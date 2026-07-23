https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/amasyada-siddetli-firtina-ve-saganak-etkili-oldu-bir-kisi-yaralandi-40dan-fazla-cati-ucmasi-olayi-1107504216.html

Amasya'da şiddetli fırtına ve sağanak etkili oldu: Bir kişi yaralandı, 40'dan fazla çatı uçması olayı yaşandı

Amasya'da şiddetli fırtına ve sağanak etkili oldu: Bir kişi yaralandı, 40'dan fazla çatı uçması olayı yaşandı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu iller arasında bulunan Amasya'da şiddetli fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda ağaç yerinden söküldü... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T20:03+0300

2026-07-23T20:03+0300

2026-07-23T20:03+0300

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Amasya’nın Taşova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak, günlük hayatı da ulaşımı da olumsuz etkiledi.Rüzgarın şiddetiyle ilçe merkezinde ve bağlı köylerde çok sayıda ağaç sökülerek yollara ve park halindeki araçların üzerine devrildi.Fırtınayla birlikte bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı. Yağış ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 16.50 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, su baskınları, 41 hanede çatı uçması, kısmi minare yıkılması ve ağaç devrilmesi ihbarlarının ulaştığı belirtildi.İhbarların ardından olay yerlerine sağlık, AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve Karayolları ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.Ayrıca an itibarıyla 1 kişinin yaralandığı ve yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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