğini vurguladı. İklim değişikliği öncesinde "orta" düzeyde değerlendirilen kuraklık koşullarının bugün "aşırı" seviyeye ulaştığı ifade edildi.Haziran sonuna kadar olan dönemi kapsayan analizde, kuraklığın su kaynakları ve tarım üzerindeki etkilerine de dikkat çekildi. Birçok ülkede su kullanımına yönelik kısıtlamalar uygulanırken, İngiltere'nin güneyindeki bazı bölgelerde hortumla sulama yasaklandı.Çiftçiler son yılların en şiddetli kuraklığıyla mücadele ediyorİspanya ve Fransa'da orman yangınları etkisini sürdürürken, çiftçiler son yılların en kuru toprak koşullarıyla mücadele ediyor. Avrupa genelinde yaklaşık 9 milyon ton tahıl kaybı beklenirken, Fransa'da son 50 yılın en düşük mısır rekoltesinin görülebileceği, Romanya'da ise 1 milyon hektardan fazla tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.Kuraklık, enerji ve ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Nehirlerde su seviyelerinin düşmesi hidroelektrik enerji üretimini azaltırken, iç su yollarındaki taşımacılıkta da aksamalara yol açıyor. Hollanda'da Ren Nehri'nin su seviyesinin, 1976 yılındaki tarihi düşük seviyenin de altına indiği kaydedildi.Araştırmacılar, iklim değişikliği ile Avrupa'da yaşanan kuraklık arasındaki ilişkinin giderek güçlendiğine dikkat çekiyor. ETH Zürih'ten Dr. Dominik Schumacher, 2026 yılındaki kuraklığın 2022'ye kıyasla yaklaşık iki ay daha erken başladığını belirterek, artan sıcaklıkların atmosferin su ihtiyacını artırdığını ve bunun da toprak ile su kaynaklarını daha hızlı kuruttuğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/istanbul-dahil-sicakliklar-30-derecenin-altina-dustu-4-bolgede-aralikli-yagis-bekleniyor-1107475654.html
batı avrupa
doğu avrupa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1a/1106804426_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7d8f92a6974d2e9c3c0ad715f39e0043.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
batı avrupa, doğu avrupa, kuraklık, olağanüstü kuraklık
batı avrupa, doğu avrupa, kuraklık, olağanüstü kuraklık
Aşırı sıcaklar: Avrupa'daki nehirler ve göller kuruyor, kuraklık şiddetleniyor
Avrupa'da etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgaları, nehirlerden göllere, topraktan bitkilere kadar geniş bir alanda su kaybına neden olurken, kuraklığın şiddeti de her geçen yıl artıyor.
Dünya Hava Aritmetiği (WWA) bünyesindeki bilim insanlarının hazırladığı araştırmaya göre, insan kaynaklı iklim değişikliği, Batı Avrupa'da yaşanan sıcak hava dalgalarını, yaklaşık 80 kat ve Doğu Avrupa'da ise 40 kat daha olası hale getirdi.
Araştırmada, fosil yakıt kaynaklı emisyonların toprağın kurumasını Batı Avrupa'da 5 kat, Doğu Avrupa'da ise 11 kat artırdığı belirtildi.
Uzmanlar, Batı Avrupa'da geçen kış mevsiminin yağışlı geçmesine rağmen yaz aylarında etkili olan yüksek sıcaklıkların, kuraklığın temel nedeni haline geldiğini vurguladı. İklim değişikliği öncesinde "orta" düzeyde değerlendirilen kuraklık koşullarının bugün "aşırı" seviyeye ulaştığı ifade edildi.
Haziran sonuna kadar olan dönemi kapsayan analizde, kuraklığın su kaynakları ve tarım üzerindeki etkilerine de dikkat çekildi. Birçok ülkede su kullanımına yönelik kısıtlamalar uygulanırken, İngiltere'nin güneyindeki bazı bölgelerde hortumla sulama yasaklandı.
Çiftçiler son yılların en şiddetli kuraklığıyla mücadele ediyor
İspanya ve Fransa'da orman yangınları etkisini sürdürürken, çiftçiler son yılların en kuru toprak koşullarıyla mücadele ediyor.
Avrupa genelinde yaklaşık 9 milyon ton tahıl kaybı beklenirken, Fransa'da son 50 yılın en düşük mısır rekoltesinin görülebileceği, Romanya'da ise 1 milyon hektardan fazla tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.
Kuraklık, enerji ve ulaşımı da olumsuz etkiliyor.
Nehirlerde su seviyelerinin düşmesi hidroelektrik enerji üretimini azaltırken, iç su yollarındaki taşımacılıkta da aksamalara yol açıyor. Hollanda'da Ren Nehri'nin su seviyesinin, 1976 yılındaki tarihi düşük seviyenin de altına indiği kaydedildi.
Araştırmacılar, iklim değişikliği ile Avrupa'da yaşanan kuraklık arasındaki ilişkinin giderek güçlendiğine dikkat çekiyor. ETH Zürih'ten Dr. Dominik Schumacher, 2026 yılındaki kuraklığın 2022'ye kıyasla yaklaşık iki ay daha erken başladığını belirterek, artan sıcaklıkların atmosferin su ihtiyacını artırdığını ve bunun da toprak ile su kaynaklarını daha hızlı kuruttuğunu söyledi.